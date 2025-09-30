Shopping Guide | 8 slingback γόβες για εσάς που αγαπάτε το καλό γούστο

Οι slingback γόβες, με το χαρακτηριστικό λουράκι στη φτέρνα, υπήρξαν διαχρονικά ένα από τα πιο ισχυρά "όπλα" της γυναικείας θηλυκότητας. Ένα ψηλοτάκουνο ζευγάρι slingback φορεμένο με σοφιστικέ προσέγγιση και πειθαρχημένο sexyness απογειώνει την κομψότητα που ασκεί γοητεία. Οι slingback γόβες μεταμορφώνουν μία εμφάνιση βάζοντας εξτρά πινελιές σαγήνης και γίνονται αγαπημένο παπούτσι για να το φοράμε παντού και πάντα. Τα σχέδια, εξάλλου, που προσφέρουν τα brands διαθέτουν μια εκλεπτυσμένη ποικιλία που προσαρμόζεται στο εκάστοτε στιλ και περίπτωση. Οι slingback γόβες επιστρέφουν ως το παπούτσι -τάση για τη σεζόν Φθινόπωρο 2025 και αναζητήσαμε ζευγάρια που διακρίνονται από "καλό γούστο"

Τα παπούτσια - φετίχ του φθινοπωρινού στιλ

Η απαλή αίσθηση του σουέτ αγγίζει φέτος την κατηγορία παπουτσιών "slingback" και προσφέρει προσεγμένη χαλαρότητα στο στιλ. Ζευγάρια όπως η almond shape toe γόβα "Allurasan" από καστόρι του Manolo Blahnik ή το μοντέλο "Padim" από τη συλλογή Isabel Marant, σε έντονο κόκκινο σουέτ, είναι παπούτσια που μπορείτε να φοράτε όλη μέρα.

Φυσικά, όταν μιλάμε για slingback γόβες η πρώτη μας σκέψη πάει στον Saint Laurent που έχει μετατρέψει το είδος σε iconic και για φέτος το φθινόπωρο μας προτείνει το ζευγάρι "Anne-Marie" σε μπορντό για ένα εξασφαλίσουμε το υπέρτατο σοφιστικέ look. Οι πετρόλ slingback γόβες "Eloise" από λουστρίνι του Gianvito Rossi υπόσχονται να φέρουν λάμψη στις εμφανίσεις σας, ακόμα κι αν αυτές είναι πρωινές, ενώ οι slingback γόβες από devoré βελούδο της συλλογής Gucci εξελίσσονται σε "Ιt" παπούτσι της σεζόν.

Κλασικά σχέδια με ανανεωμένη, όμως, διάθεση και εξαίσιες λεπτομέρειες συναντάμε στις συλλογές Tod's και Valentino Garavani. Φορέστε τα day-to-night για κομψό και άνετο στιλ.

Styling Tips: Συμβουλές για να φορέσετε τις slingback γόβες

-Αν είναι να φορέσετε ένα ζευγάρι slingback γόβες με παντελόνι, επιλέξτε ένα σε μήκος cropped ώστε να αφήσετε το παπούτσι να κλέψεις τις εντυπώσεις.

-Ένα μίντι φόρεμα ή φούστα συνδυάζεται κομψά με μια slingback γόβα για office chic ή βραδινό look.

-H casual διάθεση σ' ένα outfit με jeans μεταμορφώνεται σε κάτι elegant αν φορέσετε ένα ζευγάρι slingbacks.

-Οι χρωματιστές, ανοιχτόχρωμες ή δίχρωμες slingbacks λειτουργούν σαν statement λεπτομέρεια που φωτίζει ένα total black outfit.

Editor's choice