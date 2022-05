Το "νέο πρόσωπο" της εμβληματική μπουτίκ της Chanel στo n°18 της Place Vendôme

Το κτίριο στο νούμερο 18 της Place Vendôme στο Παρίσι δεν στεγάζει απλά μία μπουτίκ. Είναι ένα αρχοντικό του 18ου αιώνα που συνδέεται άμεσα με την ιστορία του οίκου Chanel, και της ιδρύτριάς του, της εμβληματικής Gabrielle "Coco" Chanel. Η Place Vendôme ήταν το μέρος που η σχεδιάστρια επέλεξε ως ένα συμβολικό μέρος για οραματιστεί το μέλλον του οίκου της, το διάλεξε ως τόπο κατοικίας της (και συγκεκριμένα, το ξενοδοχείο Ritz όπου από τη σουίτα της είχε απευθείας θέα στο κτίριο του αριθμού 18) και εν τέλει, έγινε η έδρα των συλλογών της με ρολόγια και κοσμήματα. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη δημιουργία της "Bijoux de Diamants", της πρώτης High Jewelry συλλογής που δημιουργήθηκε ποτέ, ο οίκος Chanel ανοίγει ξανά τις πόρτες του τριώροφου κτιρίου που βρίσκεται στον αριθμό 18 της πλατείας Vendôme, το οποίο στεγάζει από τα ατελιέ κοσμημάτων και ρολογιών Chanel, κληροδοτήματα και συλλεκτικές συλλογές, μέχρι τη μπουτίκ- ναυαρχίδα του οίκου για τη συγκεκριμένη κατηγορία ειδών πολυτελείας.

Η μπουτίκ της Chanel που άνοιξε το 1990 στον αριθμό 18 της ιστορικής πλατείας το ήταν η πρώτη του οίκου αφιερωμένη σε κοσμήματα, και αρχικά φιλοξένησε τις συλλογές με ρολόγια. Ο οίκος αγόρασε το τριώροφο κτίριο το 1997 για να στεγάσει το σύνολο των εργασιών και της δημιουργίας του στην κατηγορία του fine jewerly και της ωρολογοποιίας. Το 2007 ο οίκος προχώρησε στην ανακαίνιση της μπουτίκ αναθέτοντας το πρότζεκτ στον Αμερικανό αρχιτέκτονα Peter Marino, και είναι ο ίδιος που ανέλαβε και τη δεύτερη αυτή ανακαίνιση του κτιρίου, το οποίο μόλις άνοιξε τις πόρτες του για να υποδεχτεί εκ νέου το κοινό, μετά από εργασίες που κράτησαν δυο χρόνια.

Courtesy of Chanel

Στην πλήρως ανανεωμένη μπουτίκ Chanel, η κληρονομία της Gabrielle Chanel όπου η ελευθερία και η δημιουργικότητα ήταν πάντα κυρίαρχες, διατηρείται ζωντανή μέσα από τη διακριτική πολυτέλεια που συνδυάζεται άψογα με τη μοντέρνα αισθητική. Απαλές και καθαρές γραμμές, μία φιλτραρισμένη επιλογή από έργα τέχνης και κατασκευές κι ένα εξαιρετικό savoir-faire ενώθηκαν για δημιουργήσουν ένα σύγχρονο όραμα με επίκεντρο τον ιδιωτικό κόσμο της Mademoiselle Chanel. Καθώς εισέρχεται κανείς στο n°18 ανακαλύπτει ξανά τη ταξίδι της ζωής της, το προσωπικό της σύμπαν και τα όνειρά της.

