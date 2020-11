Guccifest | Το ψηφιακό φεστιβάλ του οίκου με επίκεντρο τη μόδα και τον κινηματογράφο

Ποιοι νέοι ορίζοντες ανοίγονται όταν η μόδα βγει από το comfort zone; Τι ζωή έχουν τα ρούχα όταν σταματούν να περπατούν στις πασαρέλες; Τι κάνουν όταν οι προβολείς σβήνουν; Σε αυτές και άλλες απορίες θέλησε να απαντήσει ο Alessandro Michele, σε μια εποχή που, όπως λέει, "είναι αβέβαιη αλλά και εγκυμονεί νέους οιωνούς”. "Αναγκασμένος” από αυτή την εποχή να πειραματιστεί με καινούρια εκφραστικά μέσα και νέες πλατφόρμες επικοινωνίες, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Gucci σκέφτηκε να δημιουργήσει μια σειρά με τίτλο Ouverture of Something That Never Ended που θα προβληθεί σε εφτά επεισόδια. "Ήταν ένα απερίσκεπτο αλλά απαραίτητο βήμα για μένα, γιατί χρειαζόμουν ένα όχημα για να περιγράψω τη ζωή εκ των έσω”, λέει ο ίδιος. "Η ιδέα των διαφορετικών επεισοδίων με εξυπηρέτησε: παράθυρα από τα οποία μπορούσα να κοιτάξω το θαύμα της αναπνοής μας”.

Συνοδοιπόρος του σ' αυτή τη νέα προσπάθεια, ο σκηνοθέτης Gus Van Sant. "Αυτό που θαυμάζω στον Gus είναι η επαναστατική και θρασεία στάση του, το πολύπλευρο όραμα και η ευαισθησία του”, λέει ο Michele. "Μαζί επιχειρήσαμε να γράψουμε μια ωδή για το μυστήριο οργανισμό που λέγεται ζωή: ένα ιερό αίνιγμα που συνδέει το ανεπαίσθητο με το ορατό, την παλλόμενη ύπαρξη που προκύπτει από την έκρηξη ενός μικρού τίποτα”.

Τα εφτά επεισόδια θα βρίσκονται στον κεντρικό άξονα του GucciFest που ξεκινάει σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 22 Νοεμβρίου και θα προβάλλονται ένα κάθε μέρα.

Στο σημερινό πρώτο επεισόδιο με τίτλο "Στο σπίτι” η πρωταγωνίστρια της σειράς,η ηθοποιός Silvia Calderoni περιπλανιέται χωρίς νόημα στο σπίτι, κάνει γιόγκα, επιλέγει ρούχα, ακούει κάποιον που μιλά στην τηλεόραση. Είναι ο Ισπανός συγγραφέας και ακτιβιστής Paul B. Preciado, που της μιλά απευθείας από την οθόνη για να της ανακοινώσει ότι θα υπάρξει μια "επανάσταση στην αγάπη", που θα γίνει από "αντιφρονούντες του σεξουαλικού καθεστώτος".

Στα επόμενα επεισόδια η Calderoni θα βγει στους δρόμους της Ρώμης για να συναντήσει διασημότητες, όπως ο Harry Styles, η Billie Eilish και πολλοί άλλοι.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα παρουσιαστούν οι ταινίες 15 νέων δημιουργών, σε ένα ψηφιακό event που συνδυάζει τη μόδα και τον κινηματογράφο.

Stay tuned στο guccifest.com και στα social media του οίκου Gucci.