Royal Summer Style | Πώς να ντυθείτε σαν "βασίλισσα" στις διακοπές σας

Αναζητώντας στιλιστική έμπνευση για τις εμφανίσεις των διακοπών, υπάρχουν πολλές πηγές στις οποίες μπορείτε να στραφείτε: από τα editorial μόδας των περιοδικών μόδας και τα runways μέχρι τις καμπάνιες των brands, το Instagram και τα διάσημα style icons. Χωρίς να είναι αυτή η επιδίωξή τους, ωστόσο οι royals συχνά υπολογίζονται ανάμεσα στα τελευταία. Επειδή, μάλιστα, φροντίζουν συνήθως να κρατούν τις ιδιωτικές τους στιγμές, όπως οι διακοπές, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, οι σπάνιες εμφανίσεις τους με χαλαρό θερινό στιλ – ιδίως με μαγιό- γίνονται ανάρπαστες.
Το κυνήγι των παπαράτσι ήταν διαχρονικά στραμμένο στις "γαλαζοαίματες" της βρετανικής βασιλικής οικογένειας: από την Πριγκίπισσα Μαργαρίτα, την ατίθαση αδελφή της Βασίλισσας Ελισάβετ, που έβρισκε καταφύγιο στο νησί Μυστίκ στην Καραϊβική μέχρι την Πριγκίπισσα Νταϊάνα, που οι φωτογράφοι την εντόπιζαν σε απομονωμένες παραλίες στις Μπαχάμες και γιοτ στο Σαιν-Τροπέ , αλλά και τα νεότερα μέλη του Παλατιού, την Kate Middleton και τη Meghan Markle, που τα πιο αξιοζήλευτα summer looks τους προέρχονται κυρίως από περιοδείες σε εξωτικά μέρη της Κοινοπολιτείας όπως τα Φίτζι ή η Τζαμάικα, οι καλοκαιρινές εμφανίσεις τους γίνονται πάντα είδηση, χωρίς αυτή απαραίτητα να αφορά το στιλ.
Εξίσου σπάνια είναι και τα summer looks άλλων διάσημων royals όπως η Βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας, η οποία μοιάζει να μην εγκαταλείπει το αψεγάδιαστο σοφιστικέ στιλ της ούτε στις ελάχιστες λήψεις που κυκλοφορούν από τις διακοπές της, ενώ παρά τη συχνά cool προσέγγισή τους στο ντύσιμο ούτε οι "γαλαζοαίματες" του Βορρά, όπως η δημοφιλής Πριγκίπισσα της Σουηδίας, Βικτόρια, μοιράζονται looks από την παραλία ή έστω, σε κάποιο καλοκαιρινό θέρετρο.
Στο αντίποδα, οι royals της Μεσογείου είναι πολύ περισσότερο εξοικειωμένες με το relaxed summer style, ακόμα και σε πιο "επίσημες" δημόσιες εμφανίσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η βασίλισσα της Ισπανίας, Λετίθια, που αναμφίβολα της ανήκει και ο τίτλος της "βασίλισσας του θερινού στιλ". Αν και δεν θα τη βρείτε σε φωτογραφίες με μαγιό, ωστόσο τα κομμάτια που επιλέγει να φορά στη διάρκεια του καλοκαιριού αποτελούν μια ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης για διαχρονικό, κλασικό καλοκαιρινό ντύσιμο. Στο ίδιο μήκος κύματος, της χαλαρής καλοκαιρινής κομψότητας χωρίς ενδοιασμούς σε σχέση με το status, κινούνται και οι royals του Μονακό: η αλησμόνητη Πριγκίπισσα Γκρέις Κέλι υπήρξε υπόδειγμα jet-set style, ενώ τόσο η κόρη της, η Καρολίνα του Μονακό, όσο και η εγγονή της Σαρλότ Κασιράγκι ακολούθησαν το ίδιο μονοπάτι.
Royal summer style: τα looks
Πριγκίπισσα Diana
H Πριγκίπισσα Diana σε διακοπές στη Μαγιόρκα της Ισπανίας το 1987. Φοράει ολόσωμη φόρμα σε παλ κίτρινο χρώμα, που έχει συνδυάσει με χρυσά αξεσουάρ και κοσμήματα.
Grace Kelly
H Πριγκίπισσα Grace Kelly του Μονακό φωτογραφίζει τους συμμετέχοντες σε αγώνα κολύμβησης στο Μόντε Κάρλο το 1972. Φοράει ένα φόρεμα - τύπου καφτάνι με πολύχρωμα graphic prints, τουρπάνι στο κεφάλι και κρατά μία τσάντα από μπαμπού και χάντρες.
Βασίλισσα Rania
H βασίλισσα Rania της Ιορδανίας καταφθάνει στην παραθαλάσσια πόλη Beaulieu-sur-Mer της Γαλλικής Ριβιέρας, το 2010. Στην εμφάνισή της έχει συνδυάσει ένα navy blue σακάκι - κοντή καμπαρντίνα με μπλε t-shirt, jeans κι ένα ζευγάρι open -toe πέδιλα, ενώ κρατά μία μπεζ tote.
Βασίλισσα Letizia
H βασίλισσα Letizia σε διακοπές στη Μινόρκα το 2020. Φοράει ένα λευκό φόρεμα με βολάν και broderie anglaise από το προσιτό brand Uterqüe το οποίο έχει συνδυάσει με τα αγαπημένα της παπούτσια, τις εσπαντρίγιες.
Πριγκίπισσα Μαργαρίτα
H Πριγκίπισσα Μαργαρίτα σε διακοπές στο νησί Mustique στην Καραϊβική το 1976 φορώντας εμπριμέ playsuit.
Καρολίνα του Μονακό
H Καρολίνα του Μονακό στο πατρικό της μητέρα της Grace Kelly στο Ocean City Beach του Νιου Τζέρσι, το 1978. Η νεαρή Πριγκίπισσα φοράει σαρόνγκ και t-shirt σε ροζ χρώμα, ενώ έχει στον λαιμό της περασμένα μακριά κολιέ από χάντρες. Η μητέρα της φοράει κοντό ροζ καφτάνι πάνω από μαύρο ολόσωμο μαγιό και κολιέ από κοχύλια.
Charlotte Casiraghi
Η Charlotte Casiraghi σε διακοπές στο Cap Ferret στις δυτικές ακτές της Γαλλίας. Φοράει κοντό denim σορτς με t-shirt και σανδάλια Birkenstock.
Kate Middleton
Η Kate Middleton στη διάρκεια της περιοδείας της στην Καραϊβική τον Μάρτιο του 2022 έκανε μερικές εξαιρετικές εμφανίσεις για καλοκαίρι. Σε μία απ' αυτές, στο Μπελίζ, ντύθηκε μ' ένα smock dress με φλοράλ μοτίβο κι έντονα χρώματα από τη συλλογή Tory Burch που συνδύασε με πλατφόρμες Stuart Weitzman, ενώ κρατούσε πλεκτό ψάθινο clutch.
Meghan Markle
Πριν αφήσει οριστικά πίσω της τη βασιλική ζωή, η Meghan Markle συμμετείχε με τον Πρίγκιπα Harry σε μια μεγάλη περιοδεία στη Νότιο Αφρική, το 2019. Σε μία από τις εμφανίσεις της στο Κέιπ Τάουν, επέλεξε να ντυθεί μ' ένα εμπριμέ wrap dress από το sustainable brand Mayamiko, που συνδύασε με εσπαντρίγιες Castañer.
Πριγκίπισσα Victoria
Η Πριγκίπισσα Victoria της Σουηδίας γιόρτασε τα γενέθλια της τον Ιούλιο του 2019 στους κήπους του Παλατιού, φορώντας ένα μάξι φλοράλ φόρεμα, πέδιλα και χρωματιστά κρεμαστά σκουλαρίκια.