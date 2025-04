Η Marc Jacobs παρουσιάζει τη νέα συλλογή γυαλιών για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025

Η Marc Jacobs, η διάσημη αμερικανική διεθνής μάρκα – παρουσιάζει τη συλλογή γυαλιών Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025, με νέα γυαλιά ηλίου και οράσεως που εκφράζουν ακριβώς το απροσδόκητο και ανατρεπτικό πνεύμα του brand. Οι cool και τολμηροί σκελετοί αναδεικνύονται μέσα από εντυπωσιακές λεπτομέρειες: Τα λογότυπα THE SUNGLASSES και THE GLASSES, το εμβληματικό J MARC λογότυπο στη σειρά Contemporary και το χαρακτηριστικό διπλό μεταλλικό φινίρισμα στην ανδρική σειρά Premium.

Τα καινούρια, νεανικά και ευκολοφόρετα γυαλιά ηλίου και οράσεως διατίθενται σε εκλεπτυσμένες χρωματικές παλέτες, αναδεικνύοντας τον σχεδιασμό τους μέσα από μονοχρωμίες, φυσικούς τόνους ταρταρούγας ή συνδυασμούς διπλών επιστρώσεων.

Γυαλιά ηλίου και οράσεως

Αυτή η εμβληματική σειρά εμπλουτίστηκε με νέα γυναικεία και unisex γυαλιά ηλίου που αντλούν έμπνευση από τη σειρά αξεσουάρ THE. Το λογότυπο THE SUNGLASSES στους βραχίονες αποτελεί ισχυρή fashion δήλωση, ενώ το λογότυπο THE GLASSES στα μοντέλα οράσεως ολοκληρώνει τη σειρά.

Αυτά τα μοναδικά μοντέλα γυαλιών προσφέρονται σε μια έντονη χρωματική παλέτα με ασετάτ διπλής επίστρωσης σε μονοχρωμίες που συνδυάζονται με ντεγκραντέ φακούς. Η χρωματική γκάμα συμπληρώνεται από ένα μοναδικό μοντέλο που είναι στολισμένο με πολύχρωμα κρύσταλλα.

Τα γυαλιά ηλίου MARC 798/s διαθέτουν υπερμέγεθες σχήμα πεταλούδα από ασετάτ διπλής επίστρωσης και το λογότυπο THE SUNGLASSES σε χρυσό ή ασημί στους βραχίονες. Διατίθενται σε διάφανο/μαύρο με γκρι ντεγκραντέ φακούς, διάφανο/ταρταρούγα με μπλε ντεγκραντέ φακούς, διάφανο/ροζ με γκρι φακούς.

Τα γυαλιά ηλίου 798/STR διαθέτουν υπερμέγεθες σχήμα πεταλούδα από ασετάτ, που διακοσμείται από πολύχρωμα κρύσταλλα στη μετόπη. Διατίθενται αποκλειστικά σε μαύρο με το λογότυπο THE SUNGLASSES σε χρυσό και γκρι φακούς.

Τα γυαλιά ηλίου MARC 799/S διαθέτουν οβάλ σχήμα από ασετάτ διπλής επίστρωσης και το λογότυπο THE SUNGLASSES σε χρυσό ή ασημί στους βραχίονες. Διατίθενται σε διάφανο/μαύρο με γκρι φακούς, διάφανο/ταρταρούγα με καφέ ντεγκραντέ φακούς, μπορντό με γκρι φακούς.

Τα γυαλιά ηλίου MARC 800/S διαθέτουν σχήμα cat-eye από ασετάτ διπλής επίστρωσης και το λογότυπο THE SUNGLASSES σε χρυσό ή ασημί στους βραχίονες. Διατίθενται σε διάφανο/μαύρο με γκρι ντεγκραντέ φακούς, διάφανο/ταρταρούγα με καφέ ντεγκραντέ φακούς, διάφανο/ροζ με γκρι φακούς, διάφανο μπεζ/κρεμ με μπορντό ντεγκραντέ φακούς.

Τα γυαλιά ηλίου MARC 803/S διαθέτουν στενό οβάλ σχήμα από ασετάτ, με λευκό ή διάφανο το λογότυπο THE SUNGLASSES στους βραχίονες. Διατίθενται σε μαύρο με γκρι ντεγκραντέ φακούς, ταρταρούγα με γκρι μπλε ντεγκραντέ φακούς, ματ διάφανο μοβ με γκρι ντεγκραντέ φακούς, ματ διάφανο με βιολετί ντεγκραντέ φακούς, ματ διάφανο ροζ με γκρι φακούς, ταρταρούγα με γκρι ντεγκραντέ πολωτικούς φακούς.

Τα γυαλιά ηλίου MARC 804/S διαθέτουν στενό οβάλ σχήμα από ασετάτ, με λευκό ή διάφανο το λογότυπο THE SUNGLASSES στους βραχίονες. Διατίθενται σε μαύρο με γκρι ντεγκραντέ φακούς, ταρταρούγα με γκρι μπλε ντεγκραντέ φακούς, ματ διάφανο με βιολετί ντεγκραντέ φακούς, ματ μπλε γαλακτερό με γκρι ντεγκραντέ φακούς, μαύρο/κίτρινο με γκρι ντεγκραντέ φακούς.

Τα γυαλιά οράσεως MARC 801 διαθέτουν τετραγωνισμένο σχήμα από ασετάτ διπλής επίστρωσης, με το λογότυπο THE GLASSES σε χρυσό ή ασημί. Διατίθενται σε διάφανο/μαύρο, διάφανο/ταρταρούγα, μπορντό, μπεζ/κρεμ, διάφανο βιολετί/βιολετί.

Τα γυαλιά οράσεως MARC 802 διαθέτουν σχήμα cat-eye από ασετάτ διπλής επίστρωσης, με το λογότυπο THE GLASSES σε χρυσό ή ασημί. Διατίθενται σε διάφανο/μαύρο, διάφανο/ταρταρούγα, μπεζ/κρεμ, διάφανο βιολετί/βιολετί.

Γυναικεία γυαλιά ηλίου και οράσεως Contemporary και Premium

Τα γυαλιά ηλίου και οράσεως της σειράς Contemporary είναι διακοσμημένα με τους μοναδικούς κώδικες του brand, αντλώντας έμπνευση από τις Ready to Wear συλλογές και τα Marc Jacobs αξεσουάρ.

Τα νέα γυαλιά ηλίου και οράσεως J MARC εκφράζουν το πολυτελές στιλ του brand, με υπερμεγέθη σχήματα και μοντέρνους, καμπυλωτούς βραχίονες, που αναδεικνύονται από μια κομψή χρωματική παλέτα.

Τα γυαλιά ηλίου και οράσεως J MARC premium διαθέτουν νέα σχήματα από ασετάτ με φωτοχάραξη του μεταλλικού στοιχείου J MARC, ως διακριτική χαρακτηριστική λεπτομέρεια κάτω από το διάφανο λακαριστό φινίρισμα στην μετόπη.

Τα γυαλιά ηλίου MARC 808/S διαθέτουν υπερμέγεθες, ελαφρώς τετραγωνισμένο σχήμα από έντονο ασετάτ με το νέο see-through λογότυπο J MARC στους καμπυλωτούς βραχίονες. Διατίθενται σε μαύρο με γκρι ντεγκραντέ φακούς, καφέ ταρταρούγα με γκρι μπλε ντεγκραντέ φακούς, μπορντό με καφέ ντεγκραντέ φακούς, κρεμ με καφέ ντεγκραντέ φακούς.

Τα γυαλιά οράσεως MARC 810 διαθέτουν υπερμέγεθες, ελαφρώς τετραγωνισμένο σήμα από έντονο ασετάτ και το νέο, see-through λογότυπο J MARC στους καμπυλωτούς βραχίονες. Διατίθενται σε μαύρο, καφέ ταρταρούγα, δαμασκηνί, μπορντό.

Τα γυαλιά ηλίου MJ 1117/S διαθέτουν cat-eye σχήμα από έντονο ασετάτ με φωτοχάραξη του μεταλλικού στοιχείου MARC κάτω από το διάφανο λακαριστό φινίρισμα στην μετόπη και στον ορατό μεταλλικό πυρήνα στους βραχίονες. Διατίθενται σε μαύρο με γκρι ντεγκραντέ φακούς, ταρταρούγα με γκρι ντεγκραντέ φακούς, μπλε εφέ μαρμάρου με γκρι ντεγκραντέ φακούς, μπορντό εφέ μαρμάρου με καφέ ντεγκραντέ φακούς.

Τα γυαλιά οράσεως MJ 1118 διαθέτουν σχήμα cat-eye σε έντονο ασετάτ με φωτοχάραξη του μεταλλικού στοιχείου MARC κάτω από το διάφανο λακαριστό φινίρισμα στην μετόπη και στον ορατό μεταλλικό πυρήνα στους βραχίονες. Διατίθενται σε Μαύρο, Ταρταρούγα, Κόκκινη ταρταρούγα, βιολετί.

Γυαλιά ηλίου metal J Marc

Μοντέρνα, unisex γυαλιά ηλίου που διαθέτουν μικροσκοπικό, έντονο σχήμα από μέταλλο και το λογότυπο Marc Jacobs χαραγμένο στους βραχίονες. Διατίθενται σε κομψό μεταλλικό χρυσό, που συνδυάζεται με απλούς ή καθρεπτέ φακούς, αποπνέοντας ένα απολύτως σύγχρονο αποτέλεσμα.

Τα γυαλιά ηλίου MARC 806/S διαθέτουν οβάλ σχήμα από μέταλλο. Διατίθενται σε χρυσό με γκρι φακούς, χρυσό με καφέ φακούς, χρυσό με βιολετί/χρυσούς καθρεπτέ φακούς.

Η συλλογή γυαλιών Marc Jacobs Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025 διατίθεται στα καταστήματα Marc Jacobs και σε επιλεγμένα καταστήματα οπτικών παγκοσμίως. Η συλλογή παράγεται και διανέμεται από το Safilo Group, τον παγκόσμιο ηγέτη στη βιομηχανία γυαλιών, που δημιουργεί, παράγει και διανέμει γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, γυαλιά δραστηριοτήτων, προστατευτικά γυαλιά και κράνη για περισσότερα από 90 χρόνια.