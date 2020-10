Ο οίκος Gucci παρουσιάζει την καμπάνια The Epilogue

Η πανδημία αποδείχτηκε μια περίοδος ιδιαίτερα περίεργη για τη βιομηχανία της μόδας, με τεράστιες ανατροπές, συμβιβασμούς και υποχρεωτικές αλλαγές. Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές των οίκων μόδας κλήθηκαν να δημιουργήσουν collections υπό συνθήκες κατ' οίκον περιορισμού, εργασία από απόσταση και εμπόδια όπως η περιορισμένη ύλη σε υφάσματα. Για κάποιους, η πρόκληση μοιάζει να πάγωσε τη δημιουργικότητα τους, σε άλλους αποδείχτηκε μια εξαιρετικά δημιουργική διαδικασία: ο Alessandro Michele του Gucci είναι μία τέτοια περίπτωση.

Ο ανήσυχος καλλιτεχνικός διευθυντής ξεκίνησε τη συζήτηση για τη μόδα που αλλάζει τον Ιούλιο μ' ένα live streaming video για την παρουσίαση της Epilogue collection, ανοίγοντας την πόρτα του ατελιέ του για να δείξει στον κόσμο τι συμβαίνει συνήθως πίσω από τις κλειστές κουρτίνες. Και τώρα έρχεται να κλείσει το κεφάλαιο Epilogue με μια σειρά από φωτογραφίες που έρχονται σε συνέχεια εκείνης της ζωντανης διαδικασίας, του Ιουλίου, και στις οποίες, βεβαίως, τα μοντέλα είναι τα μέλη της σχεδιαστικής του ομάδας.

Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε σε δυο αντικρουόμενες μεταξύ τους τοποθεσίες, το εντυπωσιακό Palazzo Sacchetti και την υποβαθμισμένη, γεμάτη γκράφιτι περιοχή Campo Boario και οι συνεργάτες του Alessandro Michele ποζάρουν ασφαλώς με τα κομμάτια της συλλογής σε μια φωτογράφιση γεμάτη αντιθέσεις και προοπτικές. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά στις φωτογραφίες είναι η παρουσία άσχετων με το σετ ανθρώπων, που εκείνη τη στιγμή κάνουν κάτι άλλο σε σχέση με τα μοντέλα.

Η καμπάνια μέσα από τα λόγια του Alessandro Michele:

"Έφερα κοντά πολλά διαφορετικά μεταξύ τους πράγματα, που αντιπροσωπεύουν την ακατάστατη ομορφιά που πάντα αναζητούσα: το χάος της ομορφιάς. Τι συμβαίνει στη σχέση μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας όταν αδιάκριτα μάτια εισχωρούν στους μηχανισμούς παραγωγής μιας εικόνας; Τι συμβαίνει στη μόδα, όταν η αλήθεια επιστρέφει πίσω στη στιγμή που ήταν ακόμα ένα ψέμα; Θέλοντας να σπάσω τα μάγια που υποχρεώνουν τους συνεργάτες μου να εγκαταλείψουν τα ρούχα που σχεδιάζουν, τούς ζήτησα να τα φορέσουν. Και έτσι κάναμε μια πλήρως αυτάρκη δουλειά, μέσα από το σπίτι μας, ανακατεύοντας πράγματα που είχαμε ήδη κάνει με πράγματα που ετοιμαζόμασταν να κάνουμε - προσπερνώντας τα σχέδια του χρόνου σύμφωνα με την ιδέα μου του The Epilogue, την τελική λύση ενός μέλλοντος που είναι ήδη παρόν".

Η καμπάνια The Epilogue αποτελεί την κατάληξη μίας αφήγησης που ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο με το show "An Unrepeatable Ritual", συνεχίστηκε τον Μάιο με την καμπάνια "The Ritual" και ολοκληρώνεται τώρα μέσα από την καμπάνια που συνοδεύει τη live-streamed παρουσίαση του Ιουλίου. Η φωτογράφιση του The Epilogue πραγματοποιήθηκε από τον Alec Soth, ενώ η κινηματογράφηση έγινε από τους Ιταλούς Damiano και Fabio D’Innocenzo.

Δείτε τις φωτογραφίες από την καμπάνια:

[ Photos: Courtesy of Gucci ]