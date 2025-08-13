Follow us

Κομψή τον Αύγουστο | Τα καλύτερα looks με φόρεμα για γυναίκες άνω των 50

Ποια φορέματα μπορείτε να επιλέξετε γι' αυτή την εποχή.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 13-08-2025
Getty Images

Καθώς προχωράμε μέσα στον Αύγουστο, γνωρίζουμε καλά ότι αυτός είναι ο τελευταίος μήνας για να χαρούμε τα αμιγώς καλοκαιρινά κομμάτια της γκαρνταρόμπας μας. Σε λίγο καιρό θα μιλάμε για το μεταβατικό στιλ και το ντύσιμο θα πάρει πορεία προς άλλες κατευθύνσεις, όπου τον πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχουν τα κομμάτια του φθινοπώρου. Πριν, όμως, φτάσουμε εκεί, παραμένουμε πιστές με το ραντεβού μας με την στιλιστική έμπνευση και αυτή τη φορά εστιάζουμε στο πώς θα φορέσουμε ένα φόρεμα αυτή την εποχή. Οι κομψές γυναίκες άνω των 50 έχουν να μας προσφέρουν υπέροχες ιδέες: 

1.  Φόρεμα με κεντήματα 

Τα φορέματα με cut embroidery ήταν μια δημοφιλής τάση στη μόδα του φετινού καλοκαιριού. Μπορείτε να συνεχίσετε να τα φοράτε, καταφεύγοντας μία "φθινοπωρινή" πινελιά, όπως είναι ο συνδυασμός τους με sneakers

2. Εμπριμέ φόρεμα 

Τα εμπριμέ φορέματα, ιδίως αυτά σ' έντονα χρώμα, προσφέρουν την απαραίτητη "ντοπαμίνη" στο θερινό στιλ. Συνδυάστε με θηλυκές γόβες και μαντίλι για μια μοντέρνα εκδοχή του ladylike στιλ. 

3. Καφέ φόρεμα 

Τα φορέματα σε καφέ χρώμα ήταν ανάμεσα σ' αυτά που φορέθηκαν περισσότερο το καλοκαίρι. Η γήινη ζεστασιά τους ταίριαξε με το καλοκαίρι και καθώς προχωράμε στον Αύγουστο μπορείτε να επενδύσετε σε μία loose fit γραμμή που θα τονίσετε με μια ζώνη στη μέση. 

4. Μακό φόρεμα 

Τα βαμβακερά/ μακό φορέματα, που θυμίζουν T-shirts, μας φέρνουν στο νου τις πολύ χαλαρές περιστάσεις όπου το μόνο που θες είναι να φορέσεις κάτι τόσο απλό. Όταν, όμως, ένα τέτοιο μακό φόρεμα διαθέτει μπορντό απόχρωση, και συνδυάζεται με τα luxury αξεσουάρ, το αποτέλεσμα δείχνει κάτι πολύ περισσότερο από casual. 

5. Πουά φόρεμα 

Η τάση του πουά είναι απ' αυτές που θα βρούμε σύντομα μπροστά μας. Εσείς μπορείτε να την υιοθετήσετε από τώρα επενδύοντας σ' ένα πουά φόρεμα, που θα συνδυάσετε με μια ζακέτα και κομψά slingbacks

Φθινόπωρο 2025 | Οι 3 μεγαλύτερες τάσεις μόδας από το street style της Κοπεγχάγης

Φθινόπωρο 2025 | Οι 3 μεγαλύτερες τάσεις μόδας από το street style της Κοπεγχάγης

