Tommy Hilfiger | Η πρωτοβουλία για τις κοινότητες της μόδας που δεν εκπροσωπούνται επαρκώς

Μόλις το περασμένο Ιούλιο, η Tommy Hilfiger ανακοίνωσε τη δέσμευσή της στην προσπάθεια να δώσει φωνή στις "μειονότητες" της μόδας, όπως δηλαδή σε μαύρους, ιθαγενείς και γενικά μη λευκούς σχεδιαστές και πρόσωπα της BIPOC κοινότητας. Το πρόγραμμα της η εταιρεία ονόμασε People’s Place Program και όπως δήλωσε ο ίδιος ο Tommy Hilfiger "αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί έναν ακρογωνιαίο λίθο στις προσπάθειές μας να ανοίξουμε τις πόρτες σ' αυτούς που έμειναν εκτός μόδας". Ενώ ο σχεδιαστής προσθέτει: "Αυτό το φιλόξενο πνεύμα βρισκόταν πάντα στην καρδιά του brand μας, κι είμαστε εδώ για να κάνουμε περισσότερα και καλύτερα πράγματα".

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας People’s Place Program, η Tommy Hilfiger ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την The Fashion and Race Database, μία online πλατφόρμα που συγκεντρώνει στοιχεία και πληροφορίες για την ιστορία της μόδας και επιχειρεί να ξεδιαλύνει τις παρανοήσεις γύρω απ' αυτή. Ο σκοπός της είναι καθαρά εκπαιδευτικός. Η πλατφόρμα, λοιπόν, θα ξεκινήσει μία έρευνα με τον τίτλο "The Unsung History of American Sportswear”, που θα εξετάζει τις κρυφές επιρροές της κουλτούρας των Μαύρων Αμερικανών στα signature styles του Tommy Hilfiger και το υλικό θα διατίθεται για τους εκπαιδευτικούς σκοπούς του The Fashion and Race Database.

Η δεύτερη συνεργασία του brand με αφορμή το πρότζεκτ, θα είναι με το Harlem’s Fashion Row, το πρακτορείο με έδρα τη Νέα Υόρκη που ιδρύθηκε το 2007 από τη Brandice Daniel με σκοπό να προωθήσει μη λευκά άτομα στη βιομηχανία της μόδας. Η Tommy Hilfiger θα είναι η χορηγός του 3ου ετήσιου Digital Fashion Summit του πρακτορείου και ο ίδιος ο Hilfiger θα δώσει το παρών για να εξηγήσει πώς η εταιρεία εργάζεται για να δώσει πρόσβαση και ευκαιρίες σε BIPOC άτομα. Παράλληλα, το brand θα συνεργαστεί με το Harlem’s Fashion Row για να διευκρινίσουν τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουν να αναδείξουν καινούργια ταλέντα και να τους προσφέρουν συμβουλευτική αλλά και γνωριμίες στον χώρο της μόδας.

Άλλες ενέργειες του brand, περιλαμβάνουν την καμπάνια Tommy Hilfiger και Tommy Jeans για την άνοιξη μ' ένα diverse cast που θα περιλαμβάνει από καλλιτέχνες και ποιητές μέχρι μουσικούς και σκηνοθέτες, απ' όλες τις κοινότητες. Ενώ το καλοκαίρι, η Tommy Hilfiger θα λανσάρει capsule συλλογές σε συνεργασία με την ηθοποιό, μοντέλο και ακτιβίστρια Indya Moore, και τον μαύρο σχεδιαστή Romeo Hunte, του οποίου ο Tommy Hilfiger υπήρξε μέντορας για πολύ καιρό.

*Με πληροφορίες από το WWD.