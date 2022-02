Jennifer Lopez | Tα promo looks της για το Marry Me είναι η επιτομή του Hollywood chic

H Jennifer Lopez δεν χρειάζεται να αποδείξει ποια είναι και κυρίως αν διαθέτει στιλ. Η παρουσία της στη showbiz μετράει χρόνια και μάλιστα η δημοφιλία της την κρατάει στην κορυφή. Η Lopez είναι μια σταρ με στάτους που μπορεί να αναμετρηθεί μ' εκείνο των πρωταγωνιστών της Χρυσής Εποχής του Hollywood και το στιλ φροντίζει να μας το υπενθυμίζει - έστω κι αν στις πιο χαλαρές της στιγμές η JLo δεν ξεχνάει από που προέρχεται: είναι η "Jenny From the Block", το κορίτσι από τις γειτονιές του Μπρονξ που κατέκτησε την κορυφή.

Αφορμή για να εστιάσουμε για μια ακόμα φορά στο στιλ της Lopez, στάθηκε η πρόσφατη promo περιοδεία της με αφορμή την έξοδο στους κινηματογράφους της ταινίας "Marry Me" στην οποία πρωταγωνιστεί. Όπως και η Lady Gaga που πριν την πρεμιέρα του "House of Gucci" δεν σταμάτησε να κάνει τη μία κομψή και high fashion εμφάνιση μετά την άλλη, έτσι και η Jennifer Lopez που βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχει σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις και εκπομπές, φρόντισε να χαρίσει στους θαυμαστές της εμφανίσεις που απέδειξαν ότι το "Hollywood chic" είναι ένα στιλ που μπορεί να υποστηρίξει άριστα.

Πρώτη μέρα

Σε συνεργασία με τους στιλίστες της Rob Zangardi και Mariel Haenn, η Lopez έκανε τις πρώτες της εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη στις 3 Φεβρουαρίου όπου στη μία περίπτωση έχει φορέσει ένα marble motif παλτό από τη Resort συλλογή 2022 του οίκου Fendi, το οποίο είχε συνδυάσει με ασύμμετρο κρεπ σατέν φόρεμα σε παρόμοιο μοτίβο από την ίδια κολεξιόν, τσάντα Peekaboo Fendi στο ίδιο μοτίβο με το παλτό, μπεζ- καφέ σουέτ μπότες Cassedei και μαύρα ορθογώνια γυαλιά ηλίου Tory Burch, ενώ στη δεύτερη έκανε ένα statement look από τη Pre-Fall 2022 συλλογή του οίκου Roberto Cavalli. Στο σύνολο είναι κυρίαρχο το snakeskin print και αποτελείται από εφαρμοστό φόρεμα, leggings και γόβες στο ίδιο μοτίβο και ombre snakeskin καμπαρντίνα, ενώ η Lopez κρατάει μια top handle τσάντα Serpenti Forever του οίκου Bulgari. Είχε προηγηθεί η συμμετοχή της στην ζωντανή εκπομπή Live with Kelly and Ryan του ABC, όπου φόρεσε ένα μονοχρωματικό φούξια σύνολο (blazer, pussy - bow μπλούζα, κιλότ βερμούδα) από τη Resort συλλογή 2022 του οίκου Valentino.

Δεύτερη μέρα

Τα εντυπωσιακά looks συνεχίστηκαν και τη δεύτερη μέρα της τουρνέ της, οπότε η Lopez εμφανίστηκε στη εκπομπή του Jimmy Fallon "The Tonight Show". Για τη στιγμή της συνέντευξης, η σταρ φόρεσε ένα κόκκινο μάξι σατέν slip dress από τη Norma Kamali που συνδύασε με πέδιλα - πλατφόρμες σε κόκκινο λουστρίνι και κοσμήματα Tiffany & Co, ενώ η στιγμή της περφόρμανς της, με τη συμμετοχή του Maluma ο οποίος εμφανίζεται μαζί τη στο "Marry Me", ήταν αφιερωμένη σ' ένα πολύ σέξι σύνολο που αναδείκνυε μοναδικά τις καμπύλες και τους κοιλιακούς της, δηλαδή τα δυνατά της σημεία. Πρόκειται για ένα custom σύνολο της σχεδιάστριας Grace Ling που συνδυάζει δερμάτινο cropped blazer, bralette και low-rise μάξι ντραμπέ φούστα σε λευκό. Με το ίδιο σύνολο, αλλά σε μαύρο, η Lopez είχε φωτογραφηθεί και για τους New York Times κάποιες μέρες νωρίτερα.

Μέσα στην ίδια μέρα, η λατίνα σταρ παρέδωσε μαθήματα σοφιστικέ κομψότητας επενδύοντας σ' ένα outfit από τη συλλογή Pre-Fall 2022 του οίκου Dior που συνδυάζει γκρι πλισέ φόρεμα με polo γιακά και μαύρο μάλλινο παλτό με ζώνη, ενώ η Lopez φοράει ένα ιδιαίτερο ζευγάρι ankle strap γόβες (από το brand Harlot) που προσθέτουν μία μοντέρνα πινελιά στο look. H τσάντα της είναι η Serpenti Forever του οίκου Bulgari, ενώ και τα γυαλιά της ανήκουν στη συλλογή Bulgari.

Και πάλι δεν σταμάτησε εδώ, αφού ακολούθησε ένα ακόμα look που πολλοί χαρακτήρισαν από τα κορυφαία της press tour της. Η Jennifer Lopez αποχώρησε από το στούντιο της εκπομπής The View, φορώντας ένα ασύμμετρο μάξι φλοράλ φόρεμα και ένα μακρύ μάλλινο wrap παλτό σε σμαραγδί απόχρωση από τη συλλογή Pre- Fall 2022 του ιταλικού brand Del Core. Το απόλυτα σικ και αεράτο look της ολοκλήρωσε με λευκές chain γόβες Tom Ford, πράσινη τσάντα Mayfair από το Aspinal of London και γυαλιά ηλίου Bulgari.

Με τον Ben Aflleck

Στη περιοδεία της στη Νέα Υόρκη, τη συνόδευε βεβαίως και ο σύντροφός της Ben Affleck και ήταν μία συγκεκριμένη έξοδό τους στην οποία η ηθοποιός- τραγουδίστρια κέρδισε τις εντυπώσεις: εμφανίστηκε με outfit από κομμάτια της συλλογής Coach, ένα oversized shearling παλτό Coach x Schott NYC, ένα αμάνικο βελούδινο μίντι φόρεμα σε μαύρο και τη Studio Shoulder Bag του brand.

Το φόρεμα στο κόκκινο χαλί

Με την επιστροφή του στο Λος Άντζελες, το ζευγάρι έδωσε το παρών σε ιδιωτική προβολή της ταινίας "Marry Me" φροντίζοντας ωστόσο να χαρίσει στον φακό την απαραίτητη λάμψη και τις τρυφερές πόζες. Η Jennifer Lopez για την περίσταση φόρεσε ένα λευκό μίνι δαντελένιο φόρεμα του σχεδιαστή Giambattista Valli που συνδύασε με ankle strap γόβες με φτερά Jimmy Choo κι ένα εντυπωσιακό clutch με φλοράλ στολίδια από τη συλλογή Dolce & Gabbana. Το ρομαντικό της look, στο οποίο τον πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει κρατά το φόρεμα από λευκή δαντέλα, θα μπορούσε άνετα να υποστηρίξει ένα νυφικό look.