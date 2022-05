The Met Gala 2022 | Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το αποψινό μεγάλο ραντεβού της μόδας

Ο κύβος ερρίφθη. Το φετινό θέμα για τα κοστούμια των επίτιμων καλεσμένων για το μεγάλο γκαλά του Μαχνάταν είναι το ‘gilded glamour’, κι αναφέρεται στη χρυσή εποχή της Νέας Υόρκης. Το ανακοίνωσαν οι επίσημοι παρουσιαστές της βραδιάς Regina King, Blake Lively, Ryan Reynolds και Lin-Manuel Miranda. Ας δούμε μαζί τι να περιμένουμε στη φετινή διοργάνωση.

Τι σημαίνει ακριβώς το θέμα του The Met Gala 2022 και ποιοι το παρουσιάζουν;

Παίρνοντας τη σκυτάλη από την περσινή διοργάνωση που σήμανε τη μεγάλη επιστροφή στο κόκκινο χαλί μετά το lock-down της πανδημίας, το φετινό γκαλά αντλεί το θέμα του από την αμερικανική κουλτούρα και έχει ως τίτλο "In America: An Anthology of Fashion"- με μια παράλληλη εξερεύνηση του αμερικανικού σινεμά. Συγκεκριμένα το dress code ορίζεται ως "gilded glamour, white tie".

Παρουσιαστές θα είναι οι Regina King, Blake Lively, Ryan Reynolds και Lin-Manuel Miranda ενώ ο σχεδιαστής Tom Ford, η εκδότρια της Vogue, Anna Wintour και ο επικεφαλής του Instagram Adam Mosseri θα είναι επίτιμοι παρουσιαστές. Ο επικεφαλής επιμελητής του Costume Institute, Andrew Bolton, μαζί με την ομάδα του και με τη συνεργασία οκτώ σπουδαίων σκηνοθετών, των Sofia Coppola, MartinScorsese, Regina King, Chloé Zhao, Janicza Bravo, Julie Dash, Autumn de Wilde και του Tom Ford θα δημιουργήσουν κινηματογραφικής αίσθησης σκηνικά που θα αντικατοπτρίζουν διαφορετικές πτυχές της ιστορίας της αμερικανικής μόδας.

