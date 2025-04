"Ντύστε" τη ζωή σας με πολύτιμες στιγμές φορώντας total looks από την answear.gr

Εάν χρειαζόταν να δημιουργήσουμε μία λίστα με όλους τους λόγους για τους οποίους οι γυναίκες λατρεύουμε τον κόσμο της μόδας, το σίγουρο είναι πως θα ήταν αρκετά μεγάλη. Οι σημαντικότεροι είναι όμως πως μέσω της μόδας καταφέρνουμε να εκφράσουμε ένα κομμάτι της προσωπικότητάς μας μέσα από το ντύσιμο που επιλέγουμε για κάθε περίσταση, αλλά και πως κάθε outfit που φοράμε γίνεται αυτομάτως μέρος των αναμνήσεών μας.

Κάθε νέα σεζόν που ξεκινά μάλιστα είναι ένα τέλειο restart για εμάς, ώστε να εμπνευστούμε από τις τάσεις της μόδας που παρουσιάζουν οι οίκοι και τα αγαπημένα μας brands. Σαφώς, η βασική στιλιστική συμβουλή είναι να επιλέξουμε τα trends που ταιριάζουν στην αισθητική μας. Ωστόσο, συχνά υπάρχουν κάποιες τάσεις, που μπορεί αρχικά να μοιάζουν πολύ διαφορετικές από ό,τι έχουμε συνηθίσει, ωστόσο είναι εκείνες που θα μας βοηθήσουν να εξελίξουμε το ντύσιμό μας.

Ακριβώς αυτό προσπάθησε και πέτυχε η Answear μέσω της νέας της καμπάνιας που έχει ως τίτλο "Ντύσε τη ζωή σου με πολύτιμες στιγμές", η οποία αφορά στη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025. Σε αυτή την καμπάνια, η Answear μάς προτείνει να συνδυάσουμε brands με φαινομενικά αντιφατικά στιλ, να σκεφτούμε "out of the box" και να δημιουργήσουμε αναπάντεχους συνδυασμούς που θα αναδείξουν ακόμα περισσότερο το στιλ μας. Ο τρόπος που επιλέγουμε να ντυνόμαστε άλλωστε εξελίσσεται όσο εξελισσόμαστε και εμείς, συνεπώς αξίζει να πειραματιζόμαστε. Κάπως έτσι θα ανακαλύψουμε και νέα combos που μας αρέσουν.

Πόσες φορές άλλωστε έχουμε δει κάποια φίλη μας να φορά ένα outfit, που μπορεί να μην είναι ακριβώς στο στιλ μας, ωστόσο μας ενθουσιάζει και μας εμπνέει; Κάπως έτσι, η Αναστασία Τσιλιμπίου και η Χριστιάννα Μήττα φωτογραφήθηκαν φορώντας total looks από το answear.gr με αντιθέσεις, αποδεικνύοντας πως η μαγεία δημιουργείται μέσα από αναπάντεχους συνδυασμούς και πως οι φίλες μας θα είναι για πάντα τα αγαπημένα μας style icons.

Μπορεί το floral να συνυπάρξει με το shiny;

Εάν υπάρχει κάποιο μοτίβο που να μας φέρνει αμέσως στον νου την περίοδο της άνοιξης, αυτό είναι δίχως αμφιβολία το floral. Ποιος είναι όμως ο πιο μοντέρνος τρόπος για να προσθέσεις τα λουλουδάτα μοτίβα στο ντύσιμό σου; Η Αναστασία Τσιλιμπίου προτείνει να επενδύσεις σε ένα twin set που αποτελείται από πουκάμισο και φούστα. Η ηθοποιός συνδύασε το set της με ένα ζευγάρι μαύρα δερμάτινα σανδάλια, που θα φορέσεις σίγουρα και το καλοκαίρι, ενώ ολοκλήρωσε το look της με μία crossbody τσάντα σε έντονο γαλάζιο αποτέλεσμα.

Βασίλης Μαντάς

Σε περίπτωση όμως που είσαι περισσότερο fan της λάμψης, τότε το look της Χριστιάννας Μήττα πρόκειται να σε ενθουσιάσει. Συνδύασε ένα γαλάζιο μάλλινο πουλόβερ με μία ασημί metallic φούστα, που είναι άκρως εντυπωσιακή. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα ζευγάρι flat σανδάλια και μία crossbody τσάντα επίσης σε ασημί metallic.

Στην ερώτηση εάν μπορεί το floral να συνυπάρξει με το shiny, η απάντηση είναι "απολύτως".

Βασίλης Μαντάς

