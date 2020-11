Deux Hommes, Parthenis, Aesthet | Οι FW20 δημιουργίες των Ελλήνων σχεδιαστών στην 27η AXDW

To 6ο επεισόδιο της 27ης διαδικτυακής Athens Xclusive Designers Week by Pantene ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των FW20 συλλογών Deux Hommes και Parthenis, που έφεραν τη νοσταλγία, τον μποέμ αέρα και τις διαχρονικές αξίες, εμπλουτισμένα με στιλιστικά στοιχεία του σήμερα, στο προσκήνιο της πρότασης για το στιλ της σεζόν.

Parthenis

Η FW20 συλλογή "Loungin’” του οίκου Parthenis έγινε μέσα από ένα mini-noir-thriller με τίτλο "The Lens”, εμπνευσμένο από την ταινία "Eyes of Laura Mars” με πρωταγωνιστή τον ηθοποιό Μιχάλη Ταμπακάκη, και "συμπρωταγωνιστές" τις άνετες φόρμες, τα ζωηρά χρώματα, τα εμπριμέ μοτίβα, τις κοτλέ υφές που μάς επιστρέφουν στην αισθητική των 70s.

Γεωμετρικά σχέδια και vintage διάθεση συνδυάζονται με θερμούς μουσταρδί και δαμασκηνί τόνους, παραπέμποντας σε ήρεμα χειμερινά απογεύματα με νότες lounge μουσικής. Ξεχωρίζουν τα σατέν πουκάμισα και οι shiny grey μπλούζες, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι αυστηρές γραμμές και οι ψυχρές αποχρώσεις του γκρι και του μαύρου, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική minimal αισθητική του οίκου.

Deux Hommes

Τη νέα του συλλογή "Glam-Queens’ Park Rangers” παρουσίασε στον Εθνικό Κήπο το δημοφιλές σχεδιαστικό δίδυμο Deux Hommes, στην οποία οι Art-Deco και Art-Nouveau αναφορές και η κινηματογραφική ομορφιά του αμερικάνικου silver-screen των 30s συναντιούνται με τη διασκεδαστική υπερβολή και την genderless γοητεία των glam-rockers. Οι αποχρώσεις του πράσινου, το βαθύ μπλε, το κασμίρ- ζέρσεϊ σε χρώματα της σκουριάς, έρχονται σε αντίθεση με τα "κοφτερά" new metallics, τα heavy-metal studs και τους pop ιριδισμούς, ενισχύοντας το παιχνίδι της αναζήτησης του καινούργιου μέσα από ένα εκκεντρικό remix του παρελθόντος.

Aesthet

Το 5ο επεισόδιο της 27ης διαδικτυακής Athens Xclusive Designers Week by Pantene φιλοξένησε το Aesthet, τη μεγαλύτερη πλατφόρμα Ελλήνων σχεδιαστών.

Μέσα από ένα ευφάνταστο φιλμ με τίτλο "Women in movement", το Aeshet παρουσίασε επιλεγμένα looks από τις συλλογές FW20 των Ancient Kallos, CKontova, Daphne Valente, Laviate, Nidodileda, Stefania Vaidani, ThemisZ, Vassia Kostara, Yiorgos Eleftheriades και Zeus+Dione.

Χωρισμένο σε τρεις θεματικές ενότητες- The Classics, Printed Allure και Urban Contemporary-, το φιλμ αποκαλύπτει τις τοπ τάσεις της σεζόν όπως αυτές αποτυπώνονται στις υψηλής αισθητικής δημιουργίες και τις φρέσκες προτάσεις των Ελλήνων σχεδιαστών. All-time classic σιλουέτες, κομψές γραμμές και πρωτότυπα μοτίβα γίνονται οι must επιλογές για εντυπωσιακές εμφανίσεις, ιδανικές για όλες τις ώρες της ημέρας, με την σφραγίδα made in greece.

Τα looks

[Photos : Courtesy of AXDW]