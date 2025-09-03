Style Restart | 11 τάσεις που ορίζουν το στιλ της νέας σεζόν

Περίτεχνοι όγκοι, βαθιές αποχρώσεις και έμφαση στις λεπτομέρειες ορίζουν τα κομμάτια της μεταβατικής γκαρνταρόμπας. Με τις πρώτες δροσιές να κάνουν την εμφάνισή τους, ανακαλύπτουμε τις τάσεις που θα ανανεώσουν το στιλ μας αυτή τη σεζόν.

No. 1 | Volume Up

Η σιλουέτα αλλάζει, αποκτά όγκο στο επάνω μέρος, αλλά εξακολουθεί να φλερτάρει με την αναπολογητικά έντονη θηλυκότητα. Στη φωτογραφία, το φόρεμα, η δερμάτινη ζώνη και τα mules είναι από τον οίκο Ferragamo.

George Katsanakis (10AM)

No. 2 | Artisanal Chic

Η χειροτεχνία στα ρούχα διαθέτει πλέον φανατικό κοινό και αυξάνει συνεχώς τη δημοφιλία της, αποτελώντας σύμβολο υψηλής αισθητικής. Το σύνολο αποτελείται από πουκάμισο και παντελόνι Zeus+Δione, σκουλαρίκια Li-LA-LO και μπαλαρίνες Le Silla.

George Katsanakis (10AM)

No. 3 | Σέξι αθωότητα

Το μίνι μήκος συναντά τα ρομαντικά υφάσματα και τον πόλο γιακά, σε φορέματα που μας επιστρέφουν νοητά στα θρανία. Το φόρεμα από δαντέλα είναι One Teaspoon, τα γυαλιά ηλίου Max Mara και τα slingbacks Envie Shoes.

George Katsanakis (10AM)

No. 4 | Power Suit

Το νέο κοστούμι αφήνει τους αιχμηρούς ώμους να κυριαρχήσουν και υιοθετεί τα έντονα σκισίματα. Το σύνολο αποτελείται από σακάκι και φούστα Nevro Blazer και μπότες Sportmax.

George Katsanakis (10AM)

No. 5 | Αέρινα κρόσσια

Πάντα παρόντα, τα κρόσσια φέτος έρχονται ως λεπτομέρειες για να απογειώσουν τα transitional looks. Παλτό, πλεκτό τοπ, πουκάμισο, φούστα, μαντίλι με κρόσσια και δερμάτινες μπότες Tod's. Τα σκουλαρίκια είναι Li-LA-LO.

George Katsanakis (10AM)

No. 6 | Κομψή σιλουέτα

Με τις κάθετες ρίγες να παίζουν ευφυώς τον ρόλο τους, η slender σιλουέτα περνάει με χάρη στο daywear. Το τοπ και η φούστα είναι από τα Massimo Dutti, τα γυαλιά ηλίου Marc Jacobs, η τσάντα CAllista Crafts και οι μπαλαρίνες Tsakiris Mallas.

George Katsanakis (10AM)

No. 7 | Drapey Drapey

Το εφέ κάπας με τα πολλά ντραπέ γύρω από τους ώμους ξεκινά από τα ελαφριά πλεκτά φορέματα και πουλόβερ για να κυριαρχήσει τον χειμώνα στα πανωφόρια. Φοριέται πλεκτό φόρεμα και βραχιόλια Sportmax.

George Katsanakis (10AM)

No. 8 | Το γιλέκο

Το three-piece αποδομείται και το γιλέκο φοριέται κατάσαρκα στην tailoring εκδοχή του φθινοπώρου. Το σύνολο αποτελείται από λινό γιλέκο και παντελόνι Falconeri, σκουλαρίκια και βραχιόλι Al'Oro Jewellery.

George Katsanakis (10AM)

No. 9 | Έχετε μήνυμα

Η επαναφορά των ‘00s δεν έχει τέλος, με τα graphic μηνύματα αλά Galliano να εφαρμόζονται σε τοπ, φούστες και φορέματα. Το bodysuit και η φούστα είναι Karl Lagerfeld, τα γυαλιά ηλίου Ana Hickmann, τα σκουλαρίκια Al'Oro Jewellery και τα mules Ferragamo.

George Katsanakis (10AM)

No. 10 | Cuffs on spotlight

Το παιχνίδι της νέας σεζόν παίζεται στις λεπτομέρειες, με τις πληθωρικές μανσέτες να κερδίζουν πόντους. Πλεκτό τοπ Ted Baker, παντελόνι PENNYBLACK, γυαλιά ηλίου Dior, σκουλαρίκια Li-LA-LO και slingbacks ΕΧΕ.

George Katsanakis (10AM)

No. 11 | Moody Plum

Αισθησιακή και μυστηριώδης, η βαθιά απόχρωση του δαμάσκηνου λειτουργεί υπέροχα σε head-to-toe εφαρμογές στις δυναμικές φόρμες. Το τοπ και το παντελόνι είναι Stella McCartney, τα σκουλαρίκια και βραχιόλια Al'Oro Jewellery και οι μπαλαρίνες Le Silla.

George Katsanakis (10AM)

Ευχαριστούμε θερμά το ξενοδοχείο "Isla Brown Corinthia Resort & Spa" για την ευγενική φιλοξενία.

Συντελεστές

Φωτογράφος: George Katsanakis Fashion Director: Μαριλένα Καραγιάννη Μακιγιάζ & Μαλλιά: Athena Skouvakis (D-TALES) Μοντέλο: Nicole Pihamaa (Agencia) Βοηθός Φωτογράφου: Μιχάλης Λαβδιώτης