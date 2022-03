Όσκαρ 2022 | Όλες οι εμφανίσεις από το κόκκινο χαλί

"A Little Party Never Killed Nobody" ερμήνευσε η Fergie στην ταινία του 2013 "Ο Υπέροχος Γκάτσμπυ" με πρωταγωνιστή τον Leonardo DiCaprio και αυτός ο στίχος δεν θα μπορούσε να ταιριάζει περισσότερο στη σημερινή βραδιά που πραγματοποιείται η μεγάλη γιορτή του κινηματογράφου. Η 94η απονομή βραβείων Όσκαρ λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή στο Dolby Theatre at Hollywood & Highland Center στην περιοχή του Hollywood, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο και θα προβληθεί από το ABC στην Αμερική και από περισσότερα από 200 παγκόσμια δίκτυα.

Την παρουσίαση της λαμπερής βραδιάς έχουν αναλάβει τρεις γυναίκες κωμικοί με αξιοσημείωτη πορεία. Η Wanda Sykes, η Amy Schumer και η Regina Hall βρίσκονται στην σκηνή του Dolby Theatre ώστε να συντονίσουν την απονομή και να διασκεδάσουν ακόμα περισσότερο το κοινό.

Λίγο πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι star περπάτησαν στο κόκκινο χαλί και πόζαραν στους φακούς των φωτογράφων, φορώντας looks που ανταποκρίνονταν στο dress code της βραδιάς. Λάμψη, κομψότητα, υψηλή ραπτική, διαμάντια πολλών καρατίων, old Hollwood vibes. Το red carpet της 94ης απονομής είχε όλα τα στοιχεία που μας κάνουν να ενθουσιαζόμαστε με τα Όσκαρ.

Οι εμφανίσεις στο red carpet