Must – Have | H tote τσάντα της Nicole Kidman

Δεν είναι η πρώτη φορά που τα κοστούμια και οι επιλογές των ενδυματολόγων σε τηλεοπτικές σειρές και ταινίες "γράφουν" τους κανόνες τους στιλ μίας εποχής, δημιουργούν trends και fashion είδωλα. Η φετινή χρονιά αποδείχτηκε ιδιαιτέρως πλούσια σε σειρές που το στιλιστικό κομμάτι έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο (Emily in Paris, The Queen's Gambit, The Crown κ.ά.), και η Nicole Kidman ως Grace Fraser στη σειρά του ΗΒΟ "The Undoing" έχει ήδη αφήσει το στιλιστικό της αποτύπωμα με τα κομψά παλτό της, τα οποία επέλεξε για τη γκαρνταρόμπα της ηρωίδας η δανή ενδυματολόγος της σειράς Signe Sejlund, αλλά και τις τσάντες του brand Métier London που κρατά σε κάποια από τα looks της.

Από αυτές ξεχωρίζει η suede tote τσάντα "Sergeant" που σχεδίασε ειδικά για την Kidman και τη σειρά η Melissa Morris, ιδρύτρια του brand, και την οποία μπορείτε να αποκτήσετε κι εσείς με μία επίσκεψη στο σάιτ. H στιλάτη αυτή tote τσάντα είναι η "σπουδαιότερη βοηθός", όπως την χαρακτηρίζει το brand, στα καθημερινά outfits κάθε πολυάσχολης γυναίκας καθώς είναι όσο ευρύχωρη χρειάζεται για να κουβαλήσετε όλα τα πράγματα της δουλειάς, ενώ το design της αποπνέει δυναμισμό και αυτοπεποίθηση, και διατηρώντας ωστόσο ένα laid back χαρακτήρα που βάζει τη δική του πινελιά ακόμα και στα πιο αυστηρά σύνολα.

Σε άλλη σκηνή της σειράς, η ηθοποιός έχει εμφανιστεί κρατώντας τη Roma crossbody τσάντα του Métier London, επίσης, σε suede, ενώ η Nicole Kidman έχει κρατήσει τσάντα του brand και σε εμφάνισή της πριν τη σειρά.