Φεστιβάλ Βενετίας | Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί της τελετής έναρξης

Η 82η διοργάνωση του φεστιβάλ Βενετίας άνοιξε αυλαία.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
28-08-2025
Getty Images

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, γνωστό και ως "Mostra Internazionale d' Arte Cinematografica", είναι το παλαιότερο κινηματογραφικό φεστιβάλ στον κόσμο και ένα από τα πιο αναγνωρισμένα και σημαντικά. Αποτελεί μέρος της φημισμένης Μπιενάλε της Βενετίας, μιας μεγάλης έκθεσης σύγχρονης τέχνης, και διεξάγεται κάθε χρόνο στα τέλη Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου, στο Lido της Βενετίας. Το φεστιβάλ ιδρύθηκε το 1932 από τον Count Giuseppe Volpi di Misurata, πρόεδρο της Μπιενάλε, και ήταν η πρώτη διοργάνωση που αφιερωνόταν αποκλειστικά στον κινηματογράφο.

Με την 82η διοργάνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας να έχει ξεκινήσει, όλα τα φώτα της δημοσιότητας είναι στραμμένα στο Lido, όπου η λάμψη του σινεμά συναντά την υψηλή ραπτική. Το φεστιβάλ, που θα διαρκέσει από τις 27 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου, έχει ήδη υποδεχτεί μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Hollywood, ενώ αναμένονται ακόμα περισσότεροι stars τις επόμενες ημέρες.

Εκτός από τις πολυαναμενόμενες πρεμιέρες ταινιών, όπως τα "After the Hunt" του Luca Guadagnino και "Frankenstein" του Guillermo del Toro, το κόκκινο χαλί κλέβει για άλλη μια φορά την παράσταση. Πιο συγκεκριμένα όμως, η πρώτη ημέρα που άνοιξε την αυλαία του το κινηματογραφικό φεστιβάλ ήταν αφιερωμένη στην ταινία "La Grazia" σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Πάολο Σορεντίνο.

Όπως πάντα, η Cate Blanchett ξεχώρισε με την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί, φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την αδιαμφισβήτητη κομψότητά της. Η εν λόγω δημιουργία είχε την υπογραφή του οίκου Giorgio Armani. Την ίδια χρωματική επιλογή έκανε και η Barbara Palvin, ενώ η Heidi Klum και η κόρη της, Leni Klum, τράβηξαν όλα τα βλέμματα με τις εντυπωσιακές στιλιστικές επιλογές που έκαναν. 

Από το Φεστιβάλ αναμένεται να περάσουν επίσης ονόματα όπως η Julia Roberts και η Emma Stone.

Tilda Swinton

Photo by Max Cisotti/Dave Benett/WireImage/Ideal Images

Η Cate Blanchett με Armani.

cate blanchett
Getty Images

Η Heidi Klum με custom Intimissimi και η Leni Olumi Klu

Heidi Klum
Photo by Max Cisotti/Dave Benett/WireImage/Ideal Images

Fernanda Torres 

torres
Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images/Ideal Images

 Claire Holt 

Claire Holt
Photo by Daniele Venturelli/WireImage/Ideal Images

Linda Messerklinger

torres
Photo by Jacopo Raule/FilmMagic/Ideal Images

Η Barbara Palvin με custom Intimissimi

palvin
Photo by Max Cisotti/Dave Benett/WireImage/Ideal Images

