5 off-duty εμφανίσεις από το φεστιβάλ της Βενετίας για να αντιγράψετε εύκολα το φθινόπωρο

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, το παλαιότερο κινηματογραφικό φεστιβάλ στον κόσμο, δεν είναι μόνο ένας φόρος τιμής στην έβδομη τέχνη, αλλά και μία γιορτή μόδας. Πέρα από τις εντυπωσιακές δημιουργίες υψηλής ραπτικής του red carpet, υπάρχει και ένας άλλος κόσμος μόδας που ξεδιπλώνεται στους δρόμους του νησιού Lido και τα κανάλια του: το "off-duty" στιλ.

Η Βενετία, με την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρά της, αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για να παρατηρήσει κανείς πώς οι διασημότητες συνδυάζουν την άνεση με την κομψότητα στην καθημερινότητά τους. Τα outfits που επιλέγουν για τις βόλτες τους, τις μετακινήσεις με τα θαλάσσια ταξί και τις χαλαρές στιγμές τους, είναι συχνά πιο προσιτά και εύκολα να υιοθετηθούν από κάθε γυναίκα, προσφέροντας την τέλεια έμπνευση για το φθινοπωρινό στιλ.

Από τα διαχρονικά κοστούμια και τα chic φορέματα μέχρι τα πιο casual σύνολα, οι εμφανίσεις αυτές αποδεικνύουν πως όταν πρόκειται για το εν λόγω κινηματογραφικό φεστιβάλ, η μόδα δεν περιορίζεται στο κόκκινο χαλί και τις επίσημες εμφανίσεις. Αντίθετα, είναι μια πηγή έμπνευσης για looks που συνδυάζουν την πολυτέλεια με τη χαλαρότητα. Οι παρακάτω off-duty εμφανίσεις από το φεστιβάλ της Βενετίας αποτελούν την ιδανική βάση για να δημιουργήσετε τη δική σας γκαρνταρόμπα, αντλώντας έμπνευση από το ξεχωριστό στιλ των διάσημων.

#1 Η Julia Roberts έφτασε στη Βενετία με ένα look που συγκεντρώνει κάποια από τα staples του φθινοπωρινού ντυσίματος. Ο συνδυασμός "ζακέτα, μαύρο bermuda shorts και sneakers" πρόκειται να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σας τους επόμενους μήνες.

Getty Images

#2 Για την άφιξή της στο νησί Lido της Βενετίας, η ηθοποιός Anna Ferzetti επέλεξε επίσης να δημιουργήσει ένα outfit που είναι η επιτομή του κοσμού ντυσίματος για τη μεταβατική περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, συνδύασε ένα γαλάζιο πουκάμισο με λευκό παντελόνι, ένα combo που μπορείτε να φορέσετε από το πρωί έως το βράδυ.

Getty Images

#3 Η Amal Clooney υιοθέτησε μία από τις σημαντικότερες χρωματικές τάσεις της σεζόν, με τον δικό της τρόπο. Ο λόγος για το butter yellow φόρεμά της, το οποίο συνδύασε με ένα ζευγάρι λευκές ψηλοτάκουνες γόβες.

Getty Images

#4 Μία από τις συμβουλές μόδας που ακολουθούν οι γυναίκες με ξεχωριστό στιλ είναι πως προτιμούν την elevated εκδοχή των διαχρονικών items. Ακριβώς αυτή την τακτική ακολούθησε και η Laura Dern για την άφιξή της στο φεστιβάλ Βενετίας. Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός συνδύασε ένα off shoulder λευκό πουκάμισο με τζιν παντελόνι και λευκά sneakers. Μοντέρνο και cool.

Getty Images

#5 Για τη δεύτερη off-duty εμφάνισή της, η Laura Dern συνδύασε ένα λευκό πουκάμισο με ψηλόμεση εμπριμέ φούστα σε Α γραμμή. Ολοκλήρωσε το σύνολό της με μαύρη δερμάτινη ζώνη και μαύρες γόβες με μπαρέτα και τετράγωνο τακούνι, παραδίδοντας μαθήματα στιλ για τη φθινοπωρινή επιστροφή στο γραφείο.