Η "Mεtafolkloric" της ‘ergon μεταμορφώνει το ελληνικό φολκλόρ

Η ‘ergon ανήκει στις περιπτώσεις εκείνες που η έννοια της μόδας ξεφεύγει από τον ορισμό της. Οι συλλογές της δεν φοβούνται την υπερβολή μα ούτε την απλότητα. Μπορεί να αντλούν έμπνευση από το χθες αλλά δεν παγιδεύονται σε εκείνο. Και η ειρωνεία που τις διατρέχει δεν χαρακτηρίζεται κυνική, αλλά ξεκάθαρα υπαρξιακή. Πρόκειται για σειρές που είναι λες και σχεδιάστηκαν για να μας υπενθυμίζουν συνεχώς πως η αυθεντικότητα συνδέεται στενά με το γέλιο, το παιχνίδι και την άγνοια φόβου για έκθεση.

Courtesy of ergon

Κάθε συλλογή της ‘ergon, όπως και η "Metafolkloric" SS’25, λειτουργεί σαν ζωντανός διάλογος μεταξύ της ιστορίας και του παρόντος, τοπικού και του παγκόσμιου, του αθώου και του πολύπλοκου. Οι γραμμές και τα μοτίβα "συνομιλούν" σε μια δική τους γλώσσα, γράφοντας ένα λυρικό δοκίμιο για το ελληνικό φολκλόρ. Εκείνο που αξιοποιεί τον αργαλειό, το νήμα και τις παραδοσιακές τεχνικές για να πει κάτι που δεν έχει ειπωθεί ακόμη. Που παίζει με τα σύμβολα, αμφισβητεί την τάξη και φλερτάρει με τις λεπτομέρειες. Στη βάση όλων στέκει πάντα η βαθιά γνώση για τη χειροτεχνία, και η ακόμα πιο βαθιά περιέργεια για όλα εκείνα που δεν αξιοποιούνται απλά και μόνο για την κατασκευή ρούχων, αξεσουάρ και αντικειμένων, αλλά για να εξιστορήσουν ένα διήγημα τέχνης και νοήματος.

Courtesy of ergon

Καλοκαίρι 2025: Η μεταφολκλορική πραγματικότητα της συλλογή ‘ergon

Για το καλοκαίρι του 2025, η ‘ergon κοιτά πίσω, αναζητά το ελληνικό φολκλόρ και όλα εκείνα που το όρισαν και το αντιμετωπίζει όχι ως ιερό κειμήλιο, αλλά ως μια

ζωντανή πρώτη ύλη που γίνεται το έναυσμα για τη δημιουργία ενός νέου κόσμου, μιας μεταφολκλορικής πραγματικότητας.

Courtesy of ergon

Οι σιλουέτες, με μερικές από αυτές να παραμένουν σταθερές, όπως η iconic γραμμή του πάντα best seller φορέματος "Alyko" με τα δεσίματα στο βαθύ U ντεκολτέ, αλλάζουν. Στα διαχρονικά αγαπημένα, τα relaxed shirt dresses "Vamvarousa", τα boxy πουκάμισα "Kedros" και οι εντυπωσιακές κάπες-φορέματα "Gramvousa", που από την αρχή της ύπαρξης του brand εισήγαγαν μια νέα θεωρία σχετικά με το πώς μια κάπα μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα cool daywear κομμάτι, αποσκοπούν στη σύνθεση μιας γκαρνταρόμπας που αψηφά τις νόρμες.

Courtesy of ergon

Στις νέες προσθήκες, οι μακριές full skirts "Κolitsani" με το χαρακτηριστικό λάστιχο στη μέση, τα boxer σορτς "Velanio" και τα ψηλόμεσα παντελόνια "Armeos" αφήνουν στα ιδιότυπα bralettes της ‘ergon χώρο για να εντυπωσιάσουν, καθώς υπακούουν στους κανόνες της σιλουέτας του σήμερα.

Courtesy of ergon

Κεφάλαιο μοτίβα, και τα δεξιοτεχνικά κεντήματα στον αργαλειό γίνονται ύμνος στη χειροτεχνία και στην αειφόρα πολυτέλεια. Οι δημιουργίες της ‘ergon, αν και περίπλοκες σε κατασκευή και design, δείχνουν πάντα τόσο ανεπιτήδευτες. Κατασκευασμένα από 100% ελληνικό βαμβάκι που υφαίνεται στον αργαλειό, όλα τα κομμάτια της "Metafolkloric" SS’25 περιπλανιούνται από τα παραδοσιακά κειλήμια και τις τεράστιες γλάστρες στα σκαλιά της πλατείας Συντάγματος στους κίονες και στα pixels από το σήμα των τίτλων αρχής της κρατικής τηλεόρασης.

Courtesy of ergon

Όλα σε μονόχρωμο φόντο ή στις αναζωογονητικές εκδοχές του ριγέ και του καρό που η ‘ergon εισάγει για να αντικατοπτρίσει την αγάπη της για ισορροπία μεταξύ κληρονομιάς και σύγχρονης δημιουργικότητας. Πορτοκαλί, γαλάζιο, έντονο πράσινο και ένα εκτυφλωτικό κίτρινο, πλάι στο ήσυχο μπεζ που ζωντανεύει με λεπτομέρειες από χρυσό, χρωματίζουν μια γκαρνταρόμπα που πηγαίνει τη γυναίκα με άνεση από την ανατολή στη δύση του ηλίου.

Courtesy of ergon

Στα απαραίτητα extras, η ‘ergon παρουσιάζει μια σειρά από υποδήματα, όλα

κατασκευασμένα στο χέρι με παραδοσιακές τεχνικές, που τιμούν τη φιλοσοφία των

εναπομείναντων υφασμάτων από τα ρούχα. Τα εμβληματικά, πλέον, "Κothornos" clogs της ‘ergon, πλάι στο αναγεννημένο "Τagari", και στα κοσμήματα που αφήνονται στη γοητεία του σουρεαλισμού ολοκληρώνουν μια συλλογή που μας προσκαλεί μέσα από το χρώμα, τις υφές και τις ιστορίες του αργαλειού να μετατρέψουμε τις αναμνήσεις σε εμπειρίες.

Courtesy of ergon

- ‘ergon Showroom, Θησέως 20, Αθήνα- ‘ergon Amφora Boutique, W Costa Navarino, Mεσσηνία- Spa Boutique, Four Seasons, Αθήνα- ΛΟΥΙΖΑ by Luisa World Initiative | Odera, Τήνος | Bardót, ΑντίπαροςTaxidi Gallery Boutique, Τήνο.