Perfect 10 | Πώς θα πετύχετε το υποδειγματικό business casual της Jennifer Lopez

Η Jennifer Lopez γνωρίζει πως να παραμένει κομψή, ιδίως όταν μία εμφάνισή της αφορά επαγγελματικές υποχρεώσεις. Η πολυτάλαντη και δραστήρια τραγουδίστρια ανέβασε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες για να ανακοινώσει τη νέα της συνεργασία της με το Netflix και τα looks που επέλεξε για να ποζάρει αποδεικνύουν ότι κατέχει εξαιρετικό know-how στο business casual style.

To βασικό look με το οποίο εμφανίζεται η Lopez βασίζεται σ' ένα tailored κοστούμι σε μπεζ χρώμα από τη συλλογή Brunello Cucinelli κι ένα bandeau-style πλεκτό top από το Cult Gaia. Το look της ολοκλήρωσε μ' ένα ζευγάρι κρίκους, βραχιόλι και δαχτυλίδι από το brand VRAI, που χρησιμοποιεί βιώσιμες πρακτικές στη δημιουργία των κοσμημάτων του.

Εκτός από το σύνολο με το μπεζ κοστούμι, η λατίνα σταρ μοιράστηκε κι ένα ακόμα look της, κι αυτό στην απόχρωση του μπεζ. Αυτή τη φορά τη βλέπουμε να ποζάρει μ' ένα knit co-ord σετ που συνδυάζει πλεκτή φούστα με λουριά που δένουν στη μέση και ασορτί πλεκτό bandeau cut τοπ με puff-sleeve μανίκια, σ' ένα σύνολο που απογειώνει το midriff flossing.

"Bringing the beige", δηλαδή "φέρνοντας το μπεζ" έγραψε στη λεζάντα η Jennifer Lopez που στηρίζεται συχνά στις κομψές μονοχρωμίες για τις business εμφανίσεις της.

Get her style

H Jennifer Lopez εμπιστεύεται, λοιπόν, για μία τέτοια πιο "formal" εμφάνιση ένα χρώμα που εξυπηρετεί άψογα το minimal chic και το ανεπιτήδευτα κομψό, το μπεζ. Μάλιστα, η Lopez επιλέγει να στηριχθεί ολοκληρωτικά σ' αυτή την απόχρωση, αποφεύγοντας προσθήκες άλλων χρωμάτων στο outfit της.

Ασφαλώς, ρόλο στο κομψό αποτέλεσμα παίζουν τα ίδια τα κομμάτια που η εξαιρετική τους ραφή, στην περίπτωση του κοστουμιού, το ιδιαίτερο σχέδιο, στην περίπτωση του cutout knit συνόλου, αλλά και η ποιότητα, τούς επιτρέπουν να ξεχωρίζουν χωρίς άλλη στιλιστική βοήθεια.

Η Lopez φροντίζει, επίσης, να σπάσει την απόλυτη "σοβαρότητα" στο business attire της επιλέγοντας αντί για ένα πουκάμισο ή μια μπλούζα, να φορέσει ένα αποκαλυπτικό τοπ. Έτσι, "χαλαρώνει" τον χαρακτήρα του look της και προσφέρει μια σέξι νότα στην εμφάνισή της.

Αν θέλετε να πετύχετε ένα άψογο business casual όπως αυτό της Jennifer Lopez, αρκεί να επενδύσετε σ' ένα κοστούμι σε μπεζ. Μπορείτε, επίσης, να επενδύσετε σ' ένα knit φόρεμα στην ίδια απόχρωση που φορεμένο μ' ένα κομψό blazer, θα εξυπηρετήσει άριστα το συγκεκριμένο στιλ.

Key- pieces