O οίκος Roland Mouret κήρυξε πτώχευση

Αίτηση πτώχευσης κατέθεσε ο σχεδιαστής Roland Mouret για το ομώνυμο luxury brand του, καθώς δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τα κεφάλαια για να υποστηρίξει τη λειτουργία της επιχείρησης. Νωρίτερα μέσα στο 2021, ο σχεδιαστής είχε ανακοινώσει ότι ο real-estate όμιλος Grosvenor εξαγόρασε ένα μικρό ποσοστό της εταιρείας σε μετοχές, μια επένδυση που όμως δεν έφερε τα απαραίτητα χρήματα για να ορθοποδήσει ο οίκος.

Το κεντρικό κατάστημα του Roland Mouret στο Mayfair του Λονδίνου, που φιλοξενεί επίσης το ατελιέ του σχεδιαστή, το showroom και τα γραφεία- έχει αρχίσει να αδειάζει, μεταδίδουν τα βρετανικά Μέσα, ενώ 50 εργαζόμενοι έχουν χάσει ήδη την εργασία τους.

Παρά τη μάχη του luxury brand στα παρασκήνια να βρει χρηματοδότηση για να επιβιώσει, στο προσκήνιο έδινε την εντύπωση ενός πολύ ενεργού brand: τον προηγούμενο μήνα ο οίκος κυκλοφόρησε τη σειρά με αθλητικά Roland Mouret Body, η οποία ήταν διαθέσιμη σε μεγάλα εμπορικά καταστήματα και luxury eshops, ενώ τον Σεπτέμβριο ο σχεδιαστής παρουσίασε την κολεξιόν του για την Άνοιξη 2022 μέσω ενός φιλμ, το οποίο παρουσίασε σε δημοσιογράφους και λίγους καλεσμένους.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο οίκος αντιμετωπίζει προβλήματα. Τον Οκτώβριο του 2005, ο Mouret ήρθε σε ρήξη με τους χρηματοδότες του, το ζεύγος Sharai και Andre Meyers, για θέματα που αφορούσαν τη στρατηγική της εταιρείας και έχασε το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το εμπορικό του σήμα. Είχε ξεκινήσει μαζί τους την επιχείρηση το 1998. Στην κατοχή του ζευγαριού πέρασε το 100% της Roland Mouret Ltd., ωστόσο ο σχεδιαστής το πήρε ξανά πίσω το 2010. Στο μεταξύ, συνεργάστηκε με τον Simon Fuller της εταιρείας παραγωγής 19 Entertainment δημιουργώντας το brand RM by the designer Roland Mouret.

Δημιουργίες του Roland Mouret έχουν φορέσει πολλές διάσημες, από την Kate Middleton, τη Meghan Markle και τη Victoria Beckham μέχρι τη Scarlett Johansson, τη Nicole Kidman, τη Halle Berry, τη Jennifer Lopez και τη Beyonce. Ιconic, βεβαίως, στις συλλογές του είναι το φόρεμα "Galaxy" που παρουσίασε πρώτη φορά στη συλλογή Spring 2006 και πολλοί χαρακτήρισαν "το φόρεμα της χρονιάς".