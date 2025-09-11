Follow us

Η Greta Lee είναι η νέα ambassador του Dior

Μία συνεργασία που ήταν θέμα χρόνου να συμβεί.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 11-09-2025
@David Sims

Από τη στιγμή της ανακοίνωσης του Jonathan Anderson ως νέου καλλιτεχνικού διευθυντή του Dior, ήταν μάλλον θέμα χρόνου να δούμε τη Greta Lee ανάμεσα στις "επίσημες" μούσες του οίκου. Η συνεργασία ανάμεσα στον σχεδιαστή και την ηθοποιό ξεκίνησε την εποχή της Loewe, με τη Lee να εμφανίζεται διαρκώς με δημιουργίες του οίκου στο κόκκινο χαλί. Έγινε η άτυπη ambassador της Loewe εκπροσωπώντας άριστα στη σύγχρονη, ασυμβίβαστη θηλυκότητα που καλλιέργησε ο Anderson στα χρόνια της θητείας του στο ισπανικό brand. 

Με ανακοίνωσή του ο οίκος Dior αναφέρει: "Η Greta Lee γίνεται η νέα πρέσβειρα του Dior για τις συλλογές του Jonathan Anderson. Με το ταλέντο της και την έμφυτη κομψότητα που ανέδειξε στις ταινίες "Past Lives" της Celine Song και "Late Fame" του Kent Jones, η ηθοποιός έχει διακριθεί ως μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές του σύγχρονου κινηματογράφου. Η νέα αυτή συνεργασία αποτυπώνει αρμονικά το πνεύμα δημιουργικής εξέλιξης που χαρακτηρίζει τον Οίκο Dior".

Η Greta Lee, μάλιστα, στο πρόσφατο Φεστιβάλ της Βενετίας φόρεσε σχεδόν αποκλειστικά δημιουργίες του Jonathan Anderson για τον Dior. 

Η Greta Lee είναι η νέα ambassador του Dior
Getty Images
H Greta Lee στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της ταινίας "A House Of Dynamite", στην οποία πρωταγωνιστεί. 

Greta Lee
Getty Images
Η Greta Lee στην προβολή της ταινίας "Late Fame" στην οποία πρωταγωνιστεί με ταγέρ Dior. 

Η Mikey Madison είναι η νέα brand ambassador του οίκου Dior

 

