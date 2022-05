Η νέα συλλογή της Stefania Frangista εμπνέεται από τα Bond girls

H κοσμοπολίτικη αύρα της Γαλλικής Ριβιέρας, τα αισθησιακά '90s και το κινηματογραφικό σύμπαν των ταινιών James Bond, συνθέτουν το σύμπαν μέσα στο οποίο μας συστήνονται οι νέες συλλογές, μαγιό και resortwear, για τη σεζόν Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2022, του Ελληνικού label STEFANIA FRANGISTA. Η φημισμένη σχεδιάστρια και ιδρύτριά του, Στεφανία Φραγκίστα, επιστρέφει με τις συλλογές "Now You See Me" (μαγιό) και "Matchpoint" (resortwear) και συναρπαστικά σχέδια, υπογράφοντας για ένα ακόμα καλοκαίρι τα πιο ξεχωριστά beach looks που θα συμπληρώσουν το άλμπουμ των διακοπών σας!

Bond Girls & Γαλλική Ριβιέρα: η καμπάνια

Γυρισμένη σε ένα κινηματογραφικό σετ που αποπνέει αέρα μιας άλλης δεκαετίας, η καμπάνια της νέας συλλογής STEFANIA FRANGISTA για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2022, γίνεται το εισιτήριο για το απόλυτο ταξίδι στα αισθησιακά 90s. Μέσα από την καλλιτεχνική ματιά του ευρηματικού φωτογράφου μόδας Χάρη Φαρσαράκη, τα jet set spots που έχουν επιλεγεί, παραπέμπουν σε θρυλικές ταινίες του James Bond, με το story telling να εκτυλίσσεται δίπλα σε καταγάλανα νερά κάτω από το υπέροχο μεσογειακό φως, εκεί όπου το Bond girl μονοπωλεί το ενδιαφέρον με τις εντυπωσιακές "Now You See Me" προτάσεις της φημισμένης Ελληνίδας σχεδιάστριας μαγιό. Σε ένα παράλληλο κοσμοπολίτικο σκηνικό, η νέα Resortwear Collection που φέρει τον τίτλο "Matchpoint" απαθανατίζεται σε vintage γήπεδα τένις, και η πλοκή εκτυλίσσεται αινιγματικά, ανασύροντας γοητευτικές εικόνες από το ένδοξο lifestyle παρελθόν της Γαλλικής Ριβιέρας.

H swimwear collection : Now You See Me

Κάθε κομμάτι της νέας συλλογής μαγιό "Now You See Me" είναι σχεδιασμένο για να αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο το γυναικείο σώμα και να του προσδίδει υπέρμετρη γοητεία, μαγνητίζοντας τα βλέμματα. Ακολουθώντας μια πολυδιάστατη σχεδιαστική γραμμή, στον πυρήνα του brand παραμένουν τα σέξι μπικίνι, τα διαχρονικά ολόσωμα μαγιό αποκτούν ένα ιδιαίτερο twist χάρη στις αποκαλυπτικές cut-out λεπτομέρειες και τα bold διακοσμητικά στοιχεία, ενώ με έμπνευση τα νοσταλγικά χρόνια της disco, η Στεφανία Φραγκίστα αποτυπώνει την τελευταία τάση στο swimwear attire που αποθεώνει το reversed bikini top.

Ως fitting expert και υπέρμαχος της διαφορετικότητας, η Φραγκίστα σχεδιάζει για αληθινές γυναίκες, εμπλουτίζοντας κάθε χρόνο τις συλλογές της με μαγιό που εξασφαλίζουν τέλεια άνεση και εφαρμογή. Οι επιλογές για μικρό ή μεγάλο στήθος, στενή ή φαρδιά περιφέρεια είναι πλούσιες, καθώς η σχεδιάστρια σέβεται την ιδιαιτερότητα του κάθε σωματότυπου, και προτείνει την ιδανική λύση για κάθε περίπτωση, με σκοπό να τονώνει την αυτοπεποίθηση των γυναικών.

Από sporty chic μπουστάκια με sexy bottoms –με το μοντέλο "Astrid" να συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα- μέχρι ολόσωμα cut-out πατρόν, τα κλασικά μαγιό αναβαθμίζονται και ανάμεσα στο αιώνιο δίλημμα "λευκό ή μαύρο", η συλλογή ξεδιπλώνει την πιο λαχταριστή χρωματική παλέτα παρόμοια με αυτή ενός δροσιστικού παγωτού sorbet: παστέλ λιλά, lime, papaya orange, olive green και χακί, αλλά και εκθαμβωτικά fluo –με το φούξια onepiece "Bailey" να αναδεικνύεται σε απόλυτο highlight, αποχρώσεις που κολακεύουν είτε τις λευκές είτε τις πιο σταρένιες επιδερμίδες.

Επιπλέον, οι πιο τολμηρές μπορούν να επιλέξουν τα πιο ιδιαίτερα μοτίβα της φετινής συλλογής, όπως τα εξωτικά prints, τα leopard/zebra patterns ή τις πρωτότυπες λιβελλούλες κεντημένες με χρυσή μεταλλική κλωστή, που χαρίζουν μια έξτρα δόση πολυτέλειας και δημιουργούν ένα ηχηρό fashion statement.

Σε ό,τι αφορά τα υφάσματα, μετά το bestseller sponge, πρωταγωνιστές ανακηρύσσονται οι πετσετέ αλλά και οι γκοφρέ υφές, που κάνουν για πρώτη φορά το ντεμπούτο τους. Ως σύγχρονο creative mind με οικολογικές ανησυχίες, η σχεδιάστρια ασπάζεται ολοένα και περισσότερο την αρχή της βιωσιμότητας, υιοθετώντας μαγιό από eco-friendly υφάσματα άριστης ποιότητας και 100% βαμβακερές πετσέτες.

The resortwear collection: Matchpoint

Ξετυλίγοντας το νήμα του καλοκαιριού, η Στεφανία Φραγκίστα συνεχίζει την ιστορία που ξεκίνησε να διηγείται πέρυσι μέσα από την πρώτη Resortwear συλλογή της. Σε αυτόν τον αγώνα τένις, "matchpoint" αποτελεί ο νικητήριος συνδυασμός κομψότητας και δυναμικού σχεδιασμού, που συναντά κανείς στις νέες προτάσεις της σχεδιάστριας για ξεχωριστές εμφανίσεις, οι οποίες ξεφεύγουν από ένα απλό σύνολο παραλίας. Η γυναίκα-κυρίαρχος παρασύρει τους θεατές της στην αδρεναλίνη ενός fashionable παιχνιδιού, αναζητώντας statement pieces με ευελιξία, που της εξασφαλίζουν αμέτρητους συνδυασμούς, για να τη συντροφεύουν σε κάθε στιγμή των διακοπών της.

Στη συλλογή κυριαρχούν οι mini φούστες και φορέματα με cut-outs και knit υφή. Εξάλλου, η στενή γραμμή που προτιμά η σχεδιάστρια, αγκαλιάζει τις καμπύλες και υμνεί τη θηλυκότητα, αποθεώνοντας με απαράμιλλο τρόπο τη γυναικεία σιλουέτα. Το tennis girl εναλλάσσει το εφαρμοστό πλεκτό φόρεμα με σατέν πουκαμίσες και paper bag shorts που μπορούν πολύ εύκολα να συνδυαστούν με bikini tops, ολόσωμα μαγιό ή τουνίκ, ενώ το απόλυτο smart piece της συλλογής, το παρεό, μπορεί να φορεθεί και σαν τοπ εκτός από φούστα.

Κόντρα στις γήινες αποχρώσεις του σκηνικού, το fluo γαλάζιο του φορέματος Hazel αναδεικνύεται σε highlight της συλλογής και γίνεται ο καλύτερος σύμμαχος της μαυρισμένης επιδερμίδας. Ένα κομμάτι-κόσμημα από μόνο του, αφού χάρη στους μεταλλικούς διακοσμητικούς κρίκους δεν απαιτεί την προσθήκη επιπλέον αξεσουάρ. Από την άλλη, η θερμή απόχρωση papaya σε πιο ήπιους τόνους ή το απαλό μπεζ της αποτελούν μια σοφιστικέ αντιπρόταση, το μαύρο σε rib ή knit υφές αποτελεί πάντα ασφαλή και classy επιλογή, ενώ τη συλλογή συμπληρώνουν τα αγαπημένα σχέδια που μονοπωλούν το ενδιαφέρον και στη Swimwear Collection: οι colorful λεοπαρδάλεις, τα ασπρόμαυρα ή χρωματιστά animal prints και οι φυλλώδεις αναπαραστάσεις που θυμίζουν πίνακες του Henri Matisse, με την έντονα ρετρό εσάνς από Γαλλική Ριβιέρα.

