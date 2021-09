Πώς θα πετύχετε το υποδειγματικό office look της Kate Middleton

Η Kate Middleton ως ανώτερο μέλος της βασιλικής οικογένειας της Μεγάλης Βρετανίας φροντίζει να τηρεί πιστά το βασιλικό πρωτόκολλο και να επιλέγει εμφανίσεις που συμβαδίζουν με τους κανόνες. Τα looks της δούκισσας του Cambridge, επομένως, σπάνια είναι τολμηρά, ωστόσο παραμένουν πάντα κομψά και ενημερωμένα, και συχνά παρέχουν ιδέες, ιδίως για εμφανίσεις του γραφείου ή για περιστάσεις που επιβάλλουν casual chic style.

Χωρίς να γίνεται ποτέ υπερβολική, η Kate φροντίζει να είναι πάντα περιποιημένη στα ραντεβού και τις επισκέψεις της ως πάτρωνας και μέλος της βασιλικής οικογένειας, και ποντάρει κυρίως σε διαχρονικά κομμάτια, τα οποία ανακυκλώνει στα looks της. Αυτή τη φορά, ήταν η επίσκεψή της στη αεροπορική βάση RAF Brize Norton στο Oxfordshire, όπου συναντήθηκε με μέλη των αποστολών που συμμετείχαν στην εκκένωση του Αφγανιστάν, και η οποία μάς χάρισε ένα υποδειγματικό office look που βασίζεται σε πολύ βασικά κομμάτια της γυναικείας γκαρνταρόμπας: ένα blazer, μία ψηλόμεση παντελόνα και μια λευκή μπλούζα.

Το outfit της Middleton: οι λεπτομέρειες

Το outfit της Kate Middleton, λοιπόν, συνδυάζει ένα double breasted twill blazer σε μπεζ χρώμα από το brand Reiss, μία ψηλόμεση παντελόνα σε navy blue από το Jigsaw, μια slim-fit μεταξωτή μπλούζα σε λευκό χρώμα από τη συλλογή Jane (πριν GOAT) και σουέτ γόβες με block heel σε απόχρωση midnight blue από το brand Emmy London. Από το υπόλοιπο look της ξεχωρίζουν τα χρυσά στρογγυλά σκουλαρίκια από το Ιρλανδικό brand All The Falling Stars [σ.σ. δώρο στη δούκισσα σε ταξίδι της στην Ιρλανδία το 2020] και η μπεζ top-handled δερμάτινη τσάντα της που το brand Tusting στις συλλογές του οποίου ανήκει, ονομάζει "Mini Holly" και την περιγράφει ως τσάντα με έμπνευση από σχέδιο του 1950s. Τέλος, μέσα από το σακάκι της ξεχωρίζει και η λεπτή μπλε ζώνη που έχει φορέσει πάνω από το παντελόνι της.

Από το look αυτό της Kate Middleton, τα μοναδικά κομμάτια που είναι καινούργια στη γκαρνταρόμπα της είναι το μπεζ σακάκι και η τσάντα. Τα υπόλοιπα, η λευκή μπλούζα, το μπλε παντελόνι, οι γόβες και τα σκουλαρίκια έχουν εμφανιστεί ξανά σε looks της δούκισσας του Cambridge, η οποία εξάλλου φημίζεται για την πίστη της στις capsule wardrobe και την ανακύκλωση των κομματιών.

Get her style

Για να πετύχετε το αψεγάδιαστο office look της Kate Middleton δεν έχετε παρά να επαναλάβετε με συνέπεια τις επιλογές της σ' ένα δικό σας σύνολο. Εξάλλου, η συγκεκριμένη εμφάνιση αποτελείται από staples που θα έχουν διαρκώς μία θέση στη ντουλάπα σας και τα οποία θα μπορείτε να επαναλαμβάνετε ως επιλογές σε διάφορα looks.

Τα παρακάτω κομμάτια - κλειδιά θα σας βοηθήσουν: