Meadow Walker | Η κόρη του Paul Walker είναι το πρόσωπο της Proenza Schouler

Όταν το 2013 o γοητευτικός πρωταγωνιστής της σειράς "The Fast and the Furious", Paul Walker, άφηνε την τελευταία του πνοή σε δυστύχημα με την Πόρσε του, ο πλανήτης εκτός από συγκλονισμένος από την τραγικότητα του θανάτου του και την απώλεια ενός νέου ανθρώπου στη ακμή της καριέρας του, άρχισε να γνωρίζει περισσότερες λεπτομέρειες για τη ζωή του. Στο επίκεντρο, λοιπόν, βρέθηκε το μοναχοπαίδι του ηθοποιού, η 14χρονη τότε Meadow Walker.

H Meadow Walker με τον πατέρα της

Εκείνο, λοιπόν, το κορίτσι, που όλοι μιλούσαν για την ομοιότητα με τον πατέρα της, αλλά και για τη δυνατή σχέση που είχαν, σήμερα είναι 22χρονών και κάνει το ντεμπούτο της ως μοντέλο και μάλιστα στην καμπάνια του φημισμένου brand Proenza Schouler. Η εντυπωσιακή Meadow έχει υπογράψει συμβόλαιο με το πρακτορείο μοντέλων DNA Models από το 2017 και η φωτογράφιση της για την καμπάνια της Pre-Fall 2021 συλλογής είναι η πρώτη της μεγάλη δουλειά.

Στον λογαριασμό της στο Instagram, το ανερχόμενο μοντέλο έγραψε: "Είμαι απίστευτα ευγνώμων σε όλους όσοι με έχουν στηρίξει και πίστεψαν σε εμένα. Σας ευχαριστώ Jack McCollough και Lazaro Hernandez [σ.σ. οι σχεδιαστές της Proenza Schouler] που μ' εμπιστευθήκατε για να μοιραστώ τις εικόνες από τη συλλογή με τον κόσμο. Ευχαριστώ το πρακτορείο μου που με καθοδηγεί σε κάθε μου βήμα".

Στη δική τους ανακοίνωση, οι δυο σχεδιαστές αναφέρουν ότι η pre-fall 2021 συλλογή Proenza Schouler "υποστηρίζει ένα τρόπο ντυσίματος που είναι ελεύθερος από αχρείαστες πολυπλοκότητες, ενώ την ίδια στιγμή τιμά τη χαρά του να ντύνεται κανείς με όλη τη αίγλη του αισθησιασμού, των υλικών και της απλότητας, και αποτελεί ένα αντίδοτο στις προκλήσεις των καιρών που ζούμε". Η versatile συλλογή του brand περιλαμβάνει εφαρμοστά σακάκια συνδυασμένα σε κοστούμια με παντελόνια - "καμπάνα", πλεκτά harter-top μάξι φορέματα, πλισέ δερμάτινα κομμάτια, πλεκτές φούστες με κρόσσια, καπιτονέ τσάντες και εντυπωσιακά ντεκολτέ.