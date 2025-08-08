Royal Summer Style | Πώς να ντυθείτε σαν "βασίλισσα" στις διακοπές σας

Αναζητώντας στιλιστική έμπνευση για τις εμφανίσεις των διακοπών, υπάρχουν πολλές πηγές στις οποίες μπορείτε να στραφείτε: από τα editorial μόδας των περιοδικών μόδας και τα runways μέχρι τις καμπάνιες των brands, το Instagram και τα διάσημα style icons. Χωρίς να είναι αυτή η επιδίωξή τους, ωστόσο οι royals συχνά υπολογίζονται ανάμεσα στα τελευταία. Επειδή, μάλιστα, φροντίζουν συνήθως να κρατούν τις ιδιωτικές τους στιγμές, όπως οι διακοπές, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, οι σπάνιες εμφανίσεις τους με χαλαρό θερινό στιλ – ιδίως με μαγιό- γίνονται ανάρπαστες.

Το κυνήγι των παπαράτσι ήταν διαχρονικά στραμμένο στις "γαλαζοαίματες" της βρετανικής βασιλικής οικογένειας: από την Πριγκίπισσα Μαργαρίτα, την ατίθαση αδελφή της Βασίλισσας Ελισάβετ, που έβρισκε καταφύγιο στο νησί Μυστίκ στην Καραϊβική μέχρι την Πριγκίπισσα Νταϊάνα, που οι φωτογράφοι την εντόπιζαν σε απομονωμένες παραλίες στις Μπαχάμες και γιοτ στο Σαιν-Τροπέ , αλλά και τα νεότερα μέλη του Παλατιού, την Kate Middleton και τη Meghan Markle, που τα πιο αξιοζήλευτα summer looks τους προέρχονται κυρίως από περιοδείες σε εξωτικά μέρη της Κοινοπολιτείας όπως τα Φίτζι ή η Τζαμάικα, οι καλοκαιρινές εμφανίσεις τους γίνονται πάντα είδηση, χωρίς αυτή απαραίτητα να αφορά το στιλ.

Εξίσου σπάνια είναι και τα summer looks άλλων διάσημων royals όπως η Βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας, η οποία μοιάζει να μην εγκαταλείπει το αψεγάδιαστο σοφιστικέ στιλ της ούτε στις ελάχιστες λήψεις που κυκλοφορούν από τις διακοπές της, ενώ παρά τη συχνά cool προσέγγισή τους στο ντύσιμο ούτε οι "γαλαζοαίματες" του Βορρά, όπως η δημοφιλής Πριγκίπισσα της Σουηδίας, Βικτόρια, μοιράζονται looks από την παραλία ή έστω, σε κάποιο καλοκαιρινό θέρετρο.

Στο αντίποδα, οι royals της Μεσογείου είναι πολύ περισσότερο εξοικειωμένες με το relaxed summer style, ακόμα και σε πιο "επίσημες" δημόσιες εμφανίσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η βασίλισσα της Ισπανίας, Λετίθια, που αναμφίβολα της ανήκει και ο τίτλος της "βασίλισσας του θερινού στιλ". Αν και δεν θα τη βρείτε σε φωτογραφίες με μαγιό, ωστόσο τα κομμάτια που επιλέγει να φορά στη διάρκεια του καλοκαιριού αποτελούν μια ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης για διαχρονικό, κλασικό καλοκαιρινό ντύσιμο. Στο ίδιο μήκος κύματος, της χαλαρής καλοκαιρινής κομψότητας χωρίς ενδοιασμούς σε σχέση με το status, κινούνται και οι royals του Μονακό: η αλησμόνητη Πριγκίπισσα Γκρέις Κέλι υπήρξε υπόδειγμα jet-set style, ενώ τόσο η κόρη της, η Καρολίνα του Μονακό, όσο και η εγγονή της Σαρλότ Κασιράγκι ακολούθησαν το ίδιο μονοπάτι.

Royal summer style: τα looks