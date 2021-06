Paris Fashion Week | To event στη μνήμη του Alber Elbaz

Τη μνήμη του ιδρυτή του, Alber Elbaz, που έφυγε από τη ζωή στις 24 Απριλίου χτυπημένος από τον Covid-19, θέλει να τιμήσει το AZ Factory. Το fashion project του σχεδιαστή, το οποίο είχε μόλις εκείνος ξεκινήσει, ετοιμάζει τιμητικό event στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι που θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε.

Παράλληλα, το brand ανακοίνωσε την κυκλοφορία των τελευταίων σειρών που είχε ολοκληρώσει ο Elbaz πριν φύγει από τη ζωή. Η σειρά SuperTech-SuperChic, που αποκαλύφθηκε στη διάρκεια της Paris Couture Week τον Ιανουάριο, θα κυκλοφορήσει στις 12 Ιουνίου, ημέρα γενεθλίων του εκλιπόντα σχεδιαστή. Τα κομμάτια θα είναι διαθέσιμα προς πώληση στο σάιτ του AZ Factory, αλλά και στα Net-a-porter.com και Farfetch.com.

Η δεύτερη σειρά Free To ολοκληρώθηκε τις τελευταίες μέρες πριν τον θάνατο του Elbaz και αποτελεί μία "ανεβαστική" leisurewear collection από hoodies, φόρμες, tops φτιαγμένα από βιώσιμα υλικά. Χαρακτηριστικό της σειράς οι διάκοσμοι με κορδέλες και metallic λεπτομέρειες. Με δήλωσή του στο WWD, μάλιστα, το AZ Factory ανακοίνωσε ότι μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις της σειράς Free To θα δοθεί στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό It Gets Better Project, που στοχεύει στην ενδυνάμωση και την επικοινωνία των νεαρών μελών της LGBTQ+ κοινότητας σε όλο τον πλανήτη. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η δήλωση, αυτή η πρωτοβουλία "είναι σύμφωνη με τις επιθυμίες του Alber Elbaz να στηρίξει την LGBTQ+ νεολαία και να ενθαρρύνει τον κόσμο να νιώθει ελεύθερος να αγαπήσει".

Επίσης,μέσα σ' αυτόν τον μήνα θα κυκλοφορήσουν από το AZ Factory και τα πρώτα σχέδια σε τσάντες του Alber Albaz.