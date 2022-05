Κομψή μετά τα 50 | 4 καλοκαιρινά looks με έμπνευση από τη Jennifer Lopez

H Jennifer Lopez παρά το A-list status της φήμης της που μεταφράζεται σε πολύ λαμπερές (κι ακριβές) εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί κι επί σκηνής, ξέρει πως να δημιουργεί κομψά casual σύνολα. Από τις φόρμες και τα αθλητικά μέχρι τα denim σορτς και τα sundresses, η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός έχει στη γκαρνταρόμπα της όλα εκείνα τα κομμάτια που θα φορούσε κάθε στιλάτη γυναίκα στην καθημερινότητά της. Το απέδειξε, μάλιστα, με μία σειρά από εμφανίσεις που έκανε το τελευταίο διάστημα και χάρισε απλόχερη έμπνευση σε κάθε θαυμάστρια του στιλ της, ιδίως σε γυναίκες που βρίσκονται στην ίδια ηλικία με τη σταρ, τα 50.

Look no.1: To λευκό φόρεμα

Καλοκαίρι ίσον λευκά φορέματα και η Jennifer Lopez έκανε μια επιλογή που θα συγκινήσει κάθε ρομαντική fashionista. Σε μίντι μήκος, από ανάλαφρο ύφασμα, με V- neck και λεπτομέρειες από κεντήματα, το φόρεμα της Lopez ανήκει στο sleepwear brand Doen, και φρόντισε να το συνδυάσει όπως ακριβώς ταιριάζει στην εποχή: με ψηλές εσπαντρίγιες (το συγκεκριμένο ζευγάρι ανήκει στη συλλογή Gucci), μία εμπριμέ book tote τσάντα Christian Dior, χρυσές αλυσίδες με μενταγιόν σε layring στον λαιμό και oversized γυαλιά ηλίου Céline.

Getty Images

Key-piece

Λευκό μίντι φόρεμα ποπλίνα με broderie anglaise Max Mara, Max Mara Boutique.

Θα το βρείτε εδώ.

Look no.2: Τα φλατ σανδάλια

Άλλο ένα look της Jennifer Lopez που μπορεί να υποστηρίξει άριστα τις καλοκαιρινές σας εμφανίσεις είναι αυτό στο οποίο συνδύασε ένα αεράτο μάξι βαμβακερό φόρεμα σε μπλε χρώμα (από τη συλλογή Brunello Cucinelli) κι ένα από τα must - have ζευγάρια παπουτσιών της γυναικείας γκαρνταρόμπας: τα φλατ σανδάλια. Το ζευγάρι thong sandals της Lopez ανήκει στη συλλογή René Caovilla και αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή σχέδια του καλοκαιριού. Το look της ολοκλήρωσε με aviator γυαλιά ηλίου και oversized κρίκους στα αφτιά.

Getty Images

Key-piece

Δερμάτινα φλατ σανδάλια "Estia", Ancient Greek Sandals.

Θα τα βρείτε εδώ.

Look no.3: Το λευκό t-shirt

Άλλο ένα must-have κομμάτι της γυναικείας γκαρνταρόμπας είναι το λευκό t-shirt και φυσικά δεν απουσιάζει από τη ντουλάπα της Jennifer Lopez. H σταρ συνδύασε το λευκό της t-shirt με στάμπα με ψηλόμεση τζιν παντελόνα, δείχνοντας τον ιδανικό τρόπο για να το φορέσετε αυτή την εποχή. Ολοκλήρωσε το look της με μια κόκκινη τσάντα χειρός Christian Louboutin, λευκά sneakers και τα signature του στιλ της oversized σκουλαρίκια- κρίκους, αλλά και oversized γυαλιά ηλίου με καθρέφτες.

Getty Images

Μία κομψή παραλλαγή αυτού του casual look της, ήταν εκείνο που έκανε λίγες μέρες νωρίτερα φορώντας και πάλι λευκό t-shirt (αυτή τη φορά χωρίς στάμπα) με ψηλόμεση τζιν παντελόνα- καμπάνα και sky-high πέδιλα πλατφόρμες. Το look της ολοκλήρωσε με μια τσάντα ώμου Coach, ένα διακριτικό κολιέ με διαμαντάκι στον λαιμό, χρυσούς κρίκους στα αφτιά και oversized γεωμετρικά γυαλιά ηλίου.

Getty Images

Key-piece

Λευκό V-neck t-shirt, Cos.

Θα το βρείτε εδώ.