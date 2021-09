Πώς θα φορέσετε με στιλ ένα δερμάτινο πανωφόρι μετά τα 50

Τα πανωφόρια είναι το πρώτο πράγμα που θα προσέξει κάποιος σε ένα φθινοπωρινό ή χειμερινό σύνολο σας. Είναι οι πρωταγωνιστές της εποχής με τις τάσεις στα outerwear να είναι ξεκάθαρες. Ακόμα και τα πιο κλασικά πανωφόρια που έχουμε στη συλλογή μας όπως η καμπαρντίνα και το blazer κυκλοφορούν και κυριαρχούν στη leather εκδοχή τους. Τους τελευταίους μήνες μάλιστα, σύμφωνα με το Insights Stylight, οι αναζητήσεις για δερμάτινες καμπαρντίνες έχουν αυξηθεί κατά 698%, κάνοντας τα leather πανωφόρια το απόλυτο trend της σεζόν.

Biker Jacket for ever

Για τις μεταβατικές εποχές, όπως είναι το φθινόπωρο, το δερμάτινο jacket είναι σίγουρα must have. Με την ιστορία του να ξεκινά από τη δεκαετία του ’50, αυτό το τόσο ιδιαίτερο κομμάτι της ποπ κουλτούρας είναι cool, πρακτικό και ένα από τα staples που θα φοράτε όσα χρόνια κι αν περάσουν. Απόδειξη της διαχρονικής στιλιστικής του αξίας είναι πως style icons διαφορετικών περιόδων, ηλικιών και αισθητικής όπως ο Marlon Brando, η Kate Moss και η Françoise Hardy, ο Johnny Depp, αλλά και σύγχρονα it girls όπως η Gigi Hadid, η Kaia Gerber και η Kendall Jenner, το έχουν ξεχωρίσει και εντάξει στα σύνολα τους.

Το δερμάτινο jacket όμως πρωταγωνίστησε και στις συλλογές των οίκων μόδας για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2021-2022. Ο οίκος Celine προτείνει να προσθέσετε στη συλλογή σας ένα crop leather jacket με 70s αισθητική, ο γαλλικός οίκος Chanel να πειραματιστείτε με το στιλ σας με τη βοήθεια ενός λευκού δερμάτινου, ενώ οι οίκοι Brandon Maxwell, Khaite και Chloe δείχνουν την προτίμηση του σε κλασικές αποχρώσεις και γραμμές όπως το καφέ και το μαύρο.

Leather Outerwear Trends

Ένα από τα δερμάτινα πανωφόρια που έκαναν την εμφάνιση τους στις F/W 2021-22 συλλογές των οίκων Boss, Burberry, Celine και Bottega Veneta είναι η δερμάτινη καμπαρντίνα που λειτουργεί ως ένα update της κλασικής εκδοχής που γνωρίζουμε και επιλέγουμε για δεκαετίες. Αυτό το τόσο κομψό πανωφόρι που μας φέρνει στο νου τις ταινίες Matrix με μία πιο fashion forward προσέγγιση έχουν ήδη αγαπηθεί από style icons όπως η Bella Hadid και η Victoria Beckham, ενώ ταιριάζουν τόσο με παντελόνια όσο και με φούστες ή φορέματα.

Ακριβώς το ίδιο ισχύει για το κομμάτι που είναι συνώνυμο του power dressing, δηλαδή το blazer. Brands μόδας όπως τα Nanushka, Nili Lotan, Materiel Tbilisi και Veda σάς προτείνουν να αφήσετε έστω για λίγο το κλασικό σακάκι σας στη ντουλάπα και να το αντικαταστήσετε με ένα σε δερμάτινη όψη. Εάν το εν λόγω κομμάτι έχει τονισμένους ώμους και είναι σε κάποια ιδιαίτερη απόχρωση, όπως το μπορντό ή το σκούρο πράσινο, τότε σίγουρα αξίζετε τον τίτλο της fashionista.

Styling Tips

Όσον αφορά στον τρόπο που θα φορέσετε τα leather πανωφόρια αυτή την σεζόν, τα νέα είναι πολυ ευχάριστα αφού η απάντηση είναι "με τα πάντα". Με φούστες και φορέματα, με ολόσωμες φόρμες και τζιν παντελόνια, με culottes και ψηλόμεσες παντελόνες, τo biker jacket, η δερμάτινη καμπαρντίνα και blazer είναι μία στιλιστική επιλογή που θα σας βγάλει ασπροπρόσωπες. Αυτό που έχει σημασία είναι να τολμήσετε, επενδύοντας σε ένα leather πανωφόρι σε μία όχι και τόσο αναμενόμενη επιλογή. Σίγουρα ένα καφέ ή ένα μαύρο δερμάτινο είναι μία ασφαλής επιλογή, ωστόσο όχι και η μοναδική. Αποχρώσεις όπως το μπορντό, το μπλε, το σκούρο πράσινο ή ακόμα και animal prints όπως το snakeskin θα δώσουν άλλον χαρακτήρα στα φθινοπωρινά σας σύνολα.

Μακρύ δερμάτινο πανωφόρι με φούστες και φορέματα

Με ολόσωμη φόρμα

Με λευκό παντελόνι

Biker jacket, τζιν παντελόνι και sneakers

Leather καμπαρντίνα με τζιν παντελόνι

Δερμάτινο blazer με παντελόνα