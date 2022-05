Φεστιβάλ Καννών 2022: Τα κοσμήματα που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ

Έπειτα από δυο χρόνια εγκλεισμού και πανδημίας το φετινό Φεστιβάλ Καννών φιλοξένησε στο κόκκινο χαλί του εντυπωσιακές εμφανίσεις ηθοποιών, μοντέλων και celebrities με looks που θα αφήσουν μάλλον εποχή. Εμβληματικοί οίκου Μόδας, στιλίστες και ορισμένοι από τους καλύτερους οίκους κοσμημάτων ένωσαν τις δυνάμεις τους και παρουσιάσαν φαντασμαγορικές εμφανίσεις.

Julia Roberts: με χαμόγελο 1000 καρατίων η σταρ εμφανίστηκε με ένα από τα ωραιότερα looks φέτος. Μια ευρηματική, επίσημη φόρμα του οίκου Louis Vuitton και ένα κίτρινο διαμάντι 100 καρατίων που άφησε όλους άφωνους.

Julianne Moore: με κλασική μαύρη τουαλέτα σε Α γραμμή, η πάντα κομψή Moore συνδυάσε την εμφάνιση της με ένα περιδέραιο του οίκου Bulgari φτιαγμένο από διαμάντια και σμαράγδια και ασορτί δαχτυλίδι.

Carla Bruni: η τέως Πρώτη Κυρία της Γαλλίας εμφανίστηκε με λιλά τουαλέτα Celine και πολύχρωμο κολιέ Bulgari.

Naomi Campbell: Η Naomi ντυμένη με Valentino Haute Couture και εντυπωσιακό κολιέ με διαμάντια και ένα γιγάντιο ζαφείρι να πρωταγωνιστεί.

Sara Sampaio: και βέβαια last but not least το μοντέλο Sara Sampaio με μαύρη τουαλέτα Messika το κολιέ των ονείρων μας από τον οίκο Messika, με τον τίτλο "Shards of Mirror"