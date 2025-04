Τα πιο cool πέδιλα του καλοκαιριού έχουν την υπογραφή UGG

Βαδίζοντας προς το καλοκαίρι, η σκέψη μας στρέφεται στα κομμάτια του καλοκαιριού που λατρεύουμε να φοράμε. Τα πέδιλα ανήκουν σ' αυτά. Τα παπούτσια που ορίζουν τις καλοκαιρινές εμφανίσεις, έχουν την ιδιαιτερότητα να μπορούν να συμβαδίσουν με κάθε στιγμή της ημέρας και με πολλά διαφορετικά στιλ. Έτσι, και φέτος τα πέδιλα γίνονται η πιο συναρπαστική προσθήκη της γκαρνταρόμπας μας και σχέδια όπως αυτά που προτείνει η νέα συλλογή της UGG υπόσχονται το υπέρτατο coolness!

Για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025, η UGG παρουσιάζει την Golden Collection, μία συλλογή όπου η laid-back πολυτέλεια συναντά τον μοντέρνο σχεδιασμό και την απόλυτη άνεση. Σανδάλια και clogs για γυναίκες και άνδρες, με καθαρές γραμμές και σύγχρονη ματιά, κατασκευασμένα από premium υλικά, υπόσχονται ένα ανεπιτήδευτα κομψό "καλοκαιρινό look".

Πέδιλα με περιβαλλοντική συνείδηση και modular design

Η νέα συλλογή με σανδάλια και clogs της UGG, ωστόσο, ξεχωρίζει για κάτι ακόμα: τον φιλικό προς το περιβάλλον χαρακτήρα της. Τα σχέδια της συλλογής είναι κατασκευασμένα με προσοχή στη λεπτομέρεια από μαλακό, βελούδινο suede και ανακυκλωμένα υλικά αποδεικνύοντας πως η κομψότητα μπορεί - και πρέπει– να συμβαδίζει με την περιβαλλοντική ευαισθησία.

Επιπλέον, τα σχέδια ακολουθούν τη φιλοσοφία του modular design, δηλαδή προσφέρουν επιλογές που προσαρμόζονται στο στιλ και τις ανάγκες της κάθε ημέρας. Σκεφτείτε τα δηλαδή σαν το πιο ευέλικτο ζευγάρι παπούτσια της γκαρνταρόμπας σας που θα μπορείτε να φορέσετε από το πρωί μέχρι το βράδυ, στην παραλία ή στην πόλη, με τα casual αλλά και τα "βραδινά" σας outfits. Από το γραφείο ώς το clubbing, τα σανδάλια της Golden Collection είναι το key-piece κάθε σύγχρονης fashionista που θέλει κομψή χωρίς να σπαταλά χρόνο και προσπάθεια.

Courtesy of UGG

Τα σανδάλια που ξεχωρίσαμε:

-GoldenRise: Το πέδιλο που μεταμορφώνεται

Μπορείτε να σκεφτείτε ένα παπούτσι που αντί να προσαρμόζετε εσείς το styling σας για να το ταιριάξετε στο σύνολό σας, να "μεταμορφώνεται" αυτό για να ταιριάξει στο styling σας; Ε, αυτό είναι το GoldenRise – ένα 3-σε-1 πέδιλο-πλατφόρμα που μπορεί να φορεθεί ως slide, slingback ή wrap sandal, ανάλογα με τις ανάγκες και τη διάθεσή σας.

Τα προσαρμόσιμα λουράκια του είναι φτιαγμένα από 100% ανακυκλωμένο πολυεστέρα, ενώ οι χρωματικές επιλογές – από τους γήινους μπεζ τόνους μέχρι το έντονο πορτοκαλί και το διαχρονικό μαύρο – σας δίνουν τη δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τα γούστα σας.

Το GoldenRise συνδυάζεται υπέροχα με: playsuits και πλεκτά twin sets, με μίντι φούστες και φορέματα, με τζιν και cropped tops, με βερμούδες και πουκάμισα.

Courtesy of UGG

Courtesy of UGG

Courtesy of UGG

-Goldenstar: Διαχρονικό & κομψό

Το αγαπημένο μοντέλο Goldenstar ανανεώνεται μέσα από τρεις εκδοχές και γίνεται "βασικός παίκτης" του καλοκαιρινού σας daywear. Η κλασική του μορφή προσφέρει απόλυτη προσαρμοστικότητα και στήριξη, ενώ η εκδοχή Goldenstar Hi απογειώνει το look με την υπερυψωμένη πλατφόρμα της. Όσο για το Goldenstar Regenerate είναι φτιαγμένο από suede που προέρχεται από regenerative πρακτικές δηλαδή από τεχνικές ή μεθόδους που αποσκοπούν στην αναγέννηση ή αποκατάσταση των φυσικών πόρων.

Τα μοντέλα της σειράς συνδυάζονται υπέροχα με: το Goldenstar με denim φούστες και tank top, το Goldenstar Hi με cargo pants και γιλέκα και το Goldenstar Regenerate με boxer shorts και t-shirts.

Courtesy of UGG

Courtesy of UGG

Courtesy of UGG

-PeakMod, για τους άντρες

Την πιο τολμηρή πρόταση της συλλογής υπογράφει το PeakMod, ένα ανδρικό hybrid clog που αποπνέει αισθητική street style και υιοθετεί μια φουτουριστική ματιά. Κατασκευασμένο με αεριζόμενο επάνω μέρος, το PeakMod σχεδιάστηκε για να ξεχωρίζει χωρίς να θυσιάζει την άνεση ή την πρακτικότητα. Το αποσπώμενο λουράκι του προσφέρει επιπλέον ευελιξία, ενώ ο urban χαρακτήρας του το καθιστά ιδανικό για κάθε στιγμή της ημέρας.

To PeakMod συνδυάζεται υπέροχα με: oversized βερμούδες, baggy jeans και trackpants.

Courtesy of UGG

Courtesy of UGG

Η HANNI επιλέγει τη συλλογή Golden Collection

H HANNI, παγκόσμια ambassador της UGG και μέλος των New Jeans, επιστρέφει για δεύτερη φορά στο δημιουργικό σύμπαν του brand. Αν δεν είστε εξοικειωμένες με το όνομα HANNI, αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι έγινε διάσημη μέσα από την K-Pop, ενώ πλέον με τις New Jeans αποτελεί ένα από τα πιο hot ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής: "Top Global K-Pop Artist" στα Billboard Music Awards 2023, "Group of the Year" στα Billboard Women in Music Awards 2024 και αμέτρητες sold-out συναυλίες.

Courtesy of UGG

Η HANNI, λοιπόν, με τη μοναδική της αισθητική, που ισορροπεί ανάμεσα στη φρεσκάδα, τη δημιουργικότητα και την παγκόσμια pop κουλτούρα, γίνεται η ενσάρκωση της Golden Collection, φορώντας τα καινούργια σανδάλια της συλλογής. Χωρίς να υπερβάλλει, χωρίς να προσπαθεί – απλώς με το να είναι ο εαυτός της – αποτυπώνει ακριβώς ό,τι πρεσβεύει αυτή η συλλογή: ελευθερία, αυτοέκφραση, ανεπιτήδευτη λάμψη.

Η νέα συλλογή της UGG είναι διαθέσιμη στο UGG Store (τηλ. 211 10 88 163) επί της Αναγνωστοπούλου 4 στο Κολωνάκι, καθώς και σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της UGG σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία & Βουλγαρία είναι ο Όμιλος Φάις.