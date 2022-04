Τα fashion highlights της 59ης Μπιενάλε Βενετίας

Επιστροφή και για τη Μπιενάλε της Βενετίας, μετά την αναβολή τριών ετών λόγω πανδημίας, και η μεγαλύτερη γιορτή της σύγχρονης τέχνης, στην 56η διοργάνωσή της, προσφέρει πλούσιο θέαμα σε εικαστικές εγκαταστάσεις, εκθέσεις έργων τέχνης, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, περφόρμανς χορού, θεατρικές παραστάσεις, φιλμς που για φέτος εξετάζουν θέματα "συμβίωσης, αλληλεγγύης και αδελφότητας". Η κεντρική έκθεση της Μπιενάλε, που επιμελήθηκε η Cecilia Alemani, καλλιτεχνική διευθύντρια της φετινής διοργάνωσης, δανείζεται τον τίτλο της από το παραμύθι της καλλιτέχνιδας του σουρεαλισμού Leonora Carrington, "The Milk of dreams", σε μία χρονιά όπου οι συμμετοχές γυναικών και non-gender καλλιτεχνών αποτελούν την πλειοψηφία- μία ιστορική στιγμή για τη Μπιενάλε, όπως σημειώνουν τα διεθνή μέσα.

Η μόδα είχε πάντα άρρηκτους δεσμούς με την τέχνη. Είτε υπηρετώντας της μέσα από κοστούμια είτε μέσα από τις δημιουργίες Υψηλής Ραπτικής που προσομοιάζουν, ή και μιμούνται, έργα τέχνης είτε μέσα από τη δεξιοτεχνία που απαιτείται για τη δημιουργία των κεντημάτων και τη διακόσμηση που συνοδεύει αυτές, η μόδα είναι μια τέχνη που δρα παράλληλα με την "παραδοσιακή" καλλιτεχνική δημιουργία. Ιστορικά, μεγάλοι οίκοι μόδας έχουν συνδράμει (ως πάτρωνες, υποστηρικτές, χορηγοί) σε καλλιτεχνικά δρώμενα και παραγωγές, έχουν ντύσει πρωταγωνιστές, έχουν ενθαρρύνει νέους καλλιτέχνες, έχουν αναλάβει να συντηρήσουν και αναστηλώσουν κτίρια πολιτιστικής κληρονομιάς, και επιμένουν να διατηρούν ζωντανή την επικοινωνία με τον πολιτισμό και τις τέχνες, ως ένας διάλογος, εξάλλου, που παρέχει μία ανεξάντλητη και διαρκή έμπνευση για τα σχέδιά τους - και τα shows του. Οίκοι, όπως Prada, Gucci και Louis Vuitton, έχουν ιδρύσει και λειτουργούν Ιδρύματα- Μουσεία τέχνης και πολιτισμού, ενώ η Chanel,ανάμεσα σε άλλους, ξεκίνησε το 2021 το πρόγραμμα Culture Fund, με σκοπό την ενίσχυση νέων πρωτοπόρων καλλιτεχνών διεθνώς, αλλά και τη διεύρυνση τη συνεργασία της με πολιτιστικά ιδρύματα σ' όλο τον πλανήτη.

Μπιενάλε Βενετίας 2022: τα fashion highlights

Η Μπιενάλε της Βενετίας για το 2022 σήκωσε αυλαία το Σαββατοκύριακο 23-24 Απριλίου και ήδη μέσα από το γεμάτο πρόγραμμα εκδηλώσεων και εγκαινίων της έναρξης, ξεχωρίζουν events και καλλιτεχνικά δρώμενα που φέρουν τη σφραγίδα μεγάλων οίκων μόδας. Ο Bottega Veneta ανέλαβε χορηγός του φεστιβάλ σύγχρονου χορού, ο οίκος Dior την αναστήλωση του μουσείου Ca’d’Oro, ο εκθεσιακός χώρος Espace Louis Vuitton του Fondation Louis Vuitton φιλοξενεί την έκθεση "Apollo, Apollo" της Γερμανίδας εικαστικού Katharina Grosse, ενώ ο οίκος Valentino είναι ο χορηγός του ιταλικού περιπτέρου που εκπροσωπεί τη χώρα στην έκθεση της Μπιενάλε.

Αναλυτικά:

O Bottega Veneta στηρίζει τον σύγχρονο χορό

Η ιδιαίτερη σχέση του Bottega Veneta με τη Βενετία ξεκινάει το 1966, όταν 60χλμ δυτικά της, οι Michele Taddei και Renzo Zengiaro έβαζαν τον θεμέλιο λίθο του οίκου που έμελλε να εξελιχθεί σε συνώνυμο της ασυναγώνιστα μοντέρνας ένδυσης. Ο οίκος είχε πάντα σταθερή παρουσία στην "Γαληνοτάτη", και σήμερα επιστρέφει για να αναλάβει χορηγός του φεστιβάλ σύγχρονου χορού, της Biennale Danza, που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο, στα πλαίσια της Μπιενάλε.

Παράλληλα, ωστόσο, και μέχρι την έναρξη του Φεστιβάλ, ο Bottega Veneta είχε αναλάβει να υποστηρίξει μία σειρά από περφόρμανς σύγχρονου χορού, και η αρχή έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο με την solo παράσταση χορού της Ελληνίδα χορογράφου και χορεύτρια, Λενιώς Κακλέα, σ' ένα special event που πραγματοποιήθηκε για λίγους καλεσμένους, φίλους του οίκου. Τα κοστούμια της χορογραφίας σχεδίασε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Matthieu Blazy , ο οποίος επίσης παρακολούθησε την περφόρμανς.

Ο οίκος Dior στηρίζει την πολιτιστική κληρονομία της Βενετίας

Με αφορμή την έναρξη της 59ης Μπιενάλε, ο οίκος Dior διοργάνωσε στη Βενετία, σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Venetian Heritage, ένα φιλανθρωπικό γκαλά για να τιμήσει την κληρονομιά της πόλης, και ειδικότερα να συγκεντρώσει χρήματα για τη αναστήλωση του μουσείου Ca’d’Oro, το οποίο στεγάζει τις συλλογές με σπουδαία έργα τέχνης του βαρόνου Raimondo Franchetti. Το ίδιο το κτίριο θεωρείται ένα αριστούργημα γοτθικού ρυθμού.

Το δείπνο πραγματοποιήθηκε στην ιστορική όπερα Teatro La Fenice στην καρδιά της Βενετίας, παρουσία της (γεννημένης τη Ρώμη) καλλιτεχνικής διευθύντριας Maria Grazia Chiuri και διάσημων φίλων του γαλλικού οίκου, ενώ η ατμόσφαιρα και η εντυπωσιακή διακόσμηση αναβίωναν το κλίμα μίας άλλης εποχής.

Courtesy of Dior / © Adrien Dirand

Courtesy of Dior / © Adrien Dirand

Το Fondation Louis Vuitton φιλοξενεί την εικαστικό Katharina Grosse

Η νέα έκθεση "Apollo, Apollo" της Γερμανίδας εικαστικού Katharina Grosse συμμετέχει στο επίσημο πρόγραμμα της Μπιενάλε και το Ίδρυμα Louis Vuitton είναι αυτό που ανέλαβε να της εξασφαλίσει στέγη στη διάρκεια της παρουσία της στη Βενετία. Το "πολυ-διάστατο" έργο της καλλιτέχνιδος, που δημιουργήθηκε ειδικά για να καταλαμβάνει τον συγκεκριμένο χώρο, αποτελείται απ' ένα αχανές κομμάτι μεταλλικού διαφανούς υφάσματος πάνω στο οποίο αποτυπώνεται μια εικόνα των χεριών της, ενώ όπως αναφέρει το συνοδευτικό σημείωμα "το έργο αυτό απεικονίζει μία στιγμή ανάμεσα στο σώμα της καλλιτέχνιδος και το χρωματιστό υλικό, θολωμένο σε μία πράξη δημιουργίας". Η έκθεση φιλοξενείται στον χώρο Espace Louis Vuitton που δημιούργησε το Ίδρυμα του οίκου.

Ο οίκος Valentino χορηγός του Ιταλικού Περιπτέρου

Τον Ιούλιο του 2021, ο Pierpaolo Piccioli παρουσίασε την couture συλλογή του οίκου Valentino στο Le Gaggiandre all’Arsenale , το ιστορικό βενετσιάνικο ναυπηγείο που πλέον φιλοξενεί εκθέσεις της Μπιενάλε. Τώρα, ο καλλιτεχνικός διευθυντής επιστρέφει μαζί με τον CEO του οίκου, Jacopo Venturini, ως χορηγός του Ιταλικού Περιπτέρου που έχει στηθεί στο γειτονικό Tese delle Vergini (τμήμα του ίδιου ναυπηγείου). Την Ιταλία εκπροσωπεί φέτος στη Μπιενάλε ο εικαστικός Gian Maria Tosatti με την έκθεση "Storia della Notte e Destino delle Comet" ("History of the Night and Destiny of Comets"), και ο καλλιτέχνης έχει μεταμορφώσει τον τεράστιο εγκαταλελειμμένο χώρο σ' ένα στοιχειωμένο εργοστάσιο που εξερευνά την ιστορία της ιταλικής βιομηχανίας. Ο οίκος, μάλιστα, σημειώνει ότι η σχέση σπόνσορα- καλλιτέχνη δεν ήταν τυπική κι ότι ο Piccioli είχε μια στενή, ενεργή συνεργασία με τον Tosatti στην αποτύπωση του έργου του.

Η Diesel συνεργάζεται με το Tom of Finland Foundation

Το Tom of Finland Foundation, με έδρα του Λος Άντζελες, το οποίο είναι υπεύθυνο για την κληρονομία του διάσημου για το ομο-ερωτικού περιεχομένου έργο του Φιλανδού καλλιτέχνη Tom (κατά κόσμον Touko Laaksonen), ταξιδεύει εκτός Αμερικής για πρώτη φορά, από το 1984 οπότε ιδρύθηκε. Αρωγός στο ταξίδι της πλούσιας συλλογής που δημιούργησε ο Tom στα χρόνια που έζησε στο Los Angeles, η οποία περιλαμβάνει πάνω από 13.000 αντικείμενα και έργα ερωτικού περιεχομένου, η Diesel και ο καλλιτεχνικός της διευθυντής, Glenn Martens. Όπως δήλωσε ο σχεδιαστής, "με περηφάνια στηρίζω αυτή την έκθεση και το Tom of Finland Foundation. Έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην προστασία και τη στήριξη της LGBTQ+ κοινότητας καλλιτεχνών ενάντια στις διακρίσεις, όπως αυτή του HIV στίγματος και της ομοφοβίας".

Τα έργα του Tom of Finland εκτίθενται μαζί με εκείνα συγγενών καλλιτεχνικά δημιουργών που προηγήθηκαν αλλά και διαδέχτηκαν τον ίδιο- από το 1940 έως σήμερα- σε μια έκθεση που έχει τον τίτλο "AllTogether", και πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη παρισινή γκαλερί The Community στο Studio Cannaregio στη Βενετία.

Το Fondazione Prada εξερευνά τον ανθρώπινο εγκέφαλο

Εγκαίνια έκανε στη Βενετία και η έκθεση "Human Brains: It Begins with an Idea" του Fondazione Prada, το ίδρυμα που από το 1995 έχει αφιερώσει ο οίκος στην προώθηση της σύγχρονης τέχνης, και στο οποίο προεδρεύουν η Miuccia Prada και ο σύζυγός της, Patrizio Bertelli. Στα εγκαίνια της έκθεσης στο Ca’ Corner della Regina (όπου εδρεύει το παράρτημα του Ιδρύματος στη Βενετία) έδωσε το παρών το ζευγάρι μαζί με επιφανείς καλεσμένους από διάφορα σημεία του πλανήτη.

Η έκθεση, που θα διαρκέσει μέχρι τον Νοέμβριο του 2022, είναι το αποτέλεσμα μίας πολυετούς, διεξοδικής έρευνας του Ιδρύματος, η οποία βασίστηκε στη "βαθιά επιθυμία για κατανόηση του ανθρώπινου εγκεφάλου, την πολυπλοκότητα των λειτουργιών του και τον κεντρικό του ρόλο στην ανθρώπινη ιστορία". Γραπτά, αντικείμενα, προβολές και άλλα που φιλοξενούνται στην πολυδιάστατη αυτή έκθεση, για την οποία συνέδραμαν από επιστήμονες μέχρι φιλόσοφοι, επιχειρούν να καθοδηγήσουν τους επισκέπτες σε ό,τι είναι γνωστό και ό,τι παραμένει άγνωστο στα όσα γνωρίζουμε για τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Όπως δήλωσε η Miuccia Prada στα εγκαίνια "είμαστε πεπεισμένοι ότι μιλώντας για το ανθρώπινο μυαλό σημαίνει ότι μιλάμε για τα ανθρώπινα όντα".

H Audemars Piguet στηρίζει την περφόρμερ Alexandra Pirici

Η Audemars Piguet μέσω του προγράμματος Audemars Piguet Contemporary αναθέτει έργα σύγχρονης τέχνης σε ανερχόμενους καλλιτέχνες απ' όλο τον πλανήτη, με στόχο τη δημιουργία μιας διεθνούς και γόνιμης καλλιτεχνικής κοινότητας. Η παρουσία της, επομένως, στη Μπιενάλε της Βενετίας δεν είναι τυχαία, και φέτος στηρίζει τη συμμετοχή της performance artist Alexandra Pirici, με τη μοναδική περφόρμανς στην πλούσια διοργάνωση.

Η Alexandra Pirici και οι 6 περφόρμερς χορευτές που τη συνοδεύουν εκτελούν μια αέναη παράσταση κινήσεων και εκφράσεων που διαρκεί μίαμιση ώρα και επαναλαμβάνεται στη διάρκεια όλης της ημέρας. Η περφόρμανς έχει το όνομα "Encyclopedia of Relations" και αναφορές από τη βοτανολογία και τη φυση μέχρι την AI ή την pop culture.



Courtesy of Audemars Piguet H Alexandra Pirici

Courtesy of Audemars Piguet