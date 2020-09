Comeback style | H Tilda Swinton με pajamas στη Βενετία

Η περίοδος της πανδημίας έκανε δημοφιλή ενδυματολογικά στιλ που είναι περισσότερο συμβατά με την παραμονή στο σπίτι. Τα sleepwear βρήκαν στον δρόμο χωρίς να διαταράσσεται καμία στιλιστική νόρμα, τα αθλητικά είδη εισέβαλαν σε κάθε look, ακόμα και στην ένδυση για τη δουλειά, τα t-shirts απέκτησαν κατηγοριοποίηση με βάση το αν είναι κατάλληλα ή όχι για zoom meetings, και γενικά, ό,τι ένδυμα προσφέρει άνεση στη ζωή μας έγινε must- have.

Δεν είναι, επομένως, καθόλου περίεργο που βλέπουμε να επιστρέφει μια τάση αρκετά δημοφιλής μέσα στα 00s- το pygama style ή κατά την αμερικανική εκφορά του, το pajamas. Η διαπίστωση αυτή προκύπτει (και) από το γεγονός ότι τουλάχιστον δυο celebrity outfits στη Βενετία ήταν αφιερωμένα στη μεταξένια γοητεία του συγκεκριμένου στιλ, το ένα δοσμένο με απόλυτο νεωτερισμό από τη μετρ του προσωπικού ύφους στο ντύσιμο, την Tilda Swinton.

H βρετανίδα ηθοποιός έφτασε στο ξενοδοχείο της από μία βόλτα στο Λίντο της Βενετίας φορώντας ένα φωτεινό pajamas σύνολο του γάλλου σχεδιαστή Haider Ackermann, που αποτελείται από σατέν πουκάμισο σε έντονο πράσινο χρώμα, με ζώνη στη μέση, και σατέν loose παντελόνι σε έντονη μπλε απόχρωση . Το look της ολοκλήρωσε μ' ένα ζευγάρι βελούδινα slippers σε χρώμα στην ίδια απόχρωση με το παντελόνι της, μοντέρνα cat-eye γυαλιά ηλίου Cartier, ενώ κρατούσε μια λευκή Loewe ballon bag. Το τέλειο color blocking στην εμφάνισή της ολοκλήρωσε με μια μάσκα προστασίας σε πορτοκαλί χρώμα.

H Tilda Swinton με pajamas.

Η Swinton, όμως, δεν ήταν η μοναδική καλεσμένη του Φεστιβάλ που έκρινε ότι οι pajamas είναι το ιδανικό outfit για την περίσταση. Με το ίδιο στιλ, αλλά σε μια πιο εκλεπτυσμένη εκδοχή, εμφανίστηκε και η ιταλίδα ηθοποιός Sveva Alviti. Για την άφιξή της στο Λίντο, η Alviti φόρεσε ένα pajamas suit του οίκου Valentino σε λευκό σατέν με μπλε oversized prints, και φτερά στα μανίκια. Η ηθοποιός ολοκλήρωσε το σύνολό της με μυτερές slingback φλατ γόβες Roger Vivier και γυαλιά ηλίου aviator Missoni.

H Sveva Alviti.

Get the style

Είτε αποφασίσετε ότι σας ταιριάζει περισσότερο η pop εκδοχή της Tilda Swinton είτε η πιο ραφιναρισμένη επιλογή της Sveva Alviti, με τα παρακάτω κομμάτια μπορείτε να πετύχετε ένα άνετο και κομψό pygama outfit για κάθε στιγμή της ημέρας.