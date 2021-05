Όσα έγιναν στο πρώτο Tommy Hilfiger Livestream Shopping Event στην Ελλάδα με οικοδέσποινα την Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Η νέα εποχή στο shopping έχει ήδη ξεκινήσει και ο οίκος Tommy Hilfiger, πάντα πρωτοπόρος και διορατικός, φρόντισε μας προσφέρει μία πρώτη γεύση από το shopping experience του μέλλοντος παρουσιάζοντας την SS21 συλλογή του μ' ένα live event γεμάτο εκπλήξεις. Υπέροχα πρόσωπα, μοναδικά fashion κομμάτια, live αγορές, styling tips και η συμμετοχή του κοινού σε πραγματικό χρόνο έκαναν το πρώτο Tommy Hilfiger livestream shopping event στην Ελλάδα μία συναρπαστική "ψηφιακή" γιορτή για τη μόδα.

Το event: όσα έγιναν

Οικοδέσποινα του event ήταν η πολύ αγαπητή, και βεβαίως πάντα stylish, Ηλιάνα Παπαγεώργιου. Μαζί της, είχε ως co-hostess την Ελένη Στασινοπούλου, διευθύντρια του Missbloom.gr και όλων των γυναικείων sites των Αττικών Εκδόσεων, για να μας παρουσιάσουν τα κομμάτια της συλλογής, να μας προσφέρουν πολύτιμες στιλιστικές συμβουλές και να προτείνουν υπέροχους συνδυασμούς. Οι δυο κομψές κυρίες ήταν ντυμένες head to toe με Tommy Hilfiger, με κομμάτια της νέας SS21 Collection "Miami Vibes".

Στη διάρκεια της διαδραστικής αυτής εκπομπής, το κοινό είχε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει live τις αγορές του (μ' ένα κλικ σε ειδικό σύνδεσμο που εμφανιζόταν στην οθόνη) στα κομμάτια που φορούσαν και παρουσίαζαν οικοδέσποινα και guests. Το κοινό μπορούσε να κάνει comments και αφήσει τις απορίες του για στιλιστικά μυστικά, στις οποίες βεβαίως φρόντισαν να απαντήσουν η Ηλιάνα και η Ελένη.

Στη διάρκεια του Tommy Livestream Shopping Event, η Παπαγεωργίου υποδέχτηκε ως guest star το μοντέλο Ελένη Ασημάκη, που διάλεξε και μας πρότεινε ρούχα από τη σειρά Tommy Jeans, αλλά και τον content creator Κωνσταντίνο Τζάχα, που μας μίλησε για τα αγαπημένα του Tommy Hilfiger κομμάτια της αντρικής συλλογής. Οι επιλογές τους ήταν τόσο ξεχωριστές, που τα σχόλια τις αποθέωσαν.

Τα Tommy looks: οι λεπτομέρειες

Σε ένα Tommy Hilfiger event οι πρωταγωνιστές δεν θα μπορούσαν παρά να φοράνε κομμάτια από τη συλλογή του brand, τα οποία διάλεξαν οι ίδιοι. Παρακάτω θα δείτε αναλυτικά τι επέλεξαν να φορέσουν η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η Ελένη Στασινοπούλου, η Ελένη Ασημάκη και ο Κωνσταντίνος Τζάχας.

Το look της Ηλιάνας Παπαγεωργίου: Φοράει μάξι φόρεμα με floral μοτίβο, sneakers και ζώνη, όλα Tommy Hilfiger.

To look της Ελένης Στασινοπούλου: Φοράει blazer με ρέλι με διπλό πέτο, παντελόνι σε tapered γραμμή, ριγέ πουκάμισο και ψηλοτάκουνα δερμάτινα πέδιλα, όλα Tommy Hilfiger.

Το look της Ελένης Ασημάκη: Φοράει μίντι φλοράλ φούστα, hoody cropped με λογότυπο, σανδάλια και σακίδιο πλάτης, όλα Tommy Hilfiger.

To look του Κωνσταντίνου Τζάχα: Φοράει πουλόβερ με τριχρωμία, παντελόνι chino, μπλούζα πόλο και sneakers, όλα Tommy Hilfiger.

Η σημαντική δέσμευση της Tommy Hilfiger

Εκτός από τη συζήτηση γύρω από την SS21 Collection, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σπουδαία αποστολή της Tommy Hilfiger ‘Waste Nothing and Welcome All’, που βασίζεται στη δέσμευση του brand για ένα πιο βιώσιμο και inclusive μέλλον στον κλάδο της μόδας.

"Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που η Tommy Hilfiger πρωτοπορεί με την υλοποίηση ενός τόσου καινοτόμου project, που σίγουρα θα καθορίσει το μέλλον της εμπειρίας shopping και θα επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο ψωνίζουμε και αλληλοεπιδρούμε με το κάθε brand", δήλωσε η κα Συλβή Γερογιάννη, Marketing, Communications & VM Manager Tommy Hilfiger.

Δείτε το video:

Το Live Shopping Event θα παραμείνει ενεργό στο tommy.com ώστε να το παρακολουθήσει όποιος λάτρης της μάρκας επιθυμεί.

Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στο παρακάτω video.

Πώς θα φορέσουμε το κοστούμι από το πρωί έως το βράδυ; Πώς θα κάνετε total navy looks; Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου συναντά fashion insiders και μαζί δίνουν στιλιστική έμπνευση για το καλοκαίρι. Posted by Harper's Bazaar Greece on Wednesday, May 19, 2021

* Η Tommy Hilfiger εκπροσωπείτε στην Ελλάδα από τη SARKK ΑΒΕΕ

Πηγή: missbloom.gr