Αμάνικα μπουφάν | Η κορυφαία outerwear τάση που φορούν όλες οι trend setters

Τάσεις έρχονται και φεύγουν με κάποιες από αυτές να έχουν τις ρίζες τους στο παρελθόν, στο οποίο ανατρέχουν ανά διαστήματα οι δημιουργοί , εμπνέονται από αυτές και τις επαναφέρουν στην επικαιρότητα με έναν πιο φρέσκο και ανανεωμένο τρόπο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα αμάνικα μπουφάν που ήδη από τον περσινό χειμώνα έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα της μόδας, κερδίζοντας την προσοχή των γυναικών.

Για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2021-2022 όμως, τα αμάνικα μπουφάν έχουν κερδίσει μία σταθερή και ακλόνητη θέση στις κορυφαίες outerwear τάσεις. Οι trend setters παραδοσιακά αποδέχτηκαν την πρόκληση, προσθέτοντας αυτό το τόσο ιδιαίτερο πανωφόρι στη συλλογή τους, το φόρεσαν και μας έδειξαν πως εν τέλει δεν είναι και τόσο δύσκολο να φορεθεί στην καθημερινότητα.

Δεν είναι όμως όλα τα αμάνικα μπουφάν άξια προσοχής. Υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια που έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον μας με κορυφαίο τα καπιτονέ τζάκετ, τα οποία φέτος έχουν την τιμητική τους και θυμίζουν τις off duty εμφανίσεις που κάνουν μέλη των royal οικογενειών. Εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον έχουν τα αμάνικα μπουφάν με sheerling επένδυση για ένα πιο cozy και φολκλόρ αποτέλεσμα, αλλά και τα κοντά τζάκετ που θυμίζουν apre ski εμφανίσεις. Τα αμάνικα τζάκετ είναι must have λοιπόν για αυτή τη σεζόν, ενώ θα αποδειχθούν ιδιαιτέρως χρήσιμα και τον χειμώνα, αφού θα λειτουργήσουν ως το κομμάτι κλειδί για να δημιουργήσετε layering στα σύνολα σας.

