Shoe trends | Τα 6 ζευγάρια ankle boots που θα χρειαστείτε αυτή τη σεζόν

Το πρώτο ζευγάρι μπότες με το οποίο υποδεχόμαστε το φθινόπωρο και τον χειμώνα είναι ασφαλώς τα ankle -boots. Εν ολίγοις, τα πιο κομψά μποτάκια για τις μεταβατικές περιόδους, αλλά και ιδανικά σχεδόν για κάθε εποχή. Ιδίως στη διάρκεια του χειμώνα, τα ankle -boots -ανάλογα με το είδος τους- γίνονται βασικά στις εμφανίσεις σας και για μία ακόμα σεζόν έρχονται να προσφέρουν μία ποικιλία από σχέδια, διαμορφώνοντας και τις ανάλογες τάσεις.

Αν και η κουβέντα γίνεται για ένα ζευγάρι που υπερβαίνει τα trends και φλερτάρει διαρκώς με τη διαχρονικότητα, για φέτος έχουν ξεχωρίσει κάποια ζευγάρια με τα οποία θα μπορούσατε να εμφανιστείτε πιο ενημερωμένες στο στιλ σας. Οι track - soles (τρακτερωτά) έχουν προβάδισμα στη μόδα που αναφέρεται στα ankle-boots για φέτος, καθώς αυτή εμπνέεται από γαλότσες και outdoor foorwear, ενώ τα lace- up μποτάκια - ιδίως τα στιλ combat- γίνονται εξίσου δημοφιλή. Αν αναζητάτε πιο λεπτεπίλεπτες σιλουέτες, επενδύστε σε ankle -boots με τετράγωνο τακούνι ή σε κομψά κροκό, ενώ ένα ζευγάρι λευκά μποτάκια είναι πάντα μια πολύ θηλυκή και δυναμική επιλογή για τα looks της εποχής. Τέλος, μια καλή all -time classic επιλογή που μπορεί να συνοδεύσει όλα τα σύνολά σας είναι ένα ζευγάρι σουέτ ankle-boots.

6 ankle- boots