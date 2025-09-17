Φθινόπωρο 2025 | Η καμπάνια της Twinset με πρωταγωνίστρια Doutzen Kroes

Φυσική κομψότητα, διαχρονική γοητεία και όλη η μαγεία της ιταλικής ψυχής διατρέχουν τη νέα καμπάνια Twinset Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025. Πρωταγωνίστρια είναι το top model Doutzen Kroes, μια σύγχρονη μούσα που ενσαρκώνει άψογα την ουσία του brand: εκλεπτυσμένη, έντονη, αφοπλιστικά θηλυκή.

Courtesy of Twinset

Με φόντο το μαγευτικό τοπίο της λίμνης Garda, οι εικόνες αφηγούνται μια οπτική ιστορία όπου το κλασικό συναντά το μοντέρνο. Η ατμόσφαιρα είναι ονειρική, σχεδόν κινηματογραφική, με κάθε καρέ να συλλαμβάνει μια γυναίκα που κινείται ελεύθερα στον δικό της χρόνο, ντυμένη με κομμάτια που υμνούν την ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και τη γοητεία.

Courtesy of Twinset

Ο φακός του Josh Olins και το styling της Clare Richardson αναδεικνύουν με εκλεπτυσμένη ματιά τις υφές, τα υφάσματα και τους όγκους της συλλογής. Από απαλά πλεκτά και σακάκια σε ανδρική γραμμή μέχρι μακριά παλτό και ρευστές σιλουέτες, κάθε look αποπνέει δύναμη χαμηλών τόνων και διαχρονική φινέτσα—παραμένοντας πιστό στη φιλοσοφία της Twinset.

Courtesy of Twinset

Ανάμεσα στους διακριτικούς αλλά ουσιαστικούς πρωταγωνιστές ξεχωρίζει η νέα Liliane Bag, το must-have αξεσουάρ της σεζόν: με μαλακές γραμμές, αλυσίδα-κόσμημα και ευελιξία που την καθιστά ιδανική για να κρατηθεί από το πρωί ως το βράδυ. Χωρίς να επισκιάζει, ολοκληρώνει κάθε εμφάνιση με ανεπιτήδευτη χάρη και χαρακτήρα.

Courtesy of Twinset

Σε μια ιστορική βίλα, με μια ξεχωριστή μούσα και μια ενιαία οπτική αφήγηση, η Twinset υπογράφει έναν ύμνο στην αυθεντική κομψότητα, αφιερωμένο στη σύγχρονη, ελεύθερη γυναίκα του σήμερα.

Courtesy of Twinset