Longchamp F/W 2021 | Μία συλλογή φόρος τιμής στην ιστορία του οίκου

Σε έναν κόσμο που πλέον τίποτα δεν είναι σίγουρο και η καθημερινότητα αλλάζει συνεχώς, ο κόσμος της μόδας είναι ο μόνος που μας βοηθά να συνεχίζουμε τα όνειρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το fashion show του οίκου Longchamp που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι.

Η creative director του οίκου, Sophie Delafontaine, δημιούργησε τη συλλογή του οίκου για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2021 πετυχαίνοντας την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στον σεβασμό προς την κληρονομιά και το DNA του οίκου και τα trends και τις γραμμές που χρειάζεται κάθε σύγχρονη γυναίκα στη γκαρνταρόμπα της.

Πηγή έμπνευσης για τη Sophie Delafontaine στη δημιουργία της νέας συλλογής ήταν το εμβληματικό άλογο αγώνων που είναι το χαρακτηριστικό λογότυπο της Longchamp, αλλά και το έργο του Γάλλου σχεδιαστή επίπλων και εσωτερικών χώρων, Pierre Paulin. Το εν λόγω καλπάζον άλογο, που οφείλει το σχέδιο του στον Turenne Chevallereau, έχει γίνει σύμβολο του δυναμισμού και της κληρονομιάς του οίκου μέσα στον χρόνο με σαφή αναφορά στην ιππασία. Ακριβώς για αυτό τον λόγο, η Delafontaine επέλεξε την αίθουσα ιππασίας Battesti στο Παρίσι για την πραγματοποίηση του show.

Η συλλογή

Η ζωή και το έργο του Pierre Paulin ήταν η κυριότερη πηγή έμπνευσης για την καλλιτεχνική διευθύντρια του οίκου, που προσπάθησε και πέτυχε να δημιουργήσει μία συλλογή από κομμάτια που απευθύνονται σε κάθε σύγχρονη γυναίκα με άποψη. Το fashion show άνοιξε η Mica Arganaraz με μαύρο safari σακάκι, πουλόβερ σε έντονο κόκκινο χρώμα, λευκό σορτς και μαύρες γαλότσες. Στοιχείο που έκανε τη διαφορά στα look της ήταν οι κόκκινες κάλτσες.

Κυρίαρχα στοιχεία στη collection είναι το layering, τα αμάνικα γιλέκα με επένδυση από δέρμα, τα crop tops από κασμίρ που συνδυάστηκαν με denim πουκάμισα, αλλά και τα μάλλινα πουλόβερ με 70s αισθητική. Φυσικά, από μία τόσο δυναμική συλλογή δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα κομμάτια – σύμβολα του power dressing και της θηλυκότητας: τα φορέματα και τα κοστούμια.

Η χρωματική παλέτα που επέλεξε η σχεδιάστρια για τη συλλογή είναι οι γήινοι τόνοι, το μαύρο και το λευκό, συνδυάζοντας τα με έντονες, pop αποχρώσεις όπως το κόκκινο, το ροζ και το κοραλλί. Ακολουθώντας τις ανάγκες των γυναικών αυτή την εποχή, η συλλογή περιλαμβάνει τόσο athleisure όσο και θηλυκά κομμάτια όπως αέρινα midi φορέματα, cropped παντελόνια, συνδυασμένα με over the knee μπότες, κοντά σορτς, κοτλέ jackets και total white looks.

Favorite Accessories

Από τη νέα συλλογή της Longchamp για το φθινόπωρο και τον χειμώνα του 2021 δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι it bags που εδώ και δεκαετίες λατρεύουν γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Από τη νέα collection ξεχωρίσαμε τις τσάντες Brioche και Le Pliage Cuir για διαφορετικούς λόγους. Η Brioche τσάντα οφείλει το όνομα της στο διάσημο γαλλικό γλύκισμα και τις γραμμές της στην iconic καρέκλα του interior designer, Pierre Paulin. Είναι διαθέσιμη σε denim ύφασμα, συνθετική γούνα σε pop τόνους και πρόκειται να γίνει το αξεσουάρ που θα κάνει τη διάφορά στα street style looks του επόμενου φθινοπώρου και χειμώνα.

Όσον αφορά στη τσάντα Le Pliage, η Sophie Delafontaine της έκανε ένα update, ενώ τόσο το κλασικό σχέδιο όσο και το σακίδιο είναι διαθέσιμα και σε μία νέα εκδοχή με καπιτονέ επένδυση. Η εμβληματική τσάντα Roseau έχει πλέον μία vintage αισθητική με την προσθήκη αλυσίδων και η τσάντα Le Foulonné, χαρακτηριστικό κομμάτι του οίκου Longchamp, απέκτησε γεωμετρικό σχήμα –συγκεκριμένα τετράγωνο- και δημιουργήθηκε από ακατέργαστο δέρμα.

Σύμφωνα με τη νέα συλλογή του οίκου Longchamp, τα bucket hats πρόκειται να αναδειχθούν ως το it accessory και για τη σεζόν φθινόπωρο/χειμώνας 2021, πείθοντας ακόμα και τις πιο απαιτητικές fashionistas για τη στιλιστική τους αξία. Τα νέα bucket hats από ζακάρ της Longchamp έχουν διακοσμηθεί με γράμματα και είναι η επιτομή του Parisienne στιλ.

* H αποκλειστική διάθεση της Longchamp σε Ελλάδα και Κύπρο ανήκει στο Digalakis Group (τηλ.: +30 210 00 88 000 / www.digalakis.com)