Courtesy of Chanel

Οι ανακαινισμένοι χώροι

Τον επισκέπτη υποδέχονται στο n°18 οι βαμμένες σε μπλε πόρτες του κτιρίου σ' ένα χώρο υποδοχής όπου διαφανείς τοίχοι δημιουργούν την ψευδαίσθηση ενός λαβυρίνθου με προθήκες κοσμημάτων που μαγνητίζουν το βλέμμα. Πάνελ από λάκα και σκαλιστό μπρούντζο σε μαύρο, χρυσό και καφέ συνθέτουν μια ατμόσφαιρα οικειότητας και πολυτέλειας ενώ αποτελούν μια έμμεση αναφορά στα Coromandel παραπετάσματα που κοσμούσαν το διαμέρισμα της σχεδιάστριας στη 31 rue Cambon. Στο ισόγειο ανακαλύπτει κανείς και το 3 μέτρων μπρούτζινο γλυπτό του Johan Creten "La Borne", που αποτελεί φόρο τιμής στο Vendôme Column (τη διάσημη Στήλη της Πλατείας Βαντόμ). Από τα υπόλοιπα στοιχεία της διακόσμησης στους χώρους και τα σαλόνια του κάτω ορόφου ξεχωρίζουν οι πολυέλαιοι και οι καθρέφτες Goossens, τα Κινέζικα τραπέζια – αντίκες που φιλοξενούν προθήκες κοσμημάτων, τα χαλιά στο πάτωμα που σχεδίασε ο ίδιος ο Marino και αποτείνουν φόρο τιμής στο εμβληματικό tweed, ένα γλυπτό από ατσάλι του Joel Morrison με τίτλο "Coco Chandelier", το οποίο είναι τοποθετημένο δίπλα στη σκάλα, αλλά και τις τοιχογραφίες στο εσωτερικό του ανελκυστήρα που αντιγράφουν τρία έργα του Πικάσο:" Still Life with a Violin " (1912), " Seated Man Reading a Newspaper " (1912), " Man with an umbrella reading a journal " (1914).

Courtesy of Chanel

Courtesy of Chanel

Courtesy of Chanel

Courtesy of Chanel

Courtesy of Chanel

Η εντυπωσιακή σκάλα, κατασκευασμένη από επιχρυσωμένο μπρούτζο και χαλαζία, οδηγεί στον πρώτο όροφο που είναι αφιερωμένος στη συλλογή από ρολόγια, και εδώ οι κυρίαρχοι τόνοι από μαύροι γίνονται απαλοί μπεζ, ενώ ο χώρος προσφέρει θέα στη πλατεία μέσα από τα τοξωτά παράθυρα. Κι εδώ η διακόσμηση φιλοξενεί έργα τέχνης, όπως ένα κολάζ του Peter Dayton με σχέδια από καμέλιες, το αγαπημένο φυτό της Coco Chanel, αλλά και έπιπλα μοντέρνου σχεδιασμού, ενώ ένα δεύτερο ιδιωτικό σαλόνι, που βλέπει απευθείας στη Vendôme Column, φιλοξενεί το πορτραίτο τη σχεδιάστριας "Coco in Diamonds", που κατασκεύασε από διαμάντια ο Vik Muniz. Ένα Louis XV γραφείο, ένα επιχρυσωμένο τραπέζι Garrido και μια λάμπα από κινέζικη πορσελάνη συμπληρώνουν τη διακόσμηση στον χώρο.

Courtesy of Chanel

Courtesy of Chanel

Courtesy of Chanel

Ο δεύτερος και τελευταίος όροφος της μπουτίκ χωρίζεται σε τρεις χώρους, στον ένα από τους οποίους εκτίθεται το συλλεκτικό κολιέ από διαμάντια 55.55 καράτιων που ο οίκος δημιούργησε για τα 100 χρόνια από τη δημιουργία του αρώματος Chanel No.5 και το οποίο αποκαλύπτεται αινιγματικά μέσα από τοίχους με καθρέφτες. Το κολιέ δεν διατίθεται προς πώληση. Στον ίδιο όροφο βρίσκεται και το Salon Vendôme, που τα παράθυρά του με τις μεταξωτές κουρτίνες προσφέρουν υπέροχη θέα στην Πλατεία και τη Στήλη Vendôme. Ο χώρος που προορίζεται για high jewerly ραντεβού είναι πολύ πιο καθαρός και λιτός σε γραμμές, το μπεζ είναι η κυρίαρχη απόχρωση, ενώ ο πίνακας ‘Composition’ (1950) του Nicolas de Staël, μια γλυπτή μπρονζέ πολυθρόνα του Voukenas Petrides, ένα coffee table του Reda Amalou και δυο γλυπτά του Marino, που λειτουργούν ως λαμπατέρ, συμπληρώνουν τη διακόσμηση.

Courtesy of Chanel

Η διακριτική πολυτέλεια και οι αναφορές στον κόσμο της Chanel, η μοντέρνα αισθητική και η υψηλή κοσμηματοποιία και ωρολογοποιία που θα συναντήσει κανείς στο ανανεωμένο κτίριο της Place Vendôme συνθέτουν μία ασυναγώνιστη εμπειρία. Η μπουτίκ, μάλιστα, προορίζεται για να λειτουργήσει ως το πρωτότυπο για την ανακαίνιση και των άλλων μπουτίκ κοσμημάτων που ο οίκος διαθέτει σε διάφορα σημεία του πλανήτη, σαν την αρχή ενός νέου ταξιδιού στον μοναδικό κόσμο της Chanel.