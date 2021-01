Get the style | Δοκιμάστε sweatpants με Mary Janes όπως η Sarah Jessica Parker

Είναι επίσημο! Το "Sex and the city" επιστρέφει και η συζήτηση είναι στραμμένη στα πρόσωπα, τις λεπτομέρειες του reboot, αλλά και τον ρόλο που η επιτυχημένη σειρά έπαιξε στον τρόπο που οι γυναίκες αντιλαμβάνονται τις σχέσεις και τη μόδα. Η Carrie Bradshaw, που ερμήνευσε η Sarah Jessica Parker, έγινε ένα από τα πιο δυνατά fictional fashion icons, και τα looks της στη σειρά εμπνέουν μέχρι και σήμερα.

Ακολούθως, η Jessica Parker έγραψε τη δική της σελίδα στη μόδα με τις red carpet εμφανίσεις της, τις τάσεις που διαμόρφωσε με τα designer looks της και τον τρόπο με τον οποίο επηρέασε πολλές σύγχρονες και δυναμικές γυναίκες στο στιλ του. Άμεσα συνδεδεμένη με τον χαρακτήρα της "Carrie", η Parker θέλησε να δώσει πραγματική υπόσταση στη λατρεία της ηρωίδας για τα ζευγάρια του Manolo Blahnik, που τη μοιράζεται σαφώς και η ίδια, και τελικά συνεργάστηκε με τον όμιλο που φιλοξενεί το δημοφιλές luxury brand παπουτσιών για να ξεκινήσει τη δική της σειρά, τη SJP by Sarah Jessica Parker, με σχέδια που διαθέτουν μπόλικη από την αισθητική των "Manolos".

The Look

Μόλις λίγες ώρες αφού έγινε γνωστή η επιστροφή της σειρά στην τηλεόραση, η ηθοποιός και επιχειρηματίας βρέθηκε στο κατάστημά της στο Midtown του Manhattan για να επιβλέψει τη λειτουργία, ενώ οι φωτογράφοι την εντόπισαν να παραδίδει η ίδια στους πελάτες τις σακούλες με τα ψώνια τους.

Για την περίσταση, η Parker είχε επενδύσει σ' ένα casual outfit στον οποίο, όμως, επέλεξε έναν απροσδόκητο συνδυασμό: φόρεσε το παντελόνι της φόρμας της (τύπου harem) με τις λαμπερές Mary Jane γόβες "Celine" από τη συλλογή της. Το σύνολό της ολοκλήρωσε μ' ένα γκρι τοπ, ένα τόνο πιο σκούρο από την απόχρωση του sweatpants της, ένα μαύρο puffer μπουφάν και την "Carried Away" convertible τσάντα, επίσης από τη συλλογή της.

Αν και η προσθήκη ενός τέτοιου ζευγαριού παπουτσιών, με glam διακισμητικές λεπτομέρειες, μοιάζει παράταιρη σ' ένα κατ' άλλα άψογο casual σύνολο, ωστόσο η Parker έχει αποδείξει ότι γνωρίζει καλά πώς να κάνει statement και να δημιουργεί τάσεις. Και πιθανότατα βρισκόμαστε μπροστά σε μία απ' αυτές.

Key - Pieces