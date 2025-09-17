Follow us

Φθινόπωρο 2025 | Η καμπάνια της Twinset με πρωταγωνίστρια Doutzen Kroes

H νέα καμπάνια Twinset Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025 είναι μια ωδή στην αυθεντική θηλυκότητα.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
17-09-2025
Courtesy of Twinset

Φυσική κομψότητα, διαχρονική γοητεία και όλη η μαγεία της ιταλικής ψυχής διατρέχουν τη νέα καμπάνια Twinset Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025. Πρωταγωνίστρια είναι το top model Doutzen Kroes, μια σύγχρονη μούσα που ενσαρκώνει άψογα την ουσία του brand: εκλεπτυσμένη, έντονη, αφοπλιστικά θηλυκή.

Φθινόπωρο 2025 | Η καμπάνια της Twinset με πρωταγωνίστρια Doutzen Kroes
Courtesy of Twinset

Με φόντο το μαγευτικό τοπίο της λίμνης Garda, οι εικόνες αφηγούνται μια οπτική ιστορία όπου το κλασικό συναντά το μοντέρνο. Η ατμόσφαιρα είναι ονειρική, σχεδόν κινηματογραφική, με κάθε καρέ να συλλαμβάνει μια γυναίκα που κινείται ελεύθερα στον δικό της χρόνο, ντυμένη με κομμάτια που υμνούν την ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και τη γοητεία.

TWINSET FW25 CAMPAIGN- DOUTZEN KROES
Courtesy of Twinset

Ο φακός του Josh Olins και το styling της Clare Richardson αναδεικνύουν με εκλεπτυσμένη ματιά τις υφές, τα υφάσματα και τους όγκους της συλλογής. Από απαλά πλεκτά και σακάκια σε ανδρική γραμμή μέχρι μακριά παλτό και ρευστές σιλουέτες, κάθε look αποπνέει δύναμη χαμηλών τόνων και διαχρονική φινέτσα—παραμένοντας πιστό στη φιλοσοφία της Twinset.

TWINSET FW25 CAMPAIGN- DOUTZEN KROES
Courtesy of Twinset

Ανάμεσα στους διακριτικούς αλλά ουσιαστικούς πρωταγωνιστές ξεχωρίζει η νέα Liliane Bag, το must-have αξεσουάρ της σεζόν: με μαλακές γραμμές, αλυσίδα-κόσμημα και ευελιξία που την καθιστά ιδανική για να κρατηθεί από το πρωί ως το βράδυ. Χωρίς να επισκιάζει, ολοκληρώνει κάθε εμφάνιση με ανεπιτήδευτη χάρη και χαρακτήρα.

TWINSET FW25 CAMPAIGN- DOUTZEN KROES
Courtesy of Twinset

Σε μια ιστορική βίλα, με μια ξεχωριστή μούσα και μια ενιαία οπτική αφήγηση, η Twinset υπογράφει έναν ύμνο στην αυθεντική κομψότητα, αφιερωμένο στη σύγχρονη, ελεύθερη γυναίκα του σήμερα.

TWINSET FW25 CAMPAIGN- DOUTZEN KROES
Courtesy of Twinset
TWINSET FW25 CAMPAIGN- DOUTZEN KROES
Courtesy of Twinset

Ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθετεί τη νέα καμπάνια του οίκου Prada

