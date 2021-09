Βραβεία CFDA 2021 | Αυτοί είναι οι υποψήφιοι

Το Συμβούλιο των Αμερικανών σχεδιαστών μόδας (CFDA) έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου, τη λίστα με τα ονόματα των υποψηφιών για τα φετινά βραβεία CFDA. Στη λίστα περιλαμβάνονται και τα πρόσωπα που το Συμβούλιο σκοπεύει να τιμήσει φέτος για τη συνεισφορά τους στην αμερικανική μόδα. Η απονομή των βραβείων CFDA 2021 θα πραγματοποιηθεί στις 10 Νοεμβρίου στον χώρο δεξιώσεων The Pool Room στη Νέα Υόρκη και θα σηματοδοτήσει την επιστροφή στην απονομή πρόσωπο με πρόσωπο μετά τη ψηφική απονομή του 2020.

Όπως δήλωσε ο CEO του CFDA, Steven Kolb, "είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που βλέπουμε νέα ονόματα ανάμεσα στους υποψηφίους. Η Αμερικανική μόδα βιώνει μια ανανεωμένη ενέργεια, και αυτοί οι σχεδιαστές παίζουν σημαντικό ρόλο στη μελλοντική τροχιά της βιομηχανίας μας".

Ανάμεσα, λοιπόν, στα ονόματα που διεκδικούν βραβείο για πρώτη φορά οι: Jerry Lorenzo του Fear of God, Evdin Thompson του Theophilio, Eli Russell Linnetz του ERL, Jameel Mohammed του KHIRY, Kenneth Nicholson, και Maisie Schloss του Maisie Wilen. Ο Telfar Clemens (που διακρίθηκε πέρυσι) επιστρέφει φέτος με υποψηφιότητα σε νέα κατηγορία (American Menswear Designer of the Year), το ίδιο και Christopher John Rogers, που απέσπασε το βραβείο του ανερχόμενου σχεδιαστή της χρονιάς το 2019, και είναι υποψήφιος για το βραβείο American Womenswear Designer of the Year, ενώ συναντάμε και τα ονόματα σχεδιαστών και brands που συζητήθηκαν πολύ στο Met Gala 2021 (Bode, Thom Browne)

Όσο για τα τιμητικά βραβεία, η Aurora James, η σχεδιάστρια του brand Brother Vellies, στην οποία ανήκει το φόρεμα με το πολιτικό μήνυμα της Alexandria Ocasio-Cortez στο Met Gala, θα βραβευτεί για την πρωτοβουλία της "15 Percent Pledge" για τους σχεδιαστές της μαύρης κοινότητας, ενώ ο θρυλικός σχεδιαστής και επιχειρηματίας Dapper Dan θα τιμηθεί για το σύνολο της καριέρας του.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:

Βραβείο American Womenswear Designer of the Year

Catherine Holstein (KHAITE)

Christopher John Rogers

Gabriela Hearst

Marc Jacobs

Peter Do

Βραβείο American Menswear Designer of the Year

Emily Adams Bode (BODE)

Jerry Lorenzo (Fear of God)

Mike Amiri (AMIRI)

Telfar Clemens (Telfar)

Thom Browne

Βραβείο American Accessories Designer of the Year

Ashley Olsen and Mary-Kate Olsen (The Row)

Aurora James (Brother Vellies)

Gabriela Hearst

Stuart Vevers (Coach)

Telfar Clemens (Telfar)

Βραβείο American Emerging Designer of the Year

Edvin Thompson (Theophilio)

Eli Russell Linnetz (ERL)

Jameel Mohammed (KHIRY)

Kenneth Nicholson

Maisie Schloss (Maisie Wilen)

Βραβείο International Women’s Designer of the Year:

Daniel Lee (Bottega Veneta)

Demna Gvasalia (Balenciaga)

Miuccia Prada and Raf Simons (Prada)

Pierpaolo Piccioli (Valentino)

Simon Porte Jacquemus (Jacquemus)

Βραβείο International Men’s Designer of the Year:

Daniel Lee (Bottega Veneta)

Dries Van Noten

Grace Wales Bonner (Wales Bonner)

Rick Owens

Virgil Abloh (Louis Vuitton)

The Founder’s Award in Honor of Eleanor Lambert

Aurora James για το 15 Percent Pledge

The Environmental Sustainability Award

Patagonia

The Media Award in Honor of Eugenia Sheppard

Nina Garcia

The Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award

Dapper Dan

The Board of Directors’ Tribute

Yeohlee Teng