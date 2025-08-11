Η Ελλάδα εμπνέει τις fashion creatives | Τα looks από τις διακοπές στη χώρα μας

Follow us

Η Ελλάδα αποτελεί ένα δημοφιλή προορισμό για τις fashion insiders. Οι εμφανίσεις τους εμπνέεονται από τη θάλασσα, τον ήλιο και το κυκλαδίτικο λευκό.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 11-08-2025
Christian Vierig/Getty Images/Ideal Image

Η Ελλάδα αποτελεί ένα δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Ανάμεσα σ' αυτούς που επιλέγουν τη χώρα μας για τις διακοπές τους, βρίσκονται και πολλές γνωστές fashion creatives. Τα τοπία της Ελλάδας, εξάλλου, με το απέραντο γαλάζιο, τον λαμπερό ήλιο και το φως, το κυκλαδίτικο λευκό, τις βουκαμβίλιες και τις ελιές, προσφέρουν ένα μοναδικό σκηνικό τις fashionistas για να φωτογραφίσουν στις στιλιστικές τους προτάσεις. 

Από τα νησιά του Αιγαίου, τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, την Πάρο και την Αντίπαρο, τη Μήλο, τη Σίφνο και τα Κουφονήσια μέχρι εκείνα του Ιονίου, την Κέρκυρα, τους Παξούς, τη Ζάκυνθο, οι κομψές fashion insiders βρέθηκαν παντού αυτό το καλοκαίρι και απαθανάτισαν, μαζί με τα summer looks τους, και τις ομορφιές της χώρας μας. 

Τα looks των ελληνικών διακοπών 

Η διάσημη Αμερικανίδα lifestyle creator, Julia Berolzheimer, επισκέφτηκε με την οικογένειά της αρκετά ελληνικά νησιά, όπως τη Μύκονο, την Πάρο και τις Σπέτσες, επιδεικνύοντας το εκλεπτυσμένο resort στιλ της που, όμως, ήταν πλήρως εναρμονισμένο με τη μεσογειακή αισθητική. Σε ένα από τα looks της, μάλιστα, διακρίνεται να φορά ένα παντελόνι του ελληνικού brand Zeus+Dione. 

H Βρετανίδα fashion insider, Jessie Bush, επισκέπτεται διαρκώς την Ελλάδα για διακοπές και η προχωρημένη εγκυμοσύνη της δεν την απέτρεψε από το να κάνει και φέτος το ίδιο. Τα crochet κομμάτια, οι μπαντάνες στα μαλλιά και τα χυτά, αέρινα φορέματα ήταν οι go- to επιλογές της για τις διακοπές της στη Σίφνο. Λάτρης της Ελλάδας είναι και η έτερη Βρετανίδα insider της μόδας, Lucy Williams, που επίσης ταξίδεψε στο νησί τις Σίφνου, αλλά και στα Κουφονήσια, επιλέγοντας μία επιμελώς ατημέλητη προσέγγιση στο θερινό στιλ της

Alexia Kafkaletos είναι Σουηδή fashion creative, με ελληνική καταγωγή όπως προδίδει το επίθετό της, και το καλοκαίρι τη βρήκε στη Μήλο, απ' όπου χάρισε στους fans της looks με ισόποση διάθεση για sexyness και σοφιστικέ κομψότητα. Η Βρετανίδα art director και content creator, Alexis Foreman, θεωρείται "ιέρεια" του μίνιμαλ στιλ και αυτό εμπιστεύτηκε και για τις διακοπές της στην Αντίπαρο, ενώ και η Νορβηγίδα fashion director και buyer, Annabel Rosendahl, ακολούθησε τη μίνιμαλ προσέγγιση στα looks των διακοπών της, τις οποίες απόλαυσε με την οικογένειά της στην Κέρκυρα. 

Η δημοσιογράφος της μόδας, Rosana Chloe Lai, δηλώνει ότι ακόμα βρίσκεται νοητά στη Μύκονο, όπου ταξίδεψε τον Ιούλιο απολαμβάνοντας στο ζενίθ το πολυτελές resortwear style, ενώ η Λονδρέζα vlogger της μόδας ,Chloe Hayward, βρέθηκε σε Ζάκυνθο και Σαντορίνη προσεγγίζοντας τις εμφανίσεις της με κομψό ρομαντισμό αλλά και σύγχρονη ματιά. 

1. Julia Berolzheimer

2. Jessie Bush

3. Lucy Williams

4. Alexia Kafkaletos

5. Alexis Foreman

6. Rosana Chloe Lai

7. Annabel Rosendahl

8. Chloe Hayward

