Η Vicky Krieps είναι η νέα brand ambassador του οίκου Bottega Veneta

Ο ιταλικός οίκος Bottega Veneta ανακοίνωσε ότι η ταλαντούχα ηθοποιός από το Λουξεμβούργο, Vicky Krieps, είναι η νέα του Brand Ambassador. Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τον οίκο, καθώς η Krieps ενσαρκώνει τέλεια τη φιλοσοφία της διακριτικής πολυτέλειας, της διαχρονικής κομψότητας και της αυθεντικότητας.

Η Vicky Krieps, γνωστή για την εξαιρετική της υποκριτική δεινότητα και τις τολμηρές της επιλογές σε ρόλους, ξεκίνησε την πορεία της με μικρούς ρόλους σε ταινίες όπως το Hanna (2011) και το A Most Wanted Man (2012). Η μεγάλη της αναγνώριση ήρθε με τον πρωταγωνιστικό της ρόλο δίπλα στον Daniel Day Lewis στην ταινία Phantom Thread (2017) του Paul Thomas Anderson, για την οποία έλαβε διθυραμβικές κριτικές.

Στη συνέχεια, η Krieps απέσπασε διεθνή αναγνώριση για την ερμηνεία της στην ταινία Hold Me Tight (2021) του Mathieu Amalric, καθώς και για την καθηλωτική της ενσάρκωση της αυτοκράτειρας Ελισάβετ της Αυστρίας στην ταινία Corsage (2022), ρόλος που της χάρισε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Κινηματογράφου Καλύτερης Ηθοποιού. Η πορεία της στην υποκριτική επισφραγίστηκε το 2023, όταν έγινε μέλος της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

Η σχέση της Krieps με τον οίκο Bottega Veneta ξεκίνησε νωρίτερα φέτος, όταν στο 78ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών εμφανίστηκε με δημιουργίες της νέας καλλιτεχνικής διευθύντριας, Louise Trotter. Οι εμφανίσεις της αποτέλεσαν την πρώτη επίσημη "γεύση" της νέας δημιουργικής κατεύθυνσης του οίκου, μια κατεύθυνση που βασίζεται στην τέχνη, την υψηλή ποιότητα και τη διακριτική φινέτσα.

Η επιλογή της Krieps ως brand ambassador είναι κάτι παραπάνω από μια απλή συνεργασία. Είναι μια δήλωση. Η ηθοποιός, με την αβίαστη κομψότητα και τον δυναμισμό της, αντιπροσωπεύει ιδανικά τις αξίες που θέλει να προβάλει ο οίκος Bottega Veneta: έναν κόσμο όπου η τέχνη συναντά τη μόδα, και η προσωπικότητα ξεχωρίζει από τις τάσεις.