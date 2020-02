Πέντε σύγχρονα βιβλία που ξεχωρίζουν και έχουν επίκεντρο τη μόδα

Η μόδα είναι ένας ζωντανός οργανισμός που στηρίζεται στο παρελθόν και κοιτάζει το μέλλον. Ο πιο μαγευτικός τρόπος για να την εξερευνήσει, λοιπόν, κανείς είναι μέσα από τα βιβλία της που αυτή τη στιγμή μετρούν πάνω από 116.000 αποτελέσματα στην κατηγορία αναζήτησής τους στο Amazon. Ανάμεσά τους ξεχωρίσαμε πέντε, τα οποία έχουν καταφέρει να αποτυπώσουν την εξέλιξή της που αντικατοπτρίζει και αφομοιώνει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της εποχής. Κρατήστε σημειώσεις και ανανεώστε τη λίστα σας.

Fashionopolis: The Price of Fast Fashion and the Future of Clothes

To "Fashionopolis: The Price of Fast Fashion and the Future of Clothes" είναι το βιβλίο που αρκετοί πιστεύουν πως μπορεί να αλλάξει τη μόδα. Η Αμερικανή δημοσιογράφος Dana Thomas καταγράφει τα δεδομένα, αναπτύσσει προβληματισμούς και προτείνει λύσεις για ένα πιο ηθικό και βιώσιμο μέλλον στη βιομηχανία. Κορεσμός και παγκοσμιοποίηση από τη μία, μεγάλη ανάγκη για καλύτερες πρακτικές από την άλλη. Ξεκινώντας από την Πολιτεία του Πλάτωνα, περνά στην εποχή της βιομηχανικής επανάστασης και φτάνει μέχρι σήμερα στη Fashionopolis, την Πόλη δηλαδή της Μόδας που καλείται να προσαρμοστεί σε νέες συνθήκες. Πώς φτάσαμε ως εδώ και γιατί τα ρούχα μας είναι τόσο φτηνά; Η νέα γενιά απαιτεί διαφάνεια σε ό,τι φοράει, διδάσκοντας όλους όσους ισχυρίζονται πως δεν μπορούν να αγοράσουν κάτι ακριβότερο, πως μάλλον δεν το έχουν συνηθίσει.

Dress Scandinavian

Με τη σκανδιναβική μόδα και τα αντίστοιχα it-girls να είναι τόσο επίκαιρα και αξιοζήλευτα, πολλοί πιστεύουν πως το scandi-style έχει αντικαταστήσει ακόμη και το parisian chic. Έτσι, δημιουργήθηκε το "Dress Scandinavian” από τη Δανή Ιnfulencer, στιλίστρια και μοντέλο Pernille Teisbak, ένας πλήρης οδηγός με φωτογραφίες και απλές συμβουλές σχετικά με το πώς μπορεί κανείς να συνδυάσει υφάσματα, χρώματα και μοτίβα, ώστε να δημιουργήσει την πολυπόθητη cool και minimal γκαρνταρόμπα. Στα "συν" η Pernille προσφέρει άπλετη έμπνευση μέσα από beauty και deco συμβουλές τόσο από τα δικά της βιώματα όσο και από υπόλοιπα δημοφιλή κορίτσια του Βορρά.

Older but Better, but Older

Η Caroline de Maigret στο δεύτερο βιβλίο της μετά το How to be Parisian από κοινού με τη Sophie Mas περιγράφει τις εκπλήξεις, ευχάριστες και δυσάρεστες, του να μεγαλώνει κανείς. Έχοντας πλέον σβήσει 45 κεράκια στην τούρτα των γενεθλίων της, η πιο cool και νεανική περσόνα εξιστορεί αστεία στιγμιότυπα από την τελευταία δεκαετία της ζωής της, που την αιφνιδίασε φέρνοντάς την αντιμέτωπη με αλλαγές για τις οποίες κανείς δεν την είχε προετοιμάσει. To "Older but better, but οlder" είναι ένα βιβλίο με χιούμορ και πνεύμα που μίλα ανοιχτά για τα botox, τα γκρίζα μαλλιά, τις ατέλειες, την κρίση της μέσης ηλικίας και τις νευρώσεις που αντικαθίστανται τελικά από αυτοπεποίθηση, αποδοχή και ηρεμία στη διαδικασία της ουσιαστικής ενηλικίωσης.

Supreme Models: Iconic Black Women Who Revolutionized Fashion

Το "Supreme Models: Iconic Black Women Who Revolutionized Fashion" αποτελεί μία ρετροσπεκτίβα στο modeling των τελευταίων 60 ετών. O δημοσιογράφος και στιλίστας Marcellas Reynolds μέσα από editorials, συνεντεύξεις και δοκίμια αναδεικνύει το ρόλο των έγχρωμων γυναικών που σφράγισαν τη βιομηχανία της μόδας και τη συνεισφορά τους στη συγκεκριμένη μορφή τέχνης. Μέσα στις σελίδες του θα δει κανείς ονόματα όπως Iman, Tyra Banks, Naomi Campbell, Joan Smalls και Adwoa Aboah στις πιο ένδοξες στιγμές τους που αποτελούν πηγή έμπνευσης μέχρι σήμερα.

Tim Walker Story Teller

Έχοντας συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης κουλτούρας, ο παγκοσμίου φήμης φωτογράφος μόδας Tim Walker, μετατρέπει τις φωτογραφίσεις του σε παραμύθι. Μέσα στις σελίδες του "Tim Walker Story Teller" ξεδιπλώνεται μία ακυκλοφόρητη ταινία με κομμωτές, μακιγιέρ, στυλίστες, σχεδιαστές, τεχνίτες, παραγωγούς, προμηθευτές και μοντέλα να παίζουν φανταστικούς ρόλους. Στο κέντρο βρίσκεται ο Walker, o οποίος, αξιοποιώντας δημιουργικά και τεχνικά ταλέντα, πλάθει ένα αρμονικό σύνολο σε μια μοναδική εικόνα. Η ιστορική πλέον φωτογραφία με τον Alexander McQueen να καπνίζει, η μούσα του Tilda Swinton και άλλα πολλά στιγμιότυπα του "μάγου" Tim Walker θα σας ταξιδέψουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο γεμάτο υψηλή μόδα.