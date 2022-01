Πώς θα δημιουργήσετε capsule γκαρνταρόμπα την περίοδο των εκπτώσεων

Η έναρξη κάθε νέας χρονιάς μοιάζει με tabula rasa, δηλαδή με άγραφο χαρτί, και ως fashionistas μπορούμε να εξελίξουμε το προσωπικό μας στιλ όσο επιθυμούμε ώστε να γεμίσουμε τις ημέρες μας και τους επόμενους δώδεκα μήνες με stylish εμφανίσεις. Βασική προϋπόθεση για να κάνουμε αυτό το πολυπόθητο upgrade στο ντύσιμο μας είναι να έχουμε στη διάθεση μας κάποια basic, ουδέτερα κομμάτια που θα λειτουργήσουν ως βάση επάνω στην οποία μπορούμε να πειραματιστούμε με τις εκάστοτε τάσεις της μόδας. Η περίοδος των χειμερινών εκπτώσεων είναι η πολύτιμη βοήθεια που χρειαζόμαστε ώστε να δημιουργήσουμε μία capsule γκαρνταρόμπα με τα απαραίτητα ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ.

Το κοστούμι

Συνώνυμο του power dressing, το κοστούμι εδώ και δεκαετίες είναι αναπόσπαστο κομμάτι της γυναικείας γκαρνταρόμπας. Οι χειμερινές εκπτώσεις είναι η ευκαιρία για να προσθέσετε στη συλλογή σας ένα κοστούμι που θα ανανεώσει τα office looks σας και όχι μόνο.

Get the Item

Κοστούμι, Mango.

Βρείτε το σακάκι εδώ και το παντελόνι εδώ.

Η μπλούζα από μετάξι

Με το αγαπημένο σας τζιν ή με την pencil φούστα, σε casual chic σύνολα ή σε formal εμφανίσεις. Η μεταξένια μπλούζα ταιριάζει σε όλες τις περιστάσεις και κάνει κάθε outfit να αποπνέει πολυτέλεια και φινέτσα.

Get the Item

Silk top Carolina Herrera.

Βρείτε το εδώ.

Τα loafers

Πρόκειται για ένα από τα πιο άνετα και κομψά στιλ παπουτσιών. Τα loafers συνδυάζονται με φούστες και φορέματα σε κάθε μήκος, με τζιν παντελόνια και ολόσωμες φόρμες.

Get the Item

Loafers Aquazzura.

Βρείτε τα εδώ.

Η δερμάτινη φούστα

Φέτος τον χειμώνα, το leather trend, και συγκεκριμένα η δερμάτινη φούστα, απασχόλησε ιδιαιτέρως τόσο τους fashion editors όσο και τις γυναίκες που αγαπούν τη μόδα. Ωστόσο, μία δερμάτινη φούστα είναι πολλά περισσότερα από ένα πολύ ξεχωριστό κομμάτι. Ειδικά, εάν επενδύσετε σε μία φούστα με ουδέτερη απόχρωση πρόκειται να τη φοράτε για χρόνια.

Get the Item

Δερμάτινη φούστα A.W.A.K.E. MODE.

Βρείτε τη εδώ

Το διαχρονικό παλτό

Όσα χρόνια κι αν περάσουν όσες τάσεις κι αν εμφανιστούν, το καμηλό παλτό θα βρίσκεται πάντα στη λίστα με τα must-haves της γυναικείας γκαρνταρόμπας. Είτε έχετε ήδη στη συλλογή σας ένα είτε όχι, οι χειμερινές εκπτώσεις είναι η ευκαιρία για να αποκτήσετε ένα, το οποίο πρόκειται να ευχαριστηθείτε για πολλά χρόνια.

Get the Item

Μάλλινο παλτό Max Mara.

Βρείτε το εδώ

Το blazer

Αντιπροσωπεύει το ανδρόγυνο ντύσιμο στα καλύτερα του. Είναι δυναμικό και θηλυκό, cool και αυστηρό. Έχει την ιδιότητα να κάνει tone down σε ένα σύνολο όταν χρειάζεται και να αναβαθμίζει το look που είναι πιο απλό. Το blazer δεν θα χάσει ποτέ τη στιλιστική του αξία.

Get the Item

Σταυρωτό blazer Zara.

Βρείτε το εδώ

Το τέλειο τζιν παντελόνι

Όσα τζιν παντελόνια κι αν έχετε στη συλλογή σας, πάντα θα υπάρχει χώρος για μία νέα προσθήκη. Η περίοδος των εκπτώσεων είναι ιδανική ώστε να επενδύσετε σε ένα καινούργιο τζιν που γνωρίζετε πως κολακεύει τη σιλουέτα σας.

Get the Item

Ψηλόμεσο παντελόνι σε ίσια γραμμή Tommy Hilfiger.

Βρείτε το εδώ

Το πουλόβερ

Τα πλεκτά πουλόβερ μπορούν να φορεθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι ένα από τα κομμάτια που μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε τη χαμηλή θερμοκρασία με στιλ και η πρώτη μας σκέψη όταν αναρωτιόμαστε ποιο θα είναι το look της ημέρας. Μην ξεχάσετε να τα προσθέσετε στη wishlist σας και προτιμήστε πουλόβερ από υφάσματα που διατηρούνται στον χρόνο όπως το κασμίρ.

Get the Item

Πουλόβερ από Ultrasoft Cashmere Falconeri.

Βρείτε το εδώ

Το shearling μπουφάν

Το πανωφόρι με shearling επένδυση είναι η outerwear τάση που έχει ενθουσιάσει τις fashionistas περισσότερο από κάθε άλλη φέτος τον χειμώνα. Είναι άνετο, ζεστό και συνδυάζεται άνετα τόσο με παντελόνια όσο και με φορέματα ή φούστες.

Get the Item

Denim μπουφάν με shearling επένδυση Nili Lotan.

Βρείτε το εδώ

Τα μποτάκια

Είναι το στιλ παπουτσιών που φοράμε περισσότερο κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Χρειάζεται να μας κάνουν να νιώθουμε άνετα στο περπάτημα και να συνδυάζονται με τα περισσότερα σύνολα που δημιουργούμε. Ένα μαύρο ζευγάρι μποτάκια αξίζει οπωσδήποτε μία θέση στη shopping list σας.

Get the Item

Μποτάκι UGG, Kalogirou.

Βρείτε το εδώ

Η τσάντα

Tote ή ώμου, χειρός ή clutch, η τσάντα είναι το αξεσουάρ που μπορεί να ομορφύνει και να κάνει upgrade στη στιγμή ακόμα και το πιο απλό σύνολο. Σε αυτές τις εκπτώσεις σίγουρα αξίζει να στρέψετε την προσοχή σας στην αγορά μίας νέας τσάντας. Κατά προτίμηση σε ένα σχέδιο που θα κάνει την καθημερινότητα σας πιο εύκολη και θα κρατάτε για χρόνια.

Get the Item

Τσάντα ώμου Longchamp, digalakis.com

Βρείτε τη εδώ

Τα sneakers

Last but not the least, τα sneakers είναι δίχως αμφιβολία μία από τις αγορές που αξίζει να κάνετε. Επενδύστε σε ένα ουδέτερο, διαχρονικό σχέδιο, όπως τα λευκά sneakers, ώστε να τα συνδυάζετε εύκολα με κάθε σύνολο.

Get the Item

Λευκά sneakers Salvatore Ferragamo, Kalogirou.

Βρείτε τα εδώ