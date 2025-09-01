Follow us

Μπήκε ο Σεπτέμβριος | Τα καλύτερα looks για γυναίκες άνω των 50

Τα πιο κομψά looks που μπορείτε να δημιουργήσετε τον Σεπτέμβριο.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΙΠΕΡΗ 01-09-2025
Ο Σεπτέμβριος είναι εδώ, φέρνοντας μαζί του τη δροσερή αύρα του φθινοπώρου, αλλά και την υπόσχεση για ανανέωση της γκαρνταρόμπας μας. Σε αντίθεση με παλαιότερες αντιλήψεις, η μόδα έχει πλέον ξεπεράσει τα στενά ηλικιακά όρια. Το στιλ δεν έχει ημερομηνία λήξης. Μία γυναίκα που αγαπά τον εαυτό της και την αισθητική της μπορεί να φορέσει ό,τι την κάνει να νιώθει όμορφη και δυνατή, ανεξαρτήτως ηλικίας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να γνωρίζετε τι σας ταιριάζει και να το προσαρμόζετε στο προσωπικό σας ύφος.

Η μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο μπορεί να είναι μια πρόκληση, αλλά ταυτόχρονα και μια ευκαιρία να πειραματιστείτε με τα αγαπημένα σας ρούχα, δίνοντάς τους μια νέα, πιο elevated διάσταση.

Επενδύστε στα κλασικά κομμάτια με σύγχρονο twist: Το κλασικό λευκό πουκάμισο μπορεί να φορεθεί με τζιν, αλλά μπορείτε να το αναβαθμίσετε φορώντας το με μια δερμάτινη pencil φούστα ή ένα ψηλόμεσο παντελόνι με φαρδιά μπατζάκια. Ένα μπεζ trench coat είναι πάντα διαχρονικό, αλλά φορέστε το πάνω από ένα σατέν slip φόρεμα για ένα πιο θηλυκό και πολυτελές look.

Παίξτε με τα υφάσματα: Το φθινόπωρο σας δίνει την ευκαιρία να συνδυάσετε διαφορετικές υφές. Δοκιμάστε να φορέσετε ένα λεπτό μεταξωτό top με ένα χοντρό μάλλινο παντελόνι, ή ένα πλεκτό πουλόβερ με μια δερμάτινη φούστα. Οι αντιθέσεις αυτές δημιουργούν ενδιαφέρον και βάθος στο σύνολό σας.

Η δύναμη του layering: Το layering είναι το κλειδί για τις μεταβατικές εποχές. Φορέστε ένα ζιβάγκο κάτω από ένα oversized σακάκι, ή ένα πουκάμισο κάτω από ένα φόρεμα. Έτσι, μπορείτε να προσαρμόζετε το outfit σας στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και να δημιουργείτε διαφορετικά looks με τα ίδια ρούχα.

Μην φοβάστε το χρώμα: Αν και το φθινόπωρο κυριαρχούν οι γήινες αποχρώσεις, μην διστάζετε να προσθέσετε πινελιές έντονου χρώματος. Ένα φουλάρι σε ζωηρή απόχρωση, μια τσάντα ή ένα ζευγάρι παπούτσια μπορούν να φωτίσουν ακόμα και το πιο απλό σύνολο.

Τα αξεσουάρ κάνουν τη διαφορά: Ένα εντυπωσιακό ζευγάρι σκουλαρίκια, μία ζώνη που τονίζει τη μέση σας ή ένα κομψό ρολόι μπορούν να αναβαθμίσουν ολόκληρο το look. Τα αξεσουάρ είναι ο πιο εύκολος τρόπος να εκφράσετε την προσωπικότητά σας χωρίς να χρειαστείτε πολλά ρούχα.

Μπήκε ο Σεπτέμβριος | Τα καλύτερα looks για γυναίκες άνω των 50

POV | Τι να φορέσετε για να δείχνετε νεότερη

