A Family Affair | Το brand Kalogirou γιορτάζει 130 χρόνια

To ιστορικό brand Kalogiorou γιορτάζει την επέτειο των 130 χρόνων από την ίδρυσή του παρουσιάζοντας μια νέα καμπάνια που τιμά το παρελθόν και έχει το βλέμμα στο μέλλον. Η καμπάνια 'A Family Affair' συνοδεύεται με το moto "Ιn a house that becomes a home, 130 years of aesthetics evolve from generation to generation”, ενώ πρωταγωνιστές είναι η εκλεπτυσμένη αισθητική, η κομψότητα αλλά και οι ανθρώπινες σχέσεις.

Το σκηνικό είναι μια πολυτελής κατοικία –υπόδειγμα της μοντέρνας αρχιτεκτονικής της δεκαετίας του ’70- που ανοίγει τις πύλες της για να υποδεχτεί τα μέλη μιας οικογένειας. Εκεί, το παρελθόν συναντά το μέλλον, το σύγχρονο μπλέκεται με το παλιό, το μοντέρνο αντλεί έμπνευση από το κλασικό, αποτυπώνοντας το εκλεπτυσμένο στυλ της οικογένειας αλλά και την αξία της αισθητικής αγωγής που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Μια οικογενειακή ιστορία αποτυπώνεται μέσα από ατμοσφαιρικές εικόνες, όπου τα ιδιαίτερα αξεσουάρ με διάσημες υπογραφές έχουν το πρώτο λόγο, ενώ ταυτόχρονα αποδεικνύει πως το brand Kalogirou ορίζει το σύγχρονο στυλ αλλά και τη συναισθηματική σύνδεση που έχει αποκτήσει, μέσα από τη μακραίωνη πορεία του.

Με αφορμή την καμπάνια A Family Affair, η Kalogirou σκιαγραφεί συμβολικά την εξέλιξη του brand από το 1890, μέχρι και σήμερα. Από τα μοναδικά χειροποίητα παπούτσια μέχρι τα πρώτα καλούπια των έτοιμων υποδημάτων και από τα μοντέρνα ομώνυμα σχέδια Kalogirou έως συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς μόδας, το όνομα Kalogirou διαμόρφωσε τα fashion trends, γαλούχησε αισθητικά αμέτρητες γενιές και έγινε συνώνυμο του high-end shopping. Με σεβασμό στην παράδοση αλλά με το βλέμμα σταθερά επικεντρωμένο στο μέλλον, η Kalogirou έχει να επιδείξει πολλούς σταθμούς ορόσημο στην ιστορία της, ακολουθώντας πάντοτε την πρωτοπορία και ανανεώνοντας διαρκώς το δημιουργικό της όραμα. Στο επίκεντρο ωστόσο του οράματός της παραμένει η αισθητική και οι υψηλές υπηρεσίες που προσφέρει στο κοινό δημιουργώντας σχέσεις αγάπης και αφοσίωσης.