Η Halle Berry φόρεσε το παλτό με το οποίο θα δείχνετε σέξι σε κάθε ηλικία

Οι περισσότεροι δεν θα δυσκολευτούν να συμφωνήσουν ότι η Halle Berry είναι μία από τις πιο σέξι ηθοποιούς που πέρασαν από τη μεγάλη οθόνη. Στα 55 της χρόνια, μάλιστα, η βραβευμένη με Όσκαρ πρωταγωνίστρια φροντίζει να μας υπενθυμίζει διαρκώς τόσο με το lifestyle της όσο και με το στιλ της ότι η θηλυκότητα και το σέξι δεν έχουν να κάνουν με την ηλικία. Η Berry φωτογραφίζεται τακτικά φορώντας αποκαλυπτικά ντεκολτέ, μίνι φορέματα, εφαρμοστά κορμάκια, μπικίνι και over-the-knee μπότες, που ίσως κάπου να ακούσετε ότι δεν ταιριάζουν σε μια πιο ώριμη γυναίκα, και κάνεθ σαφές ότι η ψυχή δεν υπολογίζεται σε χρόνια και το στιλ ακολουθεί πάντα την ψυχή και την προσωπικότητα.

Σε μία από τις τελευταίες εμφανίσεις της, η σταρ μάς έκανε να σκεφτούμε ξανά πόσο σέξι δείχνει με τα κομμάτια και το styling που επιλέγει. Και μας έβαλε σε σκέψεις για το πώς μπορούμε να φορέσουμε ένα παλτό και να δείχνουμε θηλυκές κάθε στιγμή, και σε κάθε ηλικία. Συγκεκριμένα, ο σύντροφός της Van Hunt δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία με τη Berry με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας "Bruised" στο Netflix, με την οποία η ηθοποιός κάνει το ντεμπούτο της στη σκηνοθεσία. Στη φωτογραφία, τη βλέπει κανείς να αφήνεται στην αγκαλιά του Hunt ενώ φορά ένα υπέροχο γυαλιστερό long line παλτό με ριμπ λάστιχο στη μέση, στον γιακά και τα μανίκια, και σε μία λαχταριστή απόχρωση του καφέ.

Μία αναζήτηση στο προφίλ της στιλίστριάς της, Lindsay Flores, δίνει περισσότερες πληροφορίες για το παλτό, αλλά και πως ακριβώς το έχει φορέσει η ηθοποιός. To κομμάτι ανήκει στην FW '21 συλλογή του οίκου Zimmermann και θα το βρείτε με την περιγραφή "The Tempo Ribbed Long Line Coat in Toffee Brown". H Halle Berry το έχει φορέσει ως φόρεμα (coat dress) και το έχει συνδυάσει με μπότες σε ουδέτερη απόχρωση από τη συλλογή Jimmy Choo.

Get her style

Το συγκεκριμένο look της Halle Berry δεν απαιτεί κάποια πολύπλοκη στιλιστική συμβουλή: ένα παλτό κι ένα ζευγάρι μπότες είναι ό,τι χρειάζεστε για να δημιουργήσετε κάτι παρόμοιο. Αν, ωστόσο, διστάζετε να φορέσετε ένα παλτό στη γραμμή αυτή χωρίς κάποιο ένδυμα από μέσα, μπορείτε ακόμα να το φορέσετε ως φόρεμα - δηλαδή με κλειστό το φερμουάρ ή τα κουμπιά- αλλά από μέσα να είστε ντυμένες μ' ένα ελαφρύ knit φόρεμα ή μία φούστα - μπλούζα (χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτουν την ύπαρξή τους κάτω από το παλτό).

Το συγκεκριμένο παλτό από τον Zimmermann δίνει την αίσθηση του δερμάτινου, εξαιτίας της γυαλιστερής του όψης, χωρίς ωστόσο να είναι. Μας επισημαίνει, όμως, ότι ένα δερμάτινο παλτό δεν θα μπορούσε να λείπει από καμία γυναικεία γκαρνταρόμπα και μπορεί να δείξει σέξι όποτε και μ' ό,τι το φορέσετε.

Key- piece