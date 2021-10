Go Red! Ντυθείτε στα κόκκινα με κομψό τρόπο όπως η Kate Middleton

Η Kate Middleton έχει αποδείξει πολλές φορές ότι τής αρέσει να τολμά και να "τσιμπάει" λίγο περισσότερο την ένταση στα looks της, κάτι μάλιστα που έχει κάνει συχνά το τελευταίο διάστημα. Από το κόκκινο χαλί της πρεμιέρας του James Bond στο Λονδίνο, όπου εμφανίστηκε με ολόχρυσο φόρεμα, μέχρι το κοστούμι σε μοβ χρώμα στο ταξίδι της στη Βόρεια Ιρλανδία και το φωτεινό πράσινο παλτό στην εκδήλωση για το περιβάλλον στο Kew Gardens, τα σύνολα της δούκισσα του Cambridge έρχονται να προσφέρουν δυναμικό statement, όπως δυναμική ήταν και η επιστροφή της στα δημόσια καθήκοντα μετά την πανδημία και την καραντίνα.

Η μέλλουσα Βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου, λοιπόν, φρόντισε για μία ακόμα εντυπωσιακή εμφάνιση που συζητήθηκε: ντύθηκε στα κόκκινα. Στο total red σύνολό το οποίο η Middleton εμπιστεύτηκε για την ομιλία της στο λανσάρισμα της φιλανθρωπικής πρωτοβουλίας "Taking Action on Addiction", συνδύασε ένα κόκκινο κασμιρένιο ζιβάγκο και μία μάξι πλισέ φούστα στην ίδια απόχρωση, που φορεμένα μαζί δημιουργούσαν την εντύπωση ενός φορέματος. Το look της ολοκλήρωσε μ' ένα ζευγάρι κλασικές καφέ γόβες "Celia" από τη συλλογή Ralph Lauren, μία καφέ structured τσάντα " The Nano Montreal" από το brand DeMellier London και χρυσά σκουλαρίκια από τα Asos.

Αν θέλετε να δοκιμάσετε ένα μονοχρωματικό σύνολο σε κόκκινο, όπως η δούκισσα του Cambridge, χωρίς να νιώσετε ότι το ...παρακάνετε, τότε ακολουθήστε τη συμβουλή της Middleton: επενδύστε σε κλασικές σιλουέτες, όπως το ζιβάγκο και η πλισέ φούστα, και λιτές, καθαρές γραμμές. Η απλότητα των κομματιών στα οποία έχει επενδύσει η δούκισσα αφήνουν χώρο στο κόκκινο να κλέψει μεν τις εντυπώσεις, χωρίς να δείχνει υπερβολικό.

Εξτρά styling tip: η Kate φρόντισε να εξισορροπήσει την ένταση στο σύνολό της κρατώντας τα παπούτσια και τα αξεσουάρ της σε ουδέτερους τόνους.

