Feminine Chic | 10 ζευγάρια μαύρες μπότες για κάθε στιλ

Είναι οι πρωταγωνιστές των χειμερινών εμφανίσεων, είναι κομψές, πολύ θηλυκές και μπορούν να φορεθούν με διαφορετικούς τρόπους. Ο λόγος για τις μαύρες μπότες, που, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος έχουν μία σταθερή θέση στη γυναικεία γκαρνταρόμπα.

Για το 2021 fashion houses και σχεδιαστές έθεσαν ως στόχο να φέρουν έναν αέρα ανανέωσης στις all time classic μαύρες μπότες και το σίγουρο είναι πως το πέτυχαν. Σε e-shops και καταστήματα θα βρείτε μία μεγάλη ποικιλία από μαύρες μπότες, knee-length ή over the knee, με τακούνια σε διαφορετικά ύψη και διαφορετικό σχήμα. Έτσι, κάθε γυναίκα μπορεί να επιλέξει το ιδανικό ζευγάρι μπότες ανάλογα με το στιλ και το lifestyle της.

Styling Tip

Ένα microtrend που κυριάρχησε το 2020 κι όπως φαίνεται θα απασχολήσει τον κόσμο της μόδας και τις fashionistas και τη νέα χρονιά είναι οι μπότες πάνω από το παντελόνι. Φέτος, λοιπόν, φορέστε τις αγαπημένες σας μπότες πάνω από τα παντελόνια σας, denim ή υφασμάτινα, και δημιουργήστε κομψές all day εμφανίσεις.

Editor's Picks