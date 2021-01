Kim Kardashian - Kanye West | Οι πιο stylish στιγμές του πρώην ζευγαριού

Μετά από 6 χρόνια γάμου, 8 συνολικά ως ζευγάρι, και 4 παιδιά που απέκτησαν στη διάρκεια της σχέσης τους, ένα από τα "power couples" της διεθνούς showbiz δεν είναι πια μαζί. Η Kim Kardashian και ο Kanye West ζουν ήδη χωριστά, μεταδίδουν τα ξένα μέσα, ενώ τα ρεπορτάζ υποστηρίζουν ότι σύντομα να ανακοινώσουν το διαζύγιό τους.

Couple goals in style

Δεν αποτελεί μυστικό ότι η "μεταμόρφωση" της Kim Kardashian από reality σταρ σε style icon συνέβη στη διάρκεια της σχέσης της με τον Kanye West. Η ίδια, εξάλλου, έχει παραδεχτεί πολλές φορές ότι ο σύζυγός της είχε μεγάλη επιρροή στην εξέλιξη του στιλ της. Ήδη από την αρχή της σχέση τους, ο ράπερ και σχεδιαστής της σειράς Yeezy, ανέλαβε τη ριζική ανανέωση της γκαρνταρόμπας της. "Έχει αναλάβει το makeover της ντουλάπας μου", ακούγεται να λέει η Kim σ' ένα επεισόδιο του Keeping Up with the Kardashians, ενώ σε άλλη συνέντευξή της εκείνη παραδέχεται ότι ο Kanye την έκανε να καταλάβει "πόσο πιο cool είναι να ντύνεται κανείς απλά και minimal".

Σύντομα, ο West έκανε τις συστάσεις στησύζυγό του με high fashion houses όπως αυτά των Givenchy και Balmain [σ.σ. : γνωστή είναι η φιλία που διατηρούν τόσο με τον Riccardo Tisci, τότε καλλιτεχνικό διευθυντή του Givenchy, και τον Olivier Rousteing του Balmain], και οι δυο τους έγιναν από τους πιο περιζήτητους guests στα front shows των εβδομάδων μόδας. H Kim Kardashian, παράλληλα, αποτέλεσε την "κινητή διαφήμιση" των συλλογών Yeezy του συζύγου της και συνέχισε να δέχεται τις στιλιστικές τους συμβουλές σ' όλη τη διάρκεια της σχέσης τους.

Τα outfits στις κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους, είτε τα red carpet είτε τα streetstyle, έχουν γράψει το δικό τους κεφάλαιο στην ιστορία της μόδας, έστω κι αν δεν κρίθηκαν πάντα ως τα πιο επιτυχημένα. Αν μη τι άλλο, όμως, ήταν άψογα εναρμονισμένα είτε ποντάροντας σε ενδυματολογικές αντιθέσεις είτε μέσα από το απόλυτο matching.

The best moments

Από το κόκκινο χαλί του Met Gala, στο οποίο οι "Κimye" είχαν πάντα μία πρόσκληση, μέχρι τους δρόμους του Παρισιού, όπου ταξίδευαν για την εβδομάδας μόδας, αλλά και τις βόλτες με τα παιδιά τους, αυτές είναι κάποιες από τις πιο stylish fashion στιγμές της Kim Kardashian και του Kanye West.

[Photos: Getty Images]