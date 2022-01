Η υψηλή ραπτική κλέβει την παράσταση στο νέο videoclip της Adele

"Oh My God” είναι ο τίτλος του τραγουδιού της Adele, από τον πρόσφατο δίσκο της "30”, το οποίο μόλις κυκλοφόρησε σε βίντεοκλιπ. Πέρα όμως από τη μοναδική φωνή και ερμηνεία της τραγουδίστρια, το "Oh My God” συζητιέται έντονα και για έναν ακόμα λόγο: τις τρεις δημιουργίες υψηλής ραπτικής με τις οποίες εμφανίζεται σ' αυτό η σταρ.

#1

Το βίντεοκλιπ - που είναι γυρισμένο σε ασπρόμαυρο- ξεκινάει με την Adele ντυμένη μ' ένα custom look που επιμελήθηκε ο Βρετανός σχεδιαστής Harris Reed. Το σύνολο αποτελείται από μία oversized ασπρόμαυρη πουά pussy bow μπλούζα φορεμένη πάνω από εφαρμοστό μαύρο κορσέ τοπ και μάξι φούστα σε empire γραμμή. Τα κοσμήματα (σκουλαρίκια, δαχτυλίδια) που ολοκληρώνουν την εμφάνιση ανήκουν στη συλλογή Harris Reed x Missoma, ενώ τα παπούτσια είναι ένα ζευγάρι πουά slingback γόβες από τούλι που ανήκουν στο shoe brand Bella Belle.

#2

Στη μέση περίπου του "Oh My God”, η Adele αλλάζει look κι εμφανίζεται με μια custom δημιουργία του Nicolas Ghesquière για τον οίκο Louis Vuitton. Το χειροποίητο χρυσό μπροκάρ μάξι φόρεμα που ετοίμασε ο σχεδιαστής διαθέτει στο πάνω μέρος λευκή κάπα διακοσμημένη με μεταλλικά κουμπιά και αλυσίδα, ενώ το σύνολο ολοκληρώνεται με μαύρα opera gloves.

#3

Το τελευταίο look της Adele από το βιντεοκλιπ ανήκει στην Vivienne Westwood. Πρόκειται για μία custom κόκκινη σατέν βραδινή τουαλέτα, την οποία η τραγουδίστρια φοράει με κοσμήματα Cartier από τα οποία ξεχωρίζει το διαμαντένιο κολιέ στον λαιμό της.

Το "Oh My God” πλησιάζει ήδη τα 15.000.οοο views στο youtube- μέσα σε λίγα 24ωρα από την κυκλοφορία του στις 12/01- και τα τρία looks της Adele, τα οποία επιμελήθηκε η στιλίστρια Jamie Mizrahi, έχουν ήδη αρχίσει να έχουν απήχηση στο αγοραστικό κοινό. Σύμφωνα με τη e-commerce πλατφόρμα Love the Sales, το μπροκάρ φόρεμα του οίκου Louis Vuitton απογείωσε τις αναζητήσεις για "μπροκάρ μοτίβα" (316%) αλλά και για μαύρα δερμάτινα γάντια (170%), ενώ και η πουά μπλούζα του Harris Reed προκάλεσε αύξηση στις αναζητήσεις των "πουά τοπ" (100 %) και των κορσέδων (78%).

Δείτε το videoclip της Adele: