The Evangelie | H It-bag των γιορτών ανήκει στην Ευαγγελία Σμυρνιωτάκη και τη Μαrina Raphael

Τη συνεργασία της με τη διάσημη Ελληνίδα fashion insider, Ευαγγελία Σμυρνιωτάκη, γνωστή διεθνώς με το όνομα Styleheroine, ανακοίνωσε η Marina Raphael, που πριν από 2 χρόνια, το 2018, ξεκίνησε το δικό της luxury brand με τσάντες και αξεσουάρ. Στην ανάρτησή της η νεαρή ταλαντούχα σχεδιάστρια αναφέρει ότι συνεργάστηκε με την καλή της φίλη Ευαγγελία για τη δημιουργία της "Evangelie", της "απόλυτης τσάντας των εορτών".

Η αστραφτερή Evangelie bag έρχεται σε δυο εκδοχές, με κρυστάλλους (Evangelie in Crystal) και με κρυστάλλους και φλούο ροζ (Evangelie in Crystal and Fluorescent Pink). Οι κρύσταλλοι που διακοσμούν την τσάντα είναι Swarovski, στο εσωτερικό της η επένδυση είναι από μαύρο σουέτ, τα τετράγωνα χερούλια από plexiglass, ενώ διαθέτει και custom made Marina Raphael φερμουάρ.

Η Ευαγγελία θα αναφέρει στη δική της ανάρτηση στο Instagram ότι "σχεδίασα με τη φίλη μου Marina μία από τις πιο ονειρεμένες, αστραφτερές τσάντες".

*Θα τις βρείτε online στο marinaraphael.com.

The 2 Evangelie